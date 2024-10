'El País', panfleto de Sánchez, necesita un psiquiatra con urgencia

El Mundo

"Fiscales críticos piden a García Ortiz que reconsidere su postura y dimita por el bien de la institución". Ay, que me da la risa. ¿La Fiscalía de quién depende? Pues eso. Como dice Joaquín Coll, "a estas alturas ya nadie puede dudar sobre la forma de ejercer el poder de Pedro Sánchez. Como por la boca muere el pez, solo hay que recordar su media sonrisa cuando en noviembre de 2019, a pocos días antes de las elecciones, soltó en una entrevista aquello de «¿la Fiscalía de quién depende?». Y es algo que le perseguirá siempre. No sólo en España. Pero vaya, que al jefe de la mafia le importa un bledo.

Dice Raúl del Pozo una verdad como un templo. "La corrupción es abuso de poder; en el caso español, con la complicidad de los votantes que la apoyan y los militantes que la consienten". No sólo eso, presumen de ello sin ponerse colaraos. A los votantes de Sánchez habría que hacer como ellos hacen con los votantes de Vox, tratarles como apestados. "España vuelve a ser una novela negra, y Pedro Sánchez ha vuelto a culpar a los medios de sus escándalos, pero esta vez si no se defiende con la verdad va a ser peor. A quién se le ocurre trasladar a los jueces y a los periodistas que no controlan a la fachosfera cuando más pecado había". Pero Raúl, vuela al médico. ¿Cómo se te ocurre pensar que Sánchez puede defenderse con la verdad si no tiene ni idea de lo que es eso? Anda, anda, míratelo que a Sánchez tarde o temprano le llegará su fianl, pero tu eres necesario.

Arcadi Espada no está de acuerdo en cómo lleva Sánchez el caso Ábalos y el caso Fiscal. "Toda la firmeza del Gobierno contra Ábalos y el descarte de su inocencia se han trastocado en el caso del fiscal general. El Gobierno apoya al fiscal Álvaro García Ortiz, a pesar de haber sido imputado y no por un tribunal menor. Me parece bien que lo haga. Pero lo que sería dramático es que el Gobierno, y en especial ese ministro de Justicia Bolaños, que ya es el más desdichado de la democracia, considerara que las putas y la pasta, y el resto de abalorios, suponen una corrupción más grave que la de un fiscal general revelando secretos. Y que eso justifica su distinta vara de medir la inocencia. La hipótesis pondría al Gobierno a la altura de un pseudomedio. Y confirmaría la sospecha de que nunca hubo aquí un desprecio a las instituciones y un vaciado mayor de su dignidad democrática que los que el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a cabo". ¿Te hace falta más confirmación, Arcadi? A ver si eres de los que todavía votaría a Sánchez.

El País

Lo de esta cosa, basura se queda corto, no tiene remedio. No hay calificativos en español que definan semejante mierda en la que se revuelcan a diario Pepa Bueno y sus secuaces a las órdenes del corrupto mayor de la democracia. Como cada día, les hago un recuento de titulares de esta fábrica bulos y fango. "García Ortiz salva la Junta de Fiscales sin una contestación mayoritaria". La verdad la cuenta Miguel Angel Pérez en LD. "La mayoría de la cúpula fiscal colonizada por García Ortiz y Delgado da su apoyo al fiscal general tras su imputación". Volvemos al tic de la cuestión. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso.

El editorial, por llamar de alguna manera a Sánchez dando órdenes, se titula" Fiscal imputado, bulos impunes". A los bulos de El País, pensarán. Qué va. "Cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con su presidente Manuel Marchena a la cabeza, han abierto una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Es la primera vez que ocurre en la reciente etapa democrática". Éramos vírgenes en tantos delitos por parte del Gobierno hasta que llegó el psicópata de Moncloa. "El Supremo encausa al fiscal general por un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de correos electrónicos vinculados a procedimiento judicial. La información sobre esos correos permitió desmentir un grave bulo contra la Fiscalía que difundió Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para defender al novio de la presidenta madrileña, defraudador fiscal confeso". Bueno, esto es una mentira y un bulo absolutamente comprobable del difusor de mierda de cabecera del los siervos del loco de Moncloa. Pobres. Para desgracia de estos embusteros a sueldo de Sánchez, todo el mundo sabe cómo se las gasta Hacienda. Desde siempre, hay que admitir que Sánchez no es el primer delincuente en este tipo de cosas. Es una de las pocas cosas que no son la primera vez que suceden en España.

"En otras circunstancias, esa imputación debería causar el inmediato cese de Álvaro García Ortiz". Pero con el golfo que habita en Moncloa y la basura propagandística que, de momento, le hace de pregoneros, no, claro. A cada cerdo le llega su San Martín, pierdan cuidado.

Al margen de este fango, hoy nos delita Idace, el de la fachosfera con una columna sobre los freelance que nos alegra la tarde. Tantas gilipolleces juntas son difíciles de encontrar. "El Español y La Marea pagan entre 100 y 200 euros, El Confidencial entre 100 y 120, eldiario.es y Ctxt 100 euros, Infolibre 90, El Salto y Público entre 60 y 100, 20 Minutos entre 15 (15, sí, no es una errata) y 100. Alguna freelance se juega el cuello por eso en Líbano. Los panfletos ultra, como The Objective, VozPópuli u OkDiario, no tienen freelance ni la necesitan. Cualquier falso periodista hace unos pocos bulos en una mañana cobrando medio salario mínimo. Solo hay que inventar". Ay, que me parto. O sea, que la Marea esa que no conoce nadie, salvo un tipo adicto a los tatuajes que sale a menudo con Ferreras es un medio de comunicación. Eldiario.es, que dirige el hijo de Arsenio y tiene menos estudios que Begoña, lo mismo. Ctxt tendría que buscarlo en Google, pero no tengo tiempo, debo atender a asuntos más importantes y El Salto, pues la verdad, ni puñetera idea. Lo mismo son los medios que quiere favorecer Sánchez por su gran audiencia. Y los pobres de Público son unos infelices a los que Roures les robó la web después de dejarlos en la calle tras cerrar el periódico que creó con la pasta que le dio Zapatero. Y no de su bolsillo. No lo lee nadie. 20 Minutos, como todo el mundo sabe, es del papi de Escolar, que le buscó curro en El Mundo sin acabar ni primero de Periodismo.

Y el impresentable este de Idafe llama panfletos a The Objetive o Vozpopuli. Ay, Idafe, sabes que tu escribes en un panfleto infame, ultrasanchista, la máquina del fango por excelencia. En psicología eso tiene un nombre, efecto espejo, o algo así. Corre al psiquiatra. Y que sea privado, en la Seguridad Social no dan abasto. Si no te da el sueldo de la cloaca, ya sabes, hazte freelance de El Salto.

ABC

"La mayoría del Consejo Fiscal pide a García Ortiz que reconsidere su decisión y dimita". "El dueño del aeropuerto de Ciudad Real ofreció a Aldama sus terrenos". Lo que faltaba. El editorial es tan infantil que no merce dedicarle mucho tiempo. "Dimitir es una oportunidad para liberarse de la sumisión a Pedro Sánchez y realizar un gesto de dignidad personal ante una situación insólita en la democracia española". Claro, pero después de rezar un padre nuestro y tres avemarías.

Ignacio Camacho, algo más realista, se dirige a los socios de Sánchez. "Qué boquita más chica se les ha quedado a los socios del Gobierno". Sí, son como las viejas detrás de un visillo. Cuidado, truhán, cualquier día te dan un navajazo por la espalda, ya lo hicieron con Rajoy. "La novedad reside, por un lado, en la rapidez con que los presuntos regeneradores han degenerado –la moción la defendió el propio Ábalos–, y por otro en la impasibilidad cómplice de todo aquel racimo de shakespearianos 'hombres honrados' que hace seis años se rasgaban sus túnicas de tribunos ante tanto escándalo". Qué pandilla de hipócritas. "A ver qué hacen cuando empiecen a llover imputaciones desde los juzgados. La del fiscal general sólo es la primera gota del chaparrón que amenaza con descargar sobre el entorno inmediato de un presidente cercado por las actividades sospechosas de su esposa y de su hermano". Empezarán a hacer cuentas, es lo que mejor se les da.

"Cuando eso ocurra, y va a ocurrir con alta probabilidad, habrá que observar también el grado de tolerancia de la opinión ciudadana, que hasta el momento ha tragado con mentiras y ocultaciones de toda laya. Y medir la resistencia del muro levantado contra el fantasma de la ultraderecha arriscada". "Serán los votantes de izquierda quienes tal vez tengan que elegir si el miedo a la alternancia prevalece sobre su teórica demanda de limpieza democrática". ¿Los votantes de izquierda? Mal me lo pones, querido Ignacio, se ve que conoces a pocos. Son como Pedro Sánchez. Indecentes, radicales, incapaces de reconocer errores en sus filas, vengativos, ignorantes y absolutamente antidemocráticos. Confiemos mejor en esa minoría que tiene vergüenza y se quedará en casa.

La Razón

"División en la Junta de Fiscales de Sala sobre la decisión de García Ortiz de no dimitir". "Más de una decena de fiscales defienden que lo mejor para la institución es que renuncie al cargo tras ser imputado por el Tribunal Supremo". No dimitirá. Punto.

Dice Francisco Marhuenda que Sánchez "está desencajado". A ver si se le rompe la mandíbula. "No ha conseguido contener la marea a pesar de los esfuerzos del millonario José Miguel Contreras y sus cuates. Al final, la información se abre camino con cansina insistencia. RTVE, convertida en un canal temático del PSOE, y la prensa gubernamental encabezada por Prisa, con El País y la SER como puntas de lanza, no tienen más remedio que dar, aunque sea con matices, las informaciones que confirman la voracidad depredadora de los caudales públicos protagonizada por Ábalos, Koldo y sus compinches". La verdad es que los que los leemos diariamente sin ser devotos nos lo estamos pasando pipa. Son tan supremacistas, tan engreidos, se lo tienen tan creído y no son más que gentuza al servicio de un tirano que a veces no sabes si reír o llorar. Pero en fin, Marhuenda habla del pequeño mundo del periodismo, que al público en general, se la trae al pairo.

El Debate

"La mayoría del Consejo Fiscal exige a García Ortiz que dimita tras ser imputado por el Supremo". Cada uno cuenta el cuento como le va. Luis Ventoso no está hoy en su día más optimista. "Los periodistas podemos hablar de cualquier cosa de manera aparentemente articulada. Pero eso sí, nunca más de tres minutos. No somos expertos infalibles. Nos falta un poco de profundidad y a veces nos columpiamos. Con todo, al saber que trabajas en la prensa mucha gente te interroga sobre el futuro. La pregunta más repetida es esta: «¿Caerá Sánchez?»". Es verdad, hay gente que nos toma por pitonisos. "Mi punto de vista es que Sánchez aguantará a cualquier precio". Coincido contigo, Luis.

"Sánchez va a completar la legislatura porque todo le resbala, porque es perfectamente amoral y porque está dispuesto a vender lo que sea y a quien sea por un día más en el poder. Pierdan toda esperanza. No lo despegarán de su poltrona ni con agua hirviendo". "Cada pueblo tiene lo que se merece. Si hubiésemos estado en nuestro sitio, Sánchez habría dimitido ayer". Pero la izquierda española carece de sentido crítico y de dignidad. Ya lo decían hace años, ahora nos toca robar a nosotros. Y se quedan tan anchos.

Y una noticia de Vozpopuli que hará las delicias de Marhuenda."El País ofrecerá la docuserie sobre Sánchez que nadie quiere emitir". El que manda, manda. Y los de la cloaca sanchista salen a la calle a cara descubierta.