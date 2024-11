No es sólo que haya dudas más que severas sobre la presencia real en el trabajo del hermano de Sánchez. No es sólo que a la UCO le costó hasta encontrar el sitio de trabajo del puesto inventado para David Sánchez y acabó siendo un despacho recién montado en un edificio donde era imposible controlar sus ausencias. No es sólo que se filtrara su supuesto teletrabajo para justificar su falta de presencia y nunca lo hubiera concedido la Diputación de Badajoz. Es, directamente, que David Sánchez nunca llegó ni a pedir el teletrabajo. ¿Por qué? La apariencia apunta a que su "flexibilidad" era tal que, básicamente, disponía de libertad plena.

El Juzgado de la magistrada Biedma exigió una comprobación exacta de si el hermano de Pedro Sánchez había disfrutado de un régimen de teletrabajo que justificase sus ausencias. ¿Por qué? Pues porque era el propio David Sánchez el que había asegurado que sus ausencias de España eran tales que no era declarante del IRPF nacional. La única manera de mantener esa tesis y de no admitir el escapismo laboral más descarado era argumentar la existencia de un supuesto régimen de teletrabajo. La Diputación de Badajoz de inmediato aseguró que ese régimen nunca fue concedido.

Pero la juez quería saber más. Y es que una de las posibles evidencias del tráfico de influencias podría ser, por ejemplo, que en la Diputación de Badajoz nadie se atreviese a controlar a David Sánchez porque era el hermano del ‘jefe socialista’. Pues bien, el informe completo está ya en manos de la juez. Y, efectivamente, confirma que nunca hubo teletrabajo. Pero es más: no lo hubo, y aparentemente hubo más que ausencias -hasta el punto de no considerarse ciudadano español- sin ni siquiera solicitar el teletrabajo. Traducido: hizo lo que hizo sin avisar a nadie.

El informe en cuestión señala lo siguiente: "Que la prestación de servicios mediante el sistema de teletrabajo se instrumentaliza en la Diputación Provincial de Badajoz y sus Entidades dependientes con la aprobación, por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el 30 de julio de 2021, del "Reglamento por el que se regula la prestación de servicios en régimen de teletrabajo"". Y que "una vez consultados los expedientes relativos a las convocatorias anuales referidas en el punto anterior, se constata que respecto a D. David Sánchez Pérez-Castejón no existe ni solicitud, ni autorización a favor del mismo para la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo".

La jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez ya ha realizado un registro en la Diputación de Badajoz para avanzar en las investigaciones sobre David Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude a la Hacienda Pública, fraude a la Administración, prevaricación y malversación. Quería saber, en primer lugar, si el puesto fue inventado y creado para él por orden política, si de veras acude a trabajar y si reside en Portugal -como afirma el propio David Sánchez- y si tiene derecho a no declarar sus impuestos en España -como el hermano del presidente ha plasmado en un documento oficial-.

La Administración socialista ya ha contestado que la sede del despacho oficial del hermano del presidente es la siguiente: Plaza de España, 9. La dirección es llamativa porque se encuentra fuera de su sitio natural: Plaza de la Soledad 8, que es donde la página web del departamento de la Diputación de Badajoz -del que cobra el hermano de Pedro Sánchez y para el que él dice trabajar- ubicaba la localización de David Sánchez. Lo que quiere decir que, por un lado estaba el publicitado y, por otro, el real, dándose la característica de que el actual es mucho más discreto y alejado de la actividad y personal habitual de su labor, con lo que, obviamente, habrá menos gente y ocasiones para comprobar si David Sánchez acude a trabajar o no.