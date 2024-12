La UCO investiga si la licencia que Ribera dio a Villafuel pagó con petróleo a la trama del PSOE

La UCO sigue con su investigación teniendo en cuenta todo lo desvelado por Víctor de Aldama y sus anteriores informes. Y eso le ha permitido unir datos como la licencia concedida por Teresa Ribera a Villafuel, la dinámica de pago con petróleo de Venezuela y los contactos de Víctor de Aldama en Venezuela con empresarios ligados a PDVSA como Jorge Jiménez Ochoa.

Hay que recordar que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de Teresa Ribera avaló la "capacidad legal" de la petrolera de la trama de Víctor de Aldama para que cumpliera su sueño de obtener la licencia de operador de hidrocarburos. La misma licencia con la que defraudó 182 millones de euros en concepto de IVA y por la que Aldama acabó en prisión.

Las gestiones de la trama, de hecho, pasaron por José Luis Ábalos y, por medio de los trámites llevados a cabo por la trama, del Ministerio de Industria de Reyes Maroto para lograr la ansiada licencia de venta de hidrocarburos en España. Pero la cosa no arrancaba hasta que llegó a otro departamento. Y es que no fue hasta su envío al Ministerio de Ribera —Transición Ecológica— cuando se logró licencia de Villafuel SL: un 15 de septiembre de 2022.

Un mensaje revelador

Unos meses después de un mensaje en poder del juez en el que un técnico al corriente de lo que ocurría dijera lo siguiente: "Analizando el proyecto me he dado cuenta de que mi aportación es un barniz que encubre un montón de proyectos de los que que no tengo ningún interés particular, por lo que acabo de decidir no acompañaros en esta aventura. Me gusta trabajar y ser honesto con mi trabajo, aunque en este momento vital, es difícil encontrar gente con este perfil, no tengo ningún interés de hacer negocios por encima de mi pequeño pero muy trabajado prestigio profesional".

El mensaje a la trama añadió: "Desde que os he conocido, os he advertido en nombre de mi grupo contra cualquier interés económico, para que los defraudadores del combustible sigan haciendo fechorías y, por suerte, me habéis hecho caso: Villafuel no va a ser operadora por mucho que esponsorice al Zamora [el club de Fútbol de Aldama en aquellos momentos], tome acciones en los restaurantes de las Torres, o mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de Fomento. Es difícil de creer, pero me gusta conseguir mis proyectos por solvencia y no por humo".

El papel de Venezuela en la trama

Pero tuvo la famosa licencia. ¿Y qué suponía esa licencia? Pues poder vender en España hidrocarburos procedentes de otros países como, por ejemplo, Venezuela. O, como, por ejemplo, y como investiga también la UCO, de Georgia, el mismo país del que es el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili -el aliado de Begoña Gómez en innumerables negocios y el receptor de la sede gratis por 75 años en Madrid de manos de Pedro Sánchez-.

Conexión con PDVSA

Hay que subrayar que PDVSA es la joya de la corona de la narcodictadura venezolana. Por medio de ella se han realizado pagos a Raúl Morodo -el embajador español en Caracas que nombró José Luis Rodríguez Zapatero a instancias de José Bono para estrechar la relacionan con Hugo Chávez- o a Baltasar Garzón, según un contrato entregado al juez García Catellón por el Pollo Carvajal -el que fuera jefe de la inteligencia de Chávez-. Y, ahora, la investigación se ha encargado de disparar las sospechas de la UCO de que Víctor de Aldama pudo tener contactos directos en PDVSA, la compañía petrolífera que controlan Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.

La Justicia envió a Víctor de Aldama a prisión por la trama de los hidrocarburos. Lo hizo tras ser detenido por un presunto fraude de 182 millones de euros en el IVA en hidrocarburos. Aldama compartió, así, destino en la cárcel de Soto del Real junto a su socio, Claudio Rivas, vinculado a la compañía comercializadora de combustible Villafuel. Y esa misma empresa figura en el último informe de la UCO sobre el caso Koldo y Aldama aunque no es la única. En el rastro de los pagos y las operaciones para adquirir un chalé para el exministro José Luis Ábalos figura otra persona que, según la UCO, mantiene vinculación con otra empresa más que opera en el sector hidrocarburos y que trabaja igualmente en Venezuela: Suelopetrol.

Expansión de la investigación

Además, la UCO sospecha que Aldama pudo tener contactos y capacidad para importar hidrocarburos desde Georgia. La UCO ha ampliado el foco con una segunda línea de investigación que apunta a este país, un territorio que no suena extraño en la trama porque Aldama fue nombrado cónsul de Georgia en Zamora.

La investigación, además, ha permitido determinar que, por su parte, Suelopetrol, opera a un nivel plenamente cercano al Gobierno de Nicolás Maduro, puesto que está "en asociación con la estatal venezolana PDVSA" dentro de una tercera empresa: Petrocabimas.

"Suelopetrol E&P mantiene el 40% de la empresa mixta Petrocabimas, la cual opera el campo Cabimas al occidente de Venezuela. Este es uno de los yacimientos más antiguos de la industria petrolera del país, donde actualmente se producen aproximadamente 17.000 barriles diarios de petróleo", señala la propia compañía.

Y la red de conexiones al más alto nivel de Aldama con la Venezuela de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, por lo tanto, se dispara. Y es que, además, ya ha sido identificado Jorge Giménez Ochoa -también en conexión con PDVSA, además de ser el presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela-, como otro de los contactos estrella de Aldama. Y también Luis Gerardo Huiza Castellanos, antiguo hombre de los negocios cercano a Hugo Chávez.