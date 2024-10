La última "bala en la recámara" de 'El País'

El Mundo

"El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acusa a Pedro Sánchez de "tergiversar" la ley y rechaza por unanimidad su querella contra el juez Peinado". Madre, qué leche. Es de las que te ponen la cara del revés. Bien por los jueces. Hay que bajarle los humos a este desgraciado. "Uno de los tres miembros de la Sala sostiene que debería investigarse si el presidente del Gobierno actuó con "mala fe" al actuar contra el magistrado que investiga a su mujer". Sánchez siempre actúa con mala fe. Es más malo que un dolor de muelas. Pero no sólo Sánchez. También todos sus cómplices en el Congreso. Habría que fumigar ese nido de víboras.

Aún no nos habíamos recuperado del tortazo al fiscal general de Sánchez, la mano derecha de Corleone. "De todas las mentiras, calumnias y amenazas del fiscal general del Estado desde que se conoció su imputación, la peor es la que perpetró en Masajes Lácteos Fortes, en Televisión Espantosa: «Los fiscales manejamos muchísima información. Le aseguro que, si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra, que por supuesto no voy a usar jamás». Por si alguien no entendía por qué le llaman Don Alvarone, he aquí, recién cortada, la cabeza de caballo de El Padrino en la almohada de la derecha... y de la izquierda", dice Federico Jiménez Losantos. "Dicen que la cabeza de caballo de Don Alvarone amenaza a la oposición. Yo creo que, viendo el cadáver insepulto de Ábalos, el despojo equino se sitúa más bien entre Pedro y Begoña". "El fiscalone sabe más de ellos que de Ayuso o Feijóo. Lo de «ten cerca a tus amigos y mucho más a tus enemigos» está sujeto a los cambios de opinión de Sánchez, y Don Alvarone se niega a ser el próximo chivo expiatorio". Pues que le enseñe los colmillos. Molan las peleas entre malos.

El País

La basura ultrasanchista abre con Meloni. El sonoro bofetón del TSM en ya abollada cara del dictador no les parece resaltable. Lo normal en este panfleto. "El Tribunal Superior de Madrid rechaza la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado". "La justicia da carpetazo por unanimidad a la denuncia por prevaricación y el Gobierno critica "algunas manifestaciones inusuales e innecesarias" de la resolución". Qué va, Gálvez, son más que necesarias. Es imprescindible que la justicia le cante las cuarenta a quien tanto se esfuerza por destruirla. Los jueces son La Resistencia frente a la invasión de Hitler. "Pese a que la Fiscalía apoyaba admitir a trámite la querella, todo el tribunal se opone a ello". Pero Gálvez, ¿la Fiscalía de quién depende? Pues eso.

Y como siempre hace este pseudomedio y sus perrillos bien amaestrados al servicio de Sánchez, Gálvez intenta desprestigiar los jueces porque "Santos Vijande aterrizó en 2014 en el TSJM gracias al apoyo del PP". Previsibles. "La resolución del tribunal autonómico, fechada este viernes, está plagada de reproches a la ofensiva judicial del jefe del Ejecutivo y a la Abogacía". Mira, una verdad, ofensiva de Sánchez contra los jueces, eso es lo que estamos viviendo.

"Esta resolución del TSJ regional, unida a la decisión de la Audiencia de Madrid de mantener viva la instrucción del juez Peinado, echa por tierra una parte de la ofensiva desplegada por La Moncloa. Ni el tribunal provincial ha archivado la investigación contra Gómez, como pidió su defensa, ni el TSJ ha admitido a trámite la querella del presidente del Gobierno contra el magistrado". Sí, lleva el aspirante a tirano una semana negra. Pero como buen pistolero que es, "aun así, todavía les queda otra bala en la recámara: este mismo tribunal autonómico deberá pronunciarse sobre otra segunda querella presentada por la esposa de Sánchez contra Peinado (en este caso, por delitos de prevaricación y revelación de secretos)". Pues a ver por dónde van los tiros esta vez. Lo mismo les sale otra vez el tiro por la culata. Jijiji.



ABC

"El TSJ de Madrid inadmite la querella de Pedro Sánchez contra el juez que investiga a Begoña Gómez". "Los magistrados tachan de «extravagante» que acudiese a la Abogacía del Estado". Anda, pues para no pagar. "El Gobierno arremete contra el tribunal que ha tumbado la querella de Sánchez contra Peinado". El Gobierno arremete contra todo el que no se pliegue ante el puto amo, el dictador en ciernes Pedro Sánchez. Ayer, por ejemplo, le tocó a Ayuso, que algún día tendrá que explicar votantes a qué espera para querellarse contra Sánchez por calumnias y una larga lista de delitos que comente cada vez que se refiere a ella.

Según el editorial, "el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sólo tenía una oportunidad para poner fin a su mandato con un mínimo de dignidad y la ha desaprovechado". Pero cómo va a tener dignidad un siervo de un personaje sin dignidad como Sánchez y todos sus cómplices en los medios y en el Congreso. "Por el contrario, García Ortiz ha respondido a la decisión del Tribunal Supremo con una contracampaña de autoafirmación que lo inhabilita aún más para seguir al frente de la Fiscalía General. Su primera réplica fue una entrevista hecha a medida en la televisión pública en la que lanzó un mensaje inaudito no sólo en un fiscal general del Estado, sino en un mero funcionario público: «Si quisiera hacer daño a un determinado espectro político cuento con información de sobra, que, por supuesto, no voy a usar jamás». Esta frase es más propia de las cloacas de un partido embarcado a la caza pública de jueces y periodistas que de aquel a quien la Constitución encomienda defender la legalidad, el interés público y la independencia judicial". Pura mafia. España está dirigida por una banda de mafiosos que ya ni disimula.

"García Ortiz quiso lanzar un mensaje típico del matonismo sectario. Tiene información que él no va a usar". "Nunca una Fiscalía General del Estado ha caído tan bajo". Nunca una Fiscalía General del Estado había dejado tan claro que es el fiscal general del Gobierno.

A Álvaro Martínez lo que le sorprende es la obediencia sin fisuras en el sanchismo. "Ni una fisura en sus guripas, prietas las filas por mucho que truene fuera, por muchos chuzos de punta que caigan en forma de corrupción o anomalía democrática, ética y estética, aunque parezca imposible seguir defendiendo lo que hace tiempo es indefendible... ahí sigue marcial la guardia de corps, inasequible al desaliento en su misión protectora en la párvula convicción de que nunca llovió que no escampase y que más se perdió en Cuba y volvieron cantando". También los fieles a Hitler le siguieron hasta el final. Y algunos se suicidaron con él.

La Razón

"Revés judicial a Pedro Sánchez: el TSJM tumba su "especulativa" querella contra el juez Peinado". Marhuenda sale en defensa de Ayuso. "Es evidente que Sánchez está obsesionado con Ayuso. Es el mejor regalo de cumpleaños que podía recibir este jueves la presidenta madrileña. Está en plena forma, cuenta con una mayoría absoluta, la gestión de su gobierno es excelente y no tiene oposición. En cambio, Sánchez está desencajado, tiene problemas judiciales graves, su Gobierno es un fracaso y no dispone de una mayoría parlamentaria sólida. Por ello, le ataca siempre que puede". Vamos a dejarlo en siempre. La calumnia. "El sanchismo se caracteriza por su estilo macarra, la ineficacia, los escándalos, las chapuzas de Ábalos y sus compañeros de correrías y el desprecio por el mérito y la capacidad. Por más que se empeñe Sánchez en su ridícula obsesión por Ayuso, la realidad es que la trayectoria de su enemiga es impecable. Nada que ver con la suya". Pues que le dé la estocada final y le mande a la cárcel por calumnias, difamación y no sé cuántos delitos más que comete con impunidad.

"Ayuso le gana en todos los terrenos. Es algo que le desespera. Es un macho alfa, como le definen sus amigos y colaboradores, que necesita ser el centro de atención. Uno de ellos me decía que su mayor fuerza es su mayor debilidad: la falta de empatía. Es lo que le diferencia con Ayuso, que gana con mayoría absoluta porque es empática, ética y no es una mentirosa". Tal vez Ayuso acierte con su estrategia de ‘habla chucho que no te escucho’. Aunque a algunos les hierva la sangre.