El nº1 vuelve a salir: Aldama realizó gestiones vinculadas al viaje de Sánchez a Angola y Koldo habló "con todos"

Las conversaciones interceptadas por la UCO en los móviles de Víctor de Aldama y Koldo García Izaguirre han vuelto a ligar un acto del "nº1", Pedro Sánchez, a las gestiones de la trama. Aldama, contacto en la rescatada Globalia de la mujer del presidente del Gobierno, mencionó en un mensaje a Koldo García Izaguirre la siguiente frase: "Viaje Moncloa Angola". Lo hizo el 5 de abril de 2021. Y eso significa que el comentario llegó dos días antes del inicio del viaje oficial del presidente del Gobierno al citado país. Otros mensajes precedieron a esta concreción. Y todos apuntan a gestiones realizadas en relación al viaje presidencial en el que, de hecho, el objetivo era negociar la aportación de dinero y proyectos a Angola dentro del plan de ayuda conocido como Foco África 2023.

La conversación extractada por la UCO de la Guardia Civil comienza con la siguiente frase de Aldama: "Buenos días, me dicen que no saben nada del viaje. Me dices algo. Nadie les ha llamado". La respuesta de Koldo fue inmediata: "Pues hemos hablado con todos".

La importancia del proyecto queda clara porque Aldama no se quedó nada tranquilo: "Pues nadie le llama, puedes darle un teléfono y que llame él". Koldo responde con una serie de interrogantes: "?????". Y Aldama subrayó: "Viaje Moncloa Angola".

Todo ello ocurrió el 5 de abril de 2021. El mismo día y tres minutos antes de que Koldo hiciera a Aldama el siguiente ofrecimiento: "Quieres que te dé el teléfono de Félix Bolaños e Ivan redondo y Juan, el jefe de Gabinete de Industria, para que llame el de la empresa". Y añadió: "Tú y yo tenemos que hablar". Dos dias después Pedro Sánchez partió camino de Angola. La propia Moncloa hizo el siguiente resumen de ese viaje el 8 de abril: "Pedro Sánchez defiende en Angola la asociación estratégica de España con África". Begoña Gómez era por aquellas fechas directora del Africa Center del IE.

"El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado Angola, el primer destino de la gira africana que inicia hoy y que le llevará también a Senegal, dos países prioritarios en el plan de acción exterior recién presentado "Foco África 2023", con el objetivo de reforzar la colaboración con los gobiernos africanos e impulsar la presencia de España en África a través de una auténtica asociación estratégica con el continente". El plan Foco África era un maná de dinero diseñado para dar ayudas y diseñar proyectos de infraestructuras e inversiones en los distintos países africanos.

"Al inicio de su visita -largamente esperada ya que la última la realizó Felipe González en 1992-, el presidente ha explicado que Angola es un país prioritario para España por ofrecer "grandes oportunidades" para las empresas españolas y poseer un gran potencial de crecimiento. Sánchez ha agradecido además que este país tenga a España como socio preferente de cara al programa de diversificación de su economía, durante años dependiente del petróleo", señaló la propia Moncloa.

Había dinero, había proyectos, había relaciones en África. Y la trama de Aldama, el contacto de Begoña Gómez, recogió sus gestiones en sus conversaciones. "En un encuentro empresarial celebrado en Luanda, el presidente ha expuesto las fortalezas y la "gran experiencia" internacional de las empresas españolas en los ámbitos del transporte, las infraestructuras, la ingeniería o la energía, que pueden contribuir a la diversificación y modernización de la economía angoleña". Y Aldama no dudó en entrar.