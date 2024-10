Ayuso "planta cara a un sátrapa de mercadillo", un "machista de saldo"

El Mundo

"Sánchez buscó el aval de sus socios independentistas para "ensamblar" el asalto a RTVE". "El Gobierno y sus aliados podrían tener 11 consejeros en el ente público frente a cuatro del PP. Pero si RTVE ya es de Sánchez. "La maniobra del Gobierno para atar el control de RTVE durante los próximos seis años supone un desprecio al pluralismo que preludia la falta de respeto a la minoría parlamentaria con la que Pedro Sánchez acelera los cambios en los órganos constitucionales aún sin renovar", dice el editorial. "Si la forma del decreto empleada, sin precedentes, resulta reprobable, aún lo es más el fondo, que pasa por apropiarse de la televisión de todos para satisfacer los intereses del Ejecutivo y de sus socios, y de sus productoras afines". Más de lo mismo. "La injerencia política del Ejecutivo vulnera el reglamento europeo en el que se ampara Moncloa para promover su plan intimidatorio a la prensa crítica". Otra de las obsesiones de Sánchez, además de Ayuso.

Dice Federico Jiménez Losantos que "desde que volvió de vacaciones, si es que ha vuelto, el PP acumula tal cantidad de errores no forzados, hijos de sus complejos históricos, que, además de no rentabilizar el desgaste de Sánchez, ha conseguido resucitar a Vox. El sí, pero al plante de Ayuso al marido chuleta de la imputada Begoña resume todo lo que no debe hacer un partido que aspira a la victoria. Ha vuelto el PP de Casado, que sólo buscaba ser el Ministerio de la Oposición, tolerado por la izquierda, pero cuya traición incluía calumniar a Ayuso". El Borjita, anda que e Borjita. Menos mal que al menos el novio ya se ha querellado contra el presidente del Gobierno, estaba tardando.

Si "el PP preguntara a sus votantes, no a la grey broncana, sobre el plantón de Ayuso a Sánchez y ese "sí pero" al mayor activo del partido, ¿qué saldría? Que una aplastante mayoría apoya a Ayuso, y se siente otra vez traicionada por este PP, el mismo de Casado que ya se la quiso cargar. Los zotes de Génova, 13 pretenden arañar un 1% de voto socialista, en vez de ir a por el 10% de Vox, que estaba muerto y lo han resucitado. Ni saben sumar ni saben ilusionar". Y ahora se les ha ocurrido la bobada del absentismo laboral. Quién iba a penar que a Feijóo le iban a temblar las piernas frente a Sánchez.

David Mejía, se ve que El Mundo se está volviendo cada día más sanchista por la cuenta que les tiene, dice que "Ayuso es faltona; Sánchez insulta menos, pero calumnia más". ¿Qué Sánchez insulta menos? Claro, llamar a una persona corrupta cada vez que la nombra no es insultar. Un azucarillo para David.

"Isabel Díaz Ayuso es una mujer achulada y verbalmente dura. Una macarra, por decirlo con un término muy madrileño. Pedro Sánchez es un embaucador". O sea, que Sánchez no es un chulo y un macarra. Ese "p'a usted la perra gorda", ¿cómo lo calificas, David? ¿ese 'y más y más' en el Congreso a un Feijóo alucinado tras llamar corrupta a su mujer es embaucamiento o una chulería y una macarrada? "Pedro Sánchez es, en resumen, un trilero". Sí, y un macarra.

El País

"Claves del nuevo decreto ley para RTVE: más poder para su presidencia, cambio en las mayorías y dedicación exclusiva de los consejeros. El texto legal tendrá que ser convalidado en un plazo de 30 días en el Congreso de los diputados". Habiendo una Intxaurrondo, un Broncano y un Fortes no sé para qué quieren controlar aún más Televisión Espantosa.

"Feijóo intenta pasar página mientras Ayuso desdeña la relación del resto de barones del PP con el Gobierno: "No quiero ser parte de esa foto"". Así de claro. Sánchez lleva persiguiendo a Ayuso desde que es presidenta. Ha ido a por su padre, a por su hermano, a por sus sobrinas, a por su novio, la ha insultado en el Congreso cuando ella no podía defenderse. Y ahora resulta que la mala es ella, que tenía que dejarse golpear, a juicio de algún opinador que debe estar acostumbrado a que las mujeres mejor calladitas.

ABC

"El Gobierno redobla su control sobre RTVE por decreto". Alguien que es capaz de tener como presentadora a una sectaria radical como Intxaurrondo ya tiene el control total. "Patxi López, a Isabel Díaz Ayuso: «Si le gusta la fruta, que se la coma ella sola en la intimidad»". ¿Quién es el chulo y el macarra?

Dice Ignacio Camacho, sobre Ayuso y Sánchez, que "se momento, el equipo gubernamental pierde por goleada. Madrid es un bastión inexpugnable para la izquierda y en los tribunales no para de coleccionar calabazas. Quizás el presidente haya asumido la derrota en esa simbólica batalla y piense en ganar la guerra –la que le interesa, la de las generales– a base de entregar alguna plaza. Pero salvo otra crisis autodestructiva como la de Casado es difícil que cumpla su sueño de medirse a Ayuso cara a cara, y en los duelos desiguales es ella quien goza de toda la ventaja. Cosa distinta es que el objetivo consista en prender una hoguera de intolerancia banderiza y tratar de salvarse saltando entre las llamas".

Teodoro León Gross alucina con la que ha liado el Gobierno con Ayuso como si aún tuviera alguna credibilidad. "Como diría el castizo, hay que joderse y agarrarse para no caerse. Lo de Sánchez dando lecciones de institucionalidad equivale a Trump ofreciendo un curso de buenas maneras", dice con innegable gracia. "Sencillamente Moncloa tiene lo que buscaba: tensión polarizadora". Porque Borjita les ha dado ese regalo. Ya lo hacía con Casado.

La Razón

"Ábalos tensiona al PSOE: "El no se come esto solo"". Menos lobos, Ábalos. Marhuenda flipa con el "absentismo laboral" de Ayuso del que habló ayer Pilar Alegría con alegría. "Me imagino que no se acuerda de la tomadura de pelo de los cinco días de vacaciones pagadas que se tomó el presidente del Gobierno para reflexionar sobre su futuro. Al poco supimos que era una comedia para esconder los escándalos que le afectan y angustian. Sánchez se dedica a maltratar a Ayuso con insultos y mentiras que siguen los mamporreros políticos y mediáticos. Es la expresión de un machismo insufrible. Todo vale para destruirla política y personalmente". Sí, un machismo que se observa también en columnistas de periódicos de derechas o liberales que consideran que ella debe dejarse maltratar.

Antonio Naranjo lo explica muy bien el EL DEBATE. "Ayuso tiene un par de ovarios, una condición femenina que despierta más recelos que los mismos atributos testiculares en el hombre. Si un tipo planta, se encara, desdice y se enfrenta a Sánchez, es un valiente. Pero si lo hace una mujer, se buscan contextos psicológicos para explicar la reacción, como si fuera un sofoco menopáusico o un efecto secundario del ciclo menstrual". Se les ve mucho el plumero. De algunos te lo esperas, como Lamet en El Mundo. Pero David Mejía no lo parecía.

"Ayuso no desprecia a Sánchez porque esté alterada, busque protagonismo o quiera zamparse a Feijóo, como dicen siempre las izquierdas, con machismo infinito". Lo hace como respuesta a cómo la trata él. Y los Borjita se mesan los cabellos. ¡Una mujer levantando la voz a un hombre!

"Sánchez es igual de machista y señoro que Pablo Iglesias, un macho alfa de saldo, pero algo más perfeccionado en las formas, que añade a ese empadronamiento anímico en un harén repleto de concubinas ideológicas como Pilar Alegría o Isabel Rodríguez, un sectarismo impropio de un hombre de Estado". Nada más lejos de un hombre de Estado que Sánchez.

"Que ahora se permitan decir que Ayuso denigra la liturgia institucional por negarse a rendir pleitesía en La Moncloa a un tipo que la persigue e insulta mientras maniobra para tapar sus vergüenzas personales solo puede pasar en un país desbordado de idiotas a sueldo". Bingo, Naranjo, has definido a la perfección este país, no cabe un tonto más.

"Ayuso, más que presidenta madrileña, es un símbolo de la resistencia, imperfecto pero honesto, que planta cara a un sátrapa de mercadillo con más ínfulas que talento, votos, ideas y energía. Cuando caiga Sánchez llegarán otros a colgarse su cabellera del cinto, incluidos algunos cobardicas del PSOE, pero solo la presidenta madrileña y pocos más podrán decir, sin ofender a la verdad, que ese duro trabajo fue cosa suya". Sostres dirá que él ya lo dijo. Y es verdad.

En VOZPOPULI, Miquel Giménez también anima a la presidenta. "La lideresa popular ha dicho que no piensa acudir a lavarle la imagen a Sánchez". "A la política más importante del PP le da igual que Feijoó y Samper digan que ellos sí que irían. Le importan un higo chumbo los correveidiles de Génova. Le suda un pie lo que opinen los tertulianos de la derecha, que también los hay". Vaya si los hay. "El ataque constante por tierra, mar y aire al que se ve sometida Ayuso canta más que un pulpo en un garaje". Y, sin entrar en detalles, Miquel se acuerda del caballo de Espartero. No es el único.