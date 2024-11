Goyache, entre las contradicciones y su negativa a entrar en el polémico software: "Sé lo que me estoy jugando"

La comparecencia del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, en la comisión de investigación era el segundo plato fuerte del día en la Asamblea de Madrid tras la mujer del presidente del Gobierno. Begoña Gómez, tal y como estaba previsto, se acogió a su derecho a no declarar, pero quiso realizar una breve intervención para denunciar una campaña de "bulos y difamaciones" en su contra que tiene "un evidente objetivo político". "Más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio", auguró.

El rector, imputado también por el juez Peinado, volvió a relatar, como ya hiciera en sede judicial, que la secretaría de Begoña Gómez se puso en contacto con la suya. "Me puse al teléfono y me propuso una reunión" para tratar una serie de temas entre los que "no estaba el de la cátedra". Goyache quiso contextualizar: todo ocurrió en 2020, tras el confinamiento, por lo que la UCM "estaba cerrada", se trabajaba online. Así las cosas, "propuso vernos en la Escuela de Gobierno, que es donde la señora Gómez hacía su actividad", una parte de la Complutense que estaba cerrada. El rectorado prácticamente también.

Se barajó hacer una videoconferencia, dijo Goyache, "pero al final la señora Gómez propuso hacer una reunión en Moncloa". El rector no vio ningún problema "porque iba a ser más fácil por temas de seguridad biológica y acudí", dijo refiriéndose así a la pandemia. "¿Quién le recibió en la Moncloa?", preguntó la portavoz del PP en la comisión, Mercedes Zarzalejo. "No lo sé, una persona de protocolo, supongo". "¿Y dónde se reunieron?", inquirió. "No lo sé, yo siempre digo esta broma, señoría, ‘yo me pierdo en mi casa para ir al baño’. No sé en qué parte del complejo me reuní, era un edificio oficial", contestó.

En la reunión que se celebró a finales de julio de 2020, según el rector, sólo estuvieron la mujer del presidente y él. No vio al presidente del Gobierno ("por supuesto que no"), que no acudió a saludar en ningún momento. Fue el primer encuentro y la primera vez que Goyache hablaba con Begoña Gómez en su vida a pesar de ser docente de su Universidad, según aseguró.

En dicha cita en Moncloa, la mujer del presidente le propuso "varias acciones, entre otras, potenciar la formación continuada. Hablaba de un congreso con una asociación de mujeres por la sostenibilidad y sacó el tema de la cátedra y me indicó que había una serie de instituciones interesadas en crearla. No recuerdo si me dio los nombres o no, luego nos hemos enterado de cuáles eran (la Fundación La Caixa y Real Seguros) y me dijo que estaban interesadas en la transformación social competitiva".

En este punto, el rector se limitó a comunicarle que si "cumplía con la normativa" y "si esas instituciones estaban interesadas, por supuesto que para la Universidad Complutense era bueno: un tema de transformación social, trabajando con pymes… Para nosotros siempre es interesante". El contrato se firma el 20 de octubre y Goyache participa a través de un vídeo en la puesta de largo de esta cátedra. Fue ella la que personalmente le pidió que acudiera al acto. Él no pudo, puesto que coincidía con el inicio del curso académico con la presencia del Rey. Fue entonces, cuando Gómez, le solicitó que se grabara.

El curioso perfil de Begoña Gómez

El rector reconoció que Begoña Gómez no es personal docente de la Universidad y tampoco tiene una vinculación con la misma. Sólo colabora con la formación continua "desde hace tiempo". Pero desde el mismo día que se firmó la cátedra se hizo la propuesta al rector, "que soy el encargado de firmarla", añadió. "Su currículum dista mucho del de un docente de universidad, son muchos años de esfuerzo, de trabajo", le recordó la diputada popular mientras Goyache sonreía.

"¿Recuerda si hay algún director de cátedra (entre todas las existentes) que tenga este perfil, es decir, que no tenga titulación superior, ni sea personal docente ni tenga vinculación permanente?", le preguntó entonces Zarzalejo. "En estos momentos, hasta donde yo sé, no", respondió tajante. A pesar de reconocer tal extremo, cuando, antes de finalizar su turno, la diputada popular se interesó por saber si cree que esta cátedra ha sido excepcional por el hecho de tratarse de la mujer del presidente del Gobierno, Goyache negó la mayor: "No ha sido excepcional en ningún caso".

Y a la pregunta de si tenían que crear una cátedra extraordinaria para Gómez, Goyache respondió que el vicerrector "no se sintió forzado" a crearla y añadió que fue nombrada directora de la cátedra a propuesta de la comisión de seguimiento de la misma.

El uso del polémico software

Lo que no quiso entrar a valorar es si Begoña Gómez habría utilizado la marca Complutense para hacer negocios desde La Moncloa. "Yo no puedo entrar en las cuestiones personales", se justificó el rector, quien, para sorpresa de muchos, ni siquiera fue capaz de responder si existe el polémico software para medir los objetivos de Desarrollo Sostenible del que la mujer de Pedro Sánchez se habría apropiado. "No lo sé", llegó a decir.

Precisamente, a propósito de esta aplicación, la diputada y portavoz del PSOE en la comisión, Marta Bernardo, se interesó en subrayar que, tal y como él mismo había dicho en una entrevista en La Razón, "la Complutense ha aclarado que no hubo apropiación indebida del software". Goyache dijo entonces que, por los datos que manejan, "parece ser que es así", pero se acogió a su derecho a no responder, apelando a que este extremo ya está judicializado. "Ya lo hizo ayer", le insistió entonces la socialista, a lo que Goyache respondió que él cree que ha sido "interpretación del medio". "Yo no digo estas cosas, porque sé lo que me estoy jugando", matizó.

¿Un nombramiento "moralmente reprobable"?

Respecto a la formación de Begoña Gómez, el rector de la Universidad Complutense de Madrid aseguró a preguntas de Vox que "no sabía" que ni siquiera tenía una licenciatura: "De hecho, yo pensaba que era licenciada". Sin embargo, la excusó asegurando que para dirigir una cátedra no se exige una formación docente específica, puesto que se trata de un cargo de "gestión".

Ante las sospechas que recaen sobre la mujer del presidente, la diputada de Vox le recordó entonces el Código de conducta de la UCM, aprobado en 2008, que establece que "será moralmente reprobable todo aquello que, como los prejuicios personales, los criterios arbitrarios de valoración o la imposición de intereses institucionales, académicos y familiares, impidan que las decisiones sean tomadas de forma neutral, imparcial y objetiva". Acto seguido, le preguntó si está de acuerdo. "Por supuesto", zanjó Goyache, quien, a pesar de todo, defendió la actuación de la universidad.