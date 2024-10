Hidalgo transmitió a Aldama la situación límite de Air Europa el 27 de agosto de 2020: "Nos ponen en default"

El que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo, transmitió al comisionista Víctor de Aldama la situación límite de la compañía Air Europa el 27 de agosto de 2020: "En cualquier momento nos ponen en default (suspensión de pagos)".

En septiembre de 2020, el propio Aldama comunicó a la secretaria de Hidalgo que el rescate millonario del Ejecutivo de Pedro Sánchez a Air Europa estaría aprobado. Todo ello, a pesar de que el citado rescate se acordó finalmente por parte del Consejo de Ministros dos meses después, el 3 de noviembre.

Libertad Digital ha tenido acceso a un intercambio de mensajes intervenido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco de la trama Koldo entre Javier Hidalgo y Víctor de Aldama. Este último escribe: "Buenas señor el Jueves tenemos reunión con correos tú Ramiro y yo quieren avanzar porque tiene ya luz verde para la operación y en estos momentos el jefe está en sepi con las otras dos para lo nuestro. Y cómo el miércoles tenemos la de salud para Telefarmacia pues también hablamos ya de eso":

Hidalgo le contesta con un audio: "Vale. Es que no tengo noticias de nada y ¿no iban a hablar hoy de todos los temas para transmitírselo a IAG (International Airlines Group, holding de aerolíneas británico-español resultado de la fusión de British Airways e Iberia)". Aldama contesta: "Si a las 15 han estado reunidos los 4 él está camino de valencia y cuando paren me llaman". "Ok", escribe Hidalgo.

Hora y media más tarde, el CEO de Globalia reenvía a Aldama un email escrito en inglés dirigido a Air Europa con el siguiente texto:

Teníamos confianza en que AE (Air Europa) haría un pago esta semana de los atrasos, ya que usted le hizo una promesa a Denis. Deberíamos ser razonables y justos entre nosotros, nos apoyamos mucho, pero nuestra línea de crédito está al final, especialmente teniendo en cuenta que no se ha acordado ni documentado nada en relación con los aplazamientos de alquiler. Desde marzo hemos recibido solo 3 pagos de 1 millón de dólares y, por lo tanto, todavía hay una factura abierta de marzo; los atrasos totales superan los 20 millones de dólares y nos dirigimos a septiembre con nuevas facturas vencidas. Si no se paga nada pronto ni se acuerda nada entre las partes, entonces no tengo otra opción que emitir avisos de puesta a tierra para la aeronave durante el transcurso de la próxima semana. Dicho esto, tengo confianza en que usted y Denis resolverán esto en los próximos días y les agradezco de antemano su compromiso.

A continuación, Hidalgo escribe a Aldama: "Mira como se esta poniendo el tema.. en cualquier momento nos ponen en default (suspensión de pagos)". Aldama apunta entonces: "Me ha dicho que a las 20:30 me llama". Hidalgo finaliza la conversación: "Okk".

Moreno acorrala a Sánchez con el rescate de Air Europa

En la exposición razonada remitida al Tribunal Supremo la semana pasada, el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, señalaba que "el 16 de julio de 2020 se habrían reunido el Presidente del Gobierno, a quien Aldama conversando con personas de su círculo más próximo le refiere como ‘el 1’, Nadia Calviño a quien apoda ‘la de hacienda’ y José Luis Ábalos, dando por sentado la concesión del segundo crédito ICO".

"En sus conversaciones, cuando hacen referencia al Presidente del Gobierno lo hacen siempre nombrándolo como el ‘1’. A modo de ejemplo, obra una conversación entre Koldo García y Víctor de Aldama de fecha 17 de abril de 2021, en la que Aldama le dice a Koldo: ‘El presidente de RD vuela esta noche a España sabias?’. ‘Verá al 1 nuestro, sería bueno que el jefe le viera también’ - En esa fecha, se localiza una Nota de prensa del Palacio de la Moncloa, donde se informa de una reunión entre Presidentes el día 17 de abril de 2021-)", destacaba el juez.