El separatismo carga contra Illa por asistir en Sabadell a un acto de promoción del aceite de Jaén

Junts per Catalunya (JxCat) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han arremetido contra el presidente de la Generalidad, el socialista Salvador Illa, por haber asistido a la feria del primer aceite que la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Sabadell han organizado en la ciudad catalana. Illa acudió a la celebración, glosó la importancia de los inmigrantes andaluces en Cataluña y felicitó a la Diputación de Jaén por haber organizado la feria fuera de su provincia. Es la segunda vez que la entidad provincial andaluza lleva su feria a la región catalana, pues ya celebró el certamen en Hospitalet de Llobregat en 2018.

Que Illa acudiera a esa feria ha soliviantado al independentismo, que considera que menosprecia a los productores catalanes de aceite. El prófugo Carles Puigdemont ha señalado en la red social X que "despreciar el esfuerzo que hacen los productores catalanes por competir y ganarse la vida en un mercado globalizado y exigente es un error muy grave, además de ser una ofensa a las familias que se esfuerzan por mantener su actividad y asegurar el relevo generacional. Es un error tanto por la forma como por el fondo".

Menystenir l'esforç que fan els productors catalans per competir i guanyar-se la vida en un mercat globalitzat i exigent és un error molt greu, a més de ser una ofensa a les famílies que malden per mantenir la seva activitat i assegurar el relleu generacional. És un error tant… https://t.co/Ev1Ie36wdF — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 17, 2024

Puigdemont ha ido aún más allá y atisba una especie de conspiración españolista: "Todo esto no ocurre porque sí. Es la agenda españolizadora del gobierno del PSC que denunciamos durante la campaña electoral. Por eso no les votamos la investidura, y por eso nos opondremos a ello, para defender los intereses de todos los catalanes. Porque son nuestros productores, y no los de fuera, quienes levantan el país".

En la misma línea se ha pronunciado el segundo de Puigdemont, Jordi Turull, quien considera que Illa es un presidente "más preocupado por gustar a España y al PSOE que por defender Cataluña". En la antedicha red social, el secretario general de Junts ha señalado también que los productores catalanes de aceite "necesitan un gobierno que les dé apoyo, no que promueva la competencia".

También en ERC han cargado contra Illa. La adjunta a Marta Rovira, Marta Vilalta ha señalado que "Cataluña es país de aceite, ¡y de una calidad excelente! Destacan especialmente los de Les Garrigues, también Terres de l'Ebre, Siurana y Empordà. Me parece un despropósito de que el Presidente de la Generalitat haga promoción de aceite de fuera de Cataluña. Porque el país y su gente se defienden siempre, desde todas partes, todos los días, en cada acción. Así no".

Catalunya és país d'oli, i d'una qualitat excel·lent! Destaquen especialment els de les Garrigues, també Terres de l'Ebre, Siurana i Empordà. Em sembla un despropòsit que el President de la Generalitat faci promoció d'oli de fora de Catalunya.

Perquè el país i la seva gent es… pic.twitter.com/A0ym9eoTVW — MartaVilaltaTorres🎗 (@martavilaltat) November 17, 2024

Illa recorrerá España para explicar Cataluña

En su intervención, el presidente de la Generalidad destacó en alusión a la Diputación de Jaén que "es una buena idea salir a explicar las cosas. Yo también lo haré con Cataluña. Recorreré España para explicar y escuchar. Eso permite deshacer los tópicos que tanto daño hacen". También señaló la contribución de los inmigrantes andaluces al progreso de Cataluña.