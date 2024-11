Jordi Pujol afirma que "Cataluña no será independiente" como mínimo en un plazo de 10 o 15 años

Nuevo homenaje a Jordi Pujol, quien dentro de un año tendrá que afrontar el juicio por corrupción de él y su familia en la Audiencia Nacional. Unas doscientas personas han participado en un acto celebrado en la localidad barcelonesa de Castelltersol y organizado por la "Asociación de Amigos de Prat de la Riba". En el homenaje han participado dirigentes históricos de Convergencia como Xavier Trias o Artur Mas, así como el presidente del parlamento catalán (el indultado Josep Rull), Núria de Gispert, expresidenta de la cámara catalana, el exdirectivo bancario Jaume Giró, la abogada Magda Oranich y el senador de Junts Eduard Pujol, entre otras figuras del nacionalismo.

En su intervención, Jordi Pujol, que cuenta con 94 años, se ha mostrado totalmente escéptico sobre las posibilidad de que Cataluña se convierta en un Estado independiente. Según el que fuera presidente de la Generalidad entre 1980 y 2003, "España es un Estado muy poderoso" y ha señalado que "Prat de la Riba también sabía que no seríamos independientes". Pujol ha afirmado que "Cataluña no será independiente" y que ese escenario no se podrá volver a plantear hasta un plazo de entre diez y quince años.

Pujol también ha lamentado la desaparición de Convergencia, el partido que fundó en Montserrat hace exactamente medio siglo. Artur Mas fue el encargado de gestionar el cierre de una formación acuciada por la corrupción, por el cobro de mordidas (el famoso 3% que en realidad llegó a ser un porcentaje mayor) por adjudicaciones públicas y por la confesión del propio líder del nacionalismo sobre la fortuna oculta que la familia atesoraba en Andorra. Según su versión, Convergencia debería haber seguido existiendo. Sea como fuere, ha animado a recuperar los "valores" de la formación que implantó en Cataluña un régimen nacionalista que todavía continúa.

Lengua e inmigración

Además, ha asegurado que la lengua catalana "todavía está en peligro" y ha alertado de que la inmigración puede desnaturalizar Cataluña, aunque hay que evitar, ha dicho, el rechazo.

Como decíamos, en el homenaje también ha intervenido Artur Mas, el delfín de Pujol, que se ha vanagloriado del proceso separatista y de encabezar "el intento de autogobierno y de plenitud nacional más importante de los últimos tres siglos". En un vídeo, el actual presidente del Parlament ha definido a Pujol como "el padre de la nación catalana" y ha asegurado que con el tiempo "la nación entera sabrá reconocer el papel trascendental de Pujol".