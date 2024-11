El recado de Llarena al Gobierno sobre la amnistía: "Que el TS se extralimita, sólo se puede decir desde la ignorancia"

El magistradEl recado de Llarena al Gobierno sobre la amnistía: "Que el TS se extralimita, sólo se puede decir desde la ignorancia"o del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha lanzado este miércoles un dardo al Gobierno de Pedro Sánchez en relación a la Ley de amnistía del 1-O: "Decir que el Poder Judicial o el Tribunal Supremo en particular se extralimita para decidir si se debe aplicar, sólo se puede decir desde la ignorancia o la tosca formación jurídica".

El instructor de la causa sobre el golpe del 1-O ha impartido este miércoles una conferencia en la Real Academia de Doctores de España sobre la Ley de amnistía. Durante la charla, ha salido al paso de los ataques que ha recibido el Alto Tribunal desde que decidió no aplicar la amnistía al delito de malversación cometido por los golpistas.

Llarena ha repasado que el "fundamento del derecho de gracia se basa en dos supuestos. El primero, cuando se produce un desajuste entre la norma jurídica y el resultado que no se considera justo. Se produce una disfunción en la respuesta y esta es inadecuada. El segundo supuesto es el de la inconveniencia. Esta se da cuando la ejecución de esa decisión judicial puede ser inconveniente y se propone desactivarla".

El magistrado del Supremo ha recordado la controversia de la que ha sido objeto la Ley de amnistía del 1-O elaborada por el Gobierno socialista y ha precisado que a nivel general "la amnistía no puede amnistiar graves delitos internacionales, ni se puede aplicar en aquellos caso de vulneración de derechos fundamentales como recoge la Comisión de Venecia".

Además, ha afirmando que en los países europeos donde existen las amnistías "pueden ser aprobadas en los Parlamentos por mayoría simple, pero la Comisión de Venecia establece una mayoría cualificada. También que se debe fijar con precisión la norma para dotarle de seguridad jurídica y no hay que socavar el ámbito de aplicación del Poder Judicial. Tampoco caben las autoamnistías".

En el caso de España, el magistrado afirmando que "unos propusieron la Ley de amnistía para conseguir la investidura de un candidato a la presidencia y otros, los que la redactaron son los beneficiarios".

Posteriormente, ha afirmado que el Supremo ya se ha pronunciado sobre la amnistía y que la considera plenamente inconstitucional, no es que tenga dudas. El Alto Tribunal considera que vulnera el derecho a la igualdad. Además, ese arreglo de la desafección, supuesto objetivo de la Ley, "no se consigue sólo con el perdón, tienen que comprometerse a no volver a romper las reglas del juego y ese compromiso no se ha conseguido".

Llarena también ha subrayado que "la Ley de amnistía no habla sobre el ánimo de lucro, sino del ánimo de enriquecimiento. Se entiende que hay enriquecimiento cuando tienes un incremento patrimonial o cuando haces un gasto y lo endosas a la Administración".

Recado también para el TC de Conde-Pumpido

Por último, el magistrado de la Sala Segunda del Supremo ha dejado un segundo recado en esta ocasión al Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido que deberá estudiar los recursos de amparo contra la no aplicación de la Ley de amnistía por parte del Supremo.

Llarena ha mostrado su "absoluta convicción de que ese recurso de amparo no tiene ningún recorrido efectivo, desde la propia doctrina del Constitucional. Nadie tiene derecho a ser amnistiado, consecuentemente el recurso de amparo no puede ir dirigido a desarrollar un derecho. El derecho a la amnistía no es un derecho reconocido en la Constitución. El alcance de la legalidad ordinaria le corresponde al Poder Judicial y al Supremo".

"El propio TC dice que debe haber una concordancia semántica entre esa norma y esa interpretación. Y si hay varias, eso no es materia constitucional porque al que le corresponde optar por una u otra es al Poder Judicial. No apostaría que el TC en la interpretación de una Ley ordinaria pudiera llegar a una conclusión diferente a la alcanzada por el Tribunal Supremo", concluía.