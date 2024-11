Ayuso, a Begoña Gómez: "La chulería no puede gobernar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido de nuevo a las posibles prácticas ilegales de Begoña Gómez, después de que este pasado miércoles arrancara en la Asamblea de Madrid la comisión que investiga si la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió un trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid en la concesión de cátedras y másteres. "Utilizar la mesa del Consejo de Gobierno de Ministros para alimentar una cátedra universitaria, aparte de dudosa legalidad, es profundamente antiestético", ha dicho Díaz Ayuso durante las Jornadas de Trabajo de Comité de Alcaldes del PP de Madrid.

La también presidenta del PP madrileños lamenta que el Gobierno no "respete lo público", como esta semana en la cámara regional: "Como somos el presidente y familia, no damos explicaciones por nada". Bajo esta premisa, sentencia: "la chulería no puede gobernar. No creo que las mujeres necesitemos que el marido nos coloque o que aprovechemos la situación laboral del entorno para crecer. Creo que por nosotras mismas nos valemos bastante bien".

Ayuso también ha hecho referencia a las palabras del rector, Joaquín Goyache, quien relató como se desarrolló la reunión con Gómez en la Moncloa. "Si te quieres dedicar a los negocios, perfecto. Alquílate una oficina, guarda un poco la estética y de contratación personal y te lo pagas tú, pero no utilizas a los funcionarios de la Moncloa ni los recursos para llamar a un rector y amedrentar. Porque cuando llamas a un rector o a una empresa y va a la Moncloa, entra por la puerta condicionado. Y lo sabemos todos". Además, ha arremetido contra el uso político de banderas como el feminismo y la igualdad, afirmando que los hechos del Gobierno contradicen sus principios declarados. "Si sus banderas eran la educación pública, el feminismo y la igualdad, ¿dónde quedan?". Con estas declaraciones, la presidenta madrileña refuerza su discurso en defensa de la transparencia y la ética institucional, acusando al Gobierno de manejar los recursos públicos de manera arbitraria y dañina para la confianza ciudadana.

Isabel Díaz Ayuso ha acusado al Gobierno central de fomentar un Estado federal bajo el pretexto de la "cogobernanza". Sostiene que el Ejecutivo busca "trocear" España, dejando atrás el modelo de comunidades autónomas para avanzar hacia relaciones bilaterales con territorios, lo que a su juicio amenaza la unidad del país.

"Esto no es más que la España federal que Sánchez y su mentor Zapatero llevan impulsando desde hace tiempo, apoyándose en los independentistas y aquellos que odian profundamente a España", ha afirmado la dirigente madrileña, quien ha cuestionado la tardanza del Gobierno en desplegar al Ejército tras la DANA que afectó a Valencia. Ayuso sugiere que esta decisión pudo estar motivada por razones políticas, insinuando que el Ejecutivo central buscó evitar que el Ejército actuara en una región vinculada a los llamados "Países Catalanes". "Nunca sabremos qué hubiera pasado si el Gobierno de la Generalitat Valenciana fuera de otro signo". Y considera que los movimientos de Pedro Sánchez pueden deberse a su interés de "pasar a la siguiente pantalla e imponernos un Estado federal".

Madrid, región solidaria

Por último, ha defendido la solidaridad de la Comunidad de Madrid, recordando el compromiso de los madrileños con el resto de España. "Quiero que se nos recuerde como una región solidaria, de gentes venidas de todos los rincones, que siempre están ahí para los suyos". La presidenta ha destacado que, frente a la ausencia del Gobierno en situaciones críticas, Madrid ha demostrado estar "a la altura" tanto con aportaciones económicas como con la gestión de impuestos, citando como ejemplo la ayuda prestada durante la pandemia.

Ayuso ha finzalido su intervención reafirmando su crítica al Ejecutivo central: "Lo importante es cómo se nos recuerda, y lo que queda claro es que este Gobierno nunca está cuando se le necesita".