La metamorfosis de Óscar Puente en X: del "matón" del PSOE al "superhéroe" de las redes sociales

"Yo no me voy a ir de aquí. Sé que mi vida sería mucho mejor si dejase esta red, pero mis causas son más importantes que mi vida". Así dictaba Óscar Puente que su compromiso con X —su red social por excelencia— es irrenunciable. Aunque su presencia diaria en la red no es ninguna novedad, el titular de Transportes ha sorprendido a propios y extraños por el giro en su manera de comunicar en apenas semanas.

El lenguaje de confrontación, los enfrentamientos directos y los comentarios mordaces que han caracterizado a Puente durante los últimos meses se han transformado en un perfil —en su mayoría—informativo y cercano. Y todo tras la crisis provocada por la DANA en Valencia.

La irrupción del político en la red de Musk fue brusca y sin demasiados filtros, como también lo fue su estreno en el Congreso de los Diputados como candidato del PSOE para dar réplica a Núñez Feijóo, durante el debate de investidura del líder popular, hace poco más de un año. Desde aquella intervención, Puente se ganó la fama de ser "la voz bruta" del partido de Pedro Sánchez. Una idea que quedó reforzada cuando comenzó a desenvolverse en internet.

Su verborrea, más propia de un "matón de la clase" —como lo describen algunos—, le granjeó seguidores y detractores a partes iguales. Acostumbrado a bloquear a diestro y siniestro, no ha dudado en cerrar el paso a cientos de cuentas con las que no compartía ideales, incluidos políticos como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Durante este año, el ministro ha utilizado su cuenta de X para responder con dureza a periodistas, políticos y ciudadanos, a menudo rozando lo personal. Mensajes como "adopta la actitud que te dé la gana, yo adoptaré la que considere", "no me des lecciones de política" o "si no te pasases el día lamiéndole el dobladillo del pantalón a Ayuso, tendrías alguna legitimidad para reprocharme algo" han sido el pan de cada día.

Si no te pasases el día lamiéndole el dobladillo del pantalón a Ayuso cuando protagoniza sus patochadas tendrías alguna legitimidad para reprocharme a mi algo. Pero no la tienes querido. Circula, que te estás poniendo muy pesadito. https://t.co/Df3Z5wjmuD — Oscar Puente (@oscar_puente_) February 24, 2024

"Execrable es lo del testaferro con derecho a roce, Isabel. Dimite", escribió una vez dirigiéndose a Díaz Ayuso, en referencia a su pareja, al que se investiga por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. Su tono y sus formas, a menudo cuestionadas tanto dentro como fuera de su partido, llevaron incluso a Sánchez a sugerirle delegar la gestión de sus redes sociales en un community manager, ante lo que el ministro contestó: "No lo voy a hacer".

La reconversión de Óscar Puente

Pero ese Puente parece haberse derrumbado tras la DANA. En las últimas semanas, el exalcalde de Valladolid, ha detallado, casi a tiempo real, los avances de las operaciones que gestiona su ministerio. Y lo más llamativo: ha utilizado su perfil exclusivamente para ello. "Infraestructuras que hace 15 días estaban dañadas y que hoy están en servicio o en obras: A3, V30, A7. Hell yeah! ¿Se me olvida algo? No lo creo", escribía en uno de sus tuits.

Su actitud, lejos de pasar desapercibida, lo ha convertido en todo un fenómeno de masas. Cientos de usuarios en Twitter bromean sobre la velocidad con la que Puente parece estar reconstruyendo todo lo afectado por la DANA, comparándolo incluso con un superhéroe de la infraestructura.

Una idea que parecen compartir sus compañeros de Ministerio, quienes —por su cumpleaños— le regalaron un set de Lego de construcción y un dibujo enmarcado de él como superhéroe. "Llegar al despacho y que te hagan este recibimiento no tiene precio. Hoy no podré ver a mis padres y a una parte importante de mi familia. Pero esta otra familia ya hace por cuidarme", escribía el ministro el pasado viernes en su cuenta de X, junto a una imagen de los regalos.

Llegar al despacho y que la gente del Ministerio te haga este recibimiento no tiene precio. Hoy no podré ver a mis padres y a una parte importante de mi familia. Pero esta otra familia ya hacer por cuidarme. ❤️ pic.twitter.com/bBXI4uhLnR — Oscar Puente (@oscar_puente_) November 15, 2024

Aunque paradójico, la nueva faceta de Óscar Puente parece haber logrado suavizar su imagen de combate. "Por favor, infórmanos en cuántas horas, minutos y segundos estará armado ese LEGO para seguir circulando" respondía un usuario a la misma publicación.