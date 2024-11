Detienen a la pareja de Mónica de la Llana, desaparecida hace dos años

Los Mossos d'Esquadra fueron detenidos por la pareja de Mónica de la Llana, dos años y tres meses después de que desapareciera la mujer de 44 años. Perdió la pista el 21 de julio de 2022 en La Morera de Montsant, Tarragona. Esa misma tarde había ido a comer con un amigo a Reus, pero nunca llegó .

Su entorno no era extraño, era bastante común la idea de que Mónica llevaba unos días desconectada . Tus familiares y amigos mantienen la calma cuando ven tu actividad en las redes sociales. Pero esta vez fue diferente.

Las alarmas se dispararon cuando no respondió al cumpleaños de su hija . También llamé a mi madre después de que ella me escribió para decirle que tenía que operarse y no recogió los medicamentos que necesitaba para su asma y para la arritmia que padecía. En ese momento se dieron cuenta de que no se habían conectado a WhatsApp desde el 21 de julio.

La familia denunció su desaparición el 12 de agosto . Fue entonces cuando la Unidad Central de Personas Desaparecidas de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra se hizo cargo de la investigación, ya que el caso tenía todos los indicios de tratarse de una desaparición criminal. Desde ese mismo momento, su novato estaba en el punto de mira .

Su pareja, el principal sospechoso

El novio de Mónica, de 53 años, fue la última persona que la vio en vida. El lunes lo llevé a una parada de autobús en Cornudella de Montsant para que averiguara quién iba a Reus. Desde entonces, aseguró, no supo nada de ella.

Pero los investigadores se pusieron en contacto con el conductor del vehículo y sucedió que el desaparecido , con sus rasgos físicos, subió al autobús . Esto, combinado con las acciones pasivas y de dejadez que demostró la pareja de Mónica durante su búsqueda, lo colocaron como el principal sospechoso.

Homicidio y ocultamiento del cadáver

Durante la investigación, los agentes a cargo del caso encontraron pruebas que desmantelaron la armadura del hombre. Además, tenía en su poder las pertenencias de Mónica que, en condiciones normales, una pareja no debería haber tenido. El hombre fue detenido el pasado 12 de marzo en Barcelona, ​​como responsable de su muerte y del ocultamiento de su cadáver.

La sentencia número 1 de Violencia de Género de Valls ha ordenado su ingreso en prisión provisional, comunicado y sin fianza. Lo más importante para los investigadores ahora es encontrar el cadáver, para que el cuerpo de Mónica siga apareciendo, para que la familia de la víctima descanse en paz.

Acusado de malos tratos

El detenido también ha sido acusado de malos tratos psicológicos y físicos , y la policía ha podido demostrar que la mujer sufrió violencia doméstica. Mónica había advertido en varias ocasiones a su entorno que el hombre la estaba atacando, insultándola y diciéndole lo que tenía que hacer .

En algunos casos, la propia Mónica grabó con su teléfono móvil algunos de estos episodios violentos, cuando el hombre la amenazaba de muerte e intentaba asfixiarla . Uno de estos audios se lo envió a un amigo donde dijo: " Nadie, nunca más. Si me pasa algo, este audio lo mandan a la policía ".