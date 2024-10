Marisú la vicepresidenta, "una choni en una disco poligonera"

El Mundo

"Ábalos se defiende tras pedir la Audiencia su imputación: "Sería el corrupto más cutre de la historia si me llevo 77 mil euros"". Venga, Ábalos, tira de la manta y manda a tu jefe al trullo. O irás tu. Según Carlos Cuesta y Miguel Ángel Rodríguez el calvario no ha hecho más que comenzar.

Raúl del Pozo comenta cómo la Stasi que ha montado el Gobierno va a por Ayuso sin disimulo democrático alguno. "Un insulto a tiempo es una victoria. El desafío entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso se extiende a sus compañeros de coalición Sumar y a Junts, que votan en ocasiones con el PP, acompañados de Ábalos". "Sánchez ha levantado muros y ha dinamitado el consenso, y solo le interesa ir ocupando las instituciones del país, desde el Banco de España a RTVE . Su estilo es el de la puñalada trapera", y ya ni lo esconde. "Se basa en el exterminio político del adversario colocando el jarabe de pico a la extrema derecha. Como ha escrito Juan Luis Cebrián, estamos ante la degradación del PSOE actual, que se muestra incapaz de gobernar mientras su gestión comienza a parecerse a un crimen de lesa democracia". No comienza, algunos comienzan a darse cuenta.

"Isabel le dio plantón al presidente del Gobierno porque le parece un fraude la financiación singular de Cataluña, un atropello del que ella considera el político más corrupto y autoritario de Europa". Ella y cualquiera que tenga dos dedos de frente y párvulos de política.

Esperemos que acabe con su esposa en la cárcel. "Isabel le deseó al presidente que se lo llevaran p'alante; le insultó llamándole «mafioso», «caudillo bolivariano», «estafador» y «matón»". Eso no son insultos, son definiciones comprobables. "Él pide su dimisión tildándola de «ida», «loca» y «corrupta», mientras se refiere a su novio como un «delincuente confeso»". Sí, eso ya le ha costado una demanda que esperemos que prospere rapidito, el matón y su banda de mafiosos con Bolaños y Marisu a la cabeza. Mira que llamar a Ayuso loca teniendo a la zumbada esa de ministra de Hacienda.

"Pedro siempre choca con lo que le puede hacer más daño: jueces y periodistas, y la estrella del cine mudo que es recibida con ovaciones, vaya donde vaya . Tendría que echar a los 800 asesores que le llevan a la catástrofe. El duelo en Sol, como le ocurrió a Pablo Iglesias, le va a devorar". Que así sea, Raúl, los demócratas lo celebraremos por todo lo alto. Alguien tiene que plantarle cara a Sánchez Corleone y su banda.

El País

El brazo armado periodístico de Sánchez llama delincuente al novio de Ayuso. Ya tiene este particular otro al que demandar. "La jueza abre una nueva pieza para investigar más delitos del novio de Ayuso". Manuel Viejo y Fernando Peinado son los nombres de los periodistas que firman esas acusaciones. La Stasi que dirige María José Montero volvió a amenazarle ayer, mientras que Hacienda exoneró al hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez de un delito fiscal sin iniciar una investigación.

Cuenta Elsa García de Blas que Feijóo "vuelve a pedir la dimisión de Sánchez por el ‘caso Koldo’ mientras Génova evita dar la cara por la presidenta madrileña ante la ofensiva de los socialistas contra su pareja". Mira, eso es verdad, pero Ayuso está acostumbrada a que su partido la deje sola. Si el PP quiere perder Madrid y toda posibilidad de llegar a Moncloa, que envíe a muchos Borjamaris. A ver si aprenden algo de Sánchez, que reparte argumentario todas las mañana a sus ministros y al Equipo de Opinión Sincronizada sobre lo que hay que decir.

En cuanto a la imputación de Ábalos, el inefable Cué nos cuenta que Sánchez vive en calma chicha. "La Moncloa asegura oficialmente que vive con "absoluta tranquilidad" el auto del juez Ismael Moreno que pide la imputación del exministro de Transportes José Luis Ábalos por el caso Koldo en el que asegura que hay "indicios fundados y serios" para creer que jugó un "papel principal" en la trama". Lo repiten tanto que da la impresión de todo lo contrario. "No hay por tanto una preocupación judicial, porque en el Gobierno insisten en que "no hay nada de nada"", y que blanco y en botella y tal y pascual.

"Sánchez ha contestado ya a varias preguntas periodísticas y parlamentarias sobre este asunto", jaja, jaja, jaja, gracias Cué, por hacerme reír a estas horas de la mañana. Sánchez no ha contestado jamás a ningúna pregunta si no se la haces tu con ese mimo que te gastas con el puto amo o la Intxaurrondo, que se deshace cuando le tiene delante.

"En La Moncloa están absolutamente convencidos de que el rescate de Air Europa fue impecable y el expediente es intocable, y por tanto no preocupa que lo investigue el Tribunal Supremo". Nada, cero preocupación, no hay nada, blanco y en botella. Ayer la tranquilidad y el sosiego se reflejaba en la cara de la ministra de Hacienda que dio la vuelta al mundo. Parecía que se había tomado alguna sustancia tóxica.

ABC

"Zapatero negocia con Puigdemont en Suiza por orden de Sánchez". Delcy, Maduro. Sólo falta que aparezca en el caso de las niñas de Evo Morales. El que se iba a dedicar a supervisar nubes. "El TSJ de Madrid también rechaza la querella de Begoña Gómez contra el juez que la investiga". Y van tres.

Sostres se lía a trompazos con Borjamari. "Borja Sémper ha dicho que él habría ido a La Moncloa y la pregunta es: ¿y a quién le importa que tú hubieras ido a La Moncloa? No le importa a Sánchez, que no te ha invitado, y le importa aún menos a la presidenta Ayuso, que fue elegida por la mayoría absoluta de los madrileños y ahora es la única oposición eficaz y creíble a un presidente que si lo ha podido ser es porque tú y los suyos fallasteis a puerta vacía en las últimas elecciones generales". Zas. "Lo único que se daba era un contexto previamente preparado para humillarla. A ella y no a ti, Borja, porque tú ni sabe quién eres ni le importa y no representas ninguna amenaza. Por lo menos no estorbes y si puede ser aprende". Pumba. Nada que añadir.

Rebeca Argudo se escandaliza con las amenazas de Marisu. "María Jesús Montero avanza, desacomplejadamente, que «van a salir más cosas» de Isabel Díaz Ayuso. Secretitos. Que en los próximos días, dice, la prensa «tendrá acceso a más información que a todos nos escandalizará». Podría parecer una desvergüenza (o una amenaza), pero yo no me puedo creer (ni puedo ni quiero) que la ministra de Hacienda y vicepresidenta de un gobierno democrático sea tan irresponsable e indigna de su cargo como para hacer uso indebido del acceso a información privilegiada que le otorga este, con el único fin de perjudicar políticamente a alguien. Y menos todavía que sea tan imprudente de, ante micrófonos y cámaras, dejar constancia de que ella ya sabía, por lo que sea, que la vamos a ver publicada antes de que eso suceda". Han perdido las formas, la vergüenza, ya nadie puede dudar de que España ha dejado de ser una democracia, que es un Estado policial con una Stasi dirigida por Hacienda. ¿Y la UE no tiene nada que decir?

La Razón

"Moncloa tiembla por Aldama, Hidalgo y Barrabés". "La degradación de nuestra democracia y los ataques al Estado de Derecho se pueden constatar con lo que estamos viviendo con la corrupción sistémica del PSOE, los problemas judiciales de la familia presidencial y la reacción de la izquierda política y mediática", dice Marhuenda. "La sordidez de la trama organizada en medio de la pandemia no levanta voces airadas, porque se dedican a justificar que era un caso aislado que afecta a Ábalos y sus compinches. No importa la colaboración de los dirigentes socialistas que mantiene Sánchez. Es irrelevante lo que hemos sabido de «cariño» Armengol. Son socialistas y por tanto cuentan con la protección de los poderosos medios de la izquierda". Lo de siempre, los medios de izquierda siempre han sido así.

En El Debate, Luis Ventoso no puede evitar hablar del espectáculo de nuestra Marisu. "En la sección de control de ayer, Marisu se comportó de una manera extraña. Dio un recital de mímica-makoki. La vicepresidenta sacaba la lengua en plan sobrada mientras ponía la mirada en blanco, señalaba con sus dedos a la oposición como si fuese un rapero en un duelo de gallos, se lanzaba un chicle a la boca en plan choni en una disco poligonera, componía extraños caretos de sorpresa, como si fuese una secundaria de una telecomedieta de situación… Lo que asomaba era una sorprendente carencia de educación, unos malos modales que son impropios de quien ostenta tan alto cargo". Es la seña de identidad del Gobierno con el chulo de discoteca al frente.

Y en Vozpopuli, es Carlos Souto el que abronca a Feijóo por sus continuos errores. "La única que asume que el presidente juega con la baraja marcada es Díaz Ayuso". "Muchos dicen que Feijoo no tiene todo lo que habría que tener para presidir a España, y no es verdad. No puede ser verdad. La verdad tiene que ser que no quiere. Porque si no, nunca puede pedirle a la presidenta de Madrid que respete la institucionalidad de Sánchez, que le está escupiendo la institucionalidad en la cara más a él que a ella". Porque ella no se deja y él se queda callado.

"Sánchez no es un pijo típico del calzado náutico y el polo del caballito. No lo es, pero los conoce bien y en determinadas circunstancias tiene la malicia adicional, de quien no lo es". "Es cierto que el líder supremo ya tiene alrededor anillos de fuego. Pero es verdad que es un ser muy preparado y cree en él mismo como Jesucristo creyó en Dios. La justicia es hoy su peor enemigo, la ley, pero la oposición no hace más que lo que a él le conviene que hagan. No pinta nada que no sea a favor. Excluyendo a Ayuso, claro está". Y por eso va a por ella, es el único enemigo de su nivel que hay en el PP.

"Por eso creo que, si España no despierta, van a sobrevivir, se van a reciclar y van a volver al poder. Mientras tanto el PP parece incapaz de lograrlo, pasa de un chico poco capacitado a un político típico que no erotiza al electorado ni un poquito. Pero en fin se supone que esta es una columna de opinión, y si de verdad quieren mi opinión, es la que sigue. Para mi hay que votar de nuevo y cuanto antes lo hagamos, mejor para España". O no. Con esta oposición, miedo me da.