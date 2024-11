Míriam González: "Europa está siendo una decepción en España y en otros países"

La fundadora y presidenta de la plataforma ciudadana España Mejor, Míriam González ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio donde ha presentado su propuesta para "construir una España moderna, inclusiva, participativa e innovadora". González ha dicho que en España los ciudadanos "somos bastante permisivos con las faltas de ética, incluso de ilegalidad", a raíz de su gira por España y los casos de corrupción que afectan al Gobierno y las instituciones democráticas.

Míriam González ha añadido que no es "porque no nos escandalicen" esos casos porque sí que ha notado que "en las reuniones que tenemos con ciudadanos la gente sigue estando escandalizada de que ocurran cosas, pero donde creo que somos permisivos es que dejamos que estas cosas continúen y no atornillamos las normas". En este sentido, ha explicado que "eso es una característica como muy española" cuando "ocurre la corrupción". "Esto es como que te roban en tu casa y oye, pues lo primero que dirías es: voy a poner una alarma mejor. Pues aquí seguimos con la misma alarma", ha añadido.

La presidenta de España Mejor es esposa de Nick Clegg, viceprimer ministro del Reino Unido entre 2010 y 2015, y hace un tiempo fue preguntada por el caso de Begoña Gómez y fue muy dura comparando lo que hubiera sucedido si esto pasara en el Reino Unido. Míriam González ha dicho que le parece "increíble" que hayan pasado "seis meses" desde que saltó el escándalo y "sabemos que no tenemos la legislación de conflictos de interés". "Aparte de todos de discutir sus miserias, de atacar al juez lo normal sería que tuviésemos ya sobre la mesa hecho por el Gobierno, y también una cosa paralela por la oposición, diciendo aquí con estas normas esto no volvería a ocurrir, pues es que no hay manera", ha indicado.

El control del Poder Judicial

Uno de los asuntos de los que más ha hablado la presidenta de España Mejor es de las instituciones comunitarias que ella bien conoce. En este sentido, Míriam González ha señalado que "hay que reconocer que Europa está siendo una decepción en materia de Estado de derecho en España y también en otros países". Ha recordado que hay "una invasión de los otros poderes del Estado" hacia el Poder Judicial pero que "no ha ocurrido ayer ni antes de ayer. Es que esto lleva desde el 85, cuando Felipe González. Y a partir de ahí, ha ido a más".

"A mí ese espectáculo bochornoso de que vayan dos partidos a Bruselas a hacer el mismo chanchullo pero esta vez con un Comisario y luego una Comisaria bendiciéndoles. Me parece tremendo", ha comentado sobre el último reparto del CGPJ entre PSOE y PP. "¿Qué hacen ustedes ahí con dos partidos? ¿Por qué no están el resto de los partidos? ¿Por qué no está el Parlamento? ¿Por qué no están los jueces? ¿Por qué esto se hace con total opacidad?", se ha preguntado la presidenta de España Mejor.

También ha contado que han "pedido las actas" de esas reuniones y la respuesta que han recibido de la Comisión Europea es que "les han preguntado al PSOE y al PP y que dicen que no pueden mandar las actas". Según González "la excusa es que si diesen las actas de esas reuniones se alteraría negativamente el clima de confianza mutua entre el PSOE y el PP". "¿Hay alguien en España que piense que hay un clima de confianza mutua entre el PSOE y el PP? Vergonzoso todo ello", ha apuntado.

La "enorme fragilidad" de Europa

La presidenta de España Mejor ha dicho que en este momento "Europa está en un momento de enorme fragilidad" y que "no se ve con realismo desde dentro de España, porque en España tenemos una visión un poco nostálgica y romántica de la Unión Europea". "La verdad es que nosotros no contribuimos a Europa con todo lo que deberíamos de contribuir", ha apuntado Míriam González que cree que el hecho de que "nosotros sigamos teniendo que recibir transferencias de vez en cuando es que eso se carga el modelo europeo, porque después de 40 años, todos los países que llevan 40 años son los que tienen que ayudar a los otros".

"Hay un momento muy complejo que fue una ampliación que se hizo de una manera muy rápida y sin aquilatar en la que se han ido produciendo muchos errores", ha dicho González que cree que "no poner condicionalidades fuertes a esos trasvases de recursos, al final hace que cada uno hace un poco lo que le da la gana". "A mí que lo que me interesa es el futuro. Yo creo que hay que volver a los básicos en la Unión Europea" porque "en la Unión Europea esta haciendo un montón de cosas que dices: ¿es tu competencia?", ha dicho la presidenta de España Mejor. Ha asegurado que "hay tres cosas fundamentales en el futuro: lograr una defensa independiente, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial propio y eliminar barreras en ese mercado interior".