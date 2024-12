La mitad de las cuentas de Begoña Gómez nacen tras la trama pero ella defiende que su negocio no ha crecido por Sánchez

Casi la mitad de las cuentas corrientes de la mujer de Pedro Sánchez han sido creadas después de dos fechas muy concretas: la llegada de su marido a la Moncloa y la creación de la trama de Víctor de Aldama. Ella sostiene que su actividad no varió por la llegada a la presidencia de Sánchez. Y la información financiera vuelve a tumbar su defensa.

Begoña Gómez ya contaba, como es obvio en cualquier persona con un mínimo de actividad, con cuentas corrientes antes de que su marido llegara a la presidencia del Gobierno. De hecho, del listado de cuentas en poder ya del Juzgado del magistrado Peinado, hasta cinco cuentas se refieren a instrumentos financieros abiertos entre los años 1996 y 2016.

Negocios

La mujer del presidente no ha dejado de argumentar en su defensa que su labor profesional ya existía antes de la llegada de Sánchez a Moncloa. El dato es evidentemente falso porque nunca antes había trabajado con el África Center, la OMT, logrado la dirección de una cátedra, no había viajado en séquito presidencial a infinidad de países, no había "negociado en calidad de mujer del presidente" con países africanos, ni mantenido reuniones en empresas en rescates multimillonarios, sólo por poner algunos ejemplos.

Pero, más allá de todo ello, la entrega de la primera e "incompleta" —como ha señalado el CGPJ— remesa de información financiera de Begoña Gómez sí ha permitido confirmar un dato especialmente llamativo: que casi la mitad de las cuentas corrientes de la mujer de Sánchez son posteriores a la llegada de Sánchez al poder y a la creación de la trama de Víctor de Aldama.

Se trata de cuatro cuentas creadas el 26 de febrero de ese mismo año, con ella como representante; el 5 de marzo de 2024, de nuevo como representante; el uno de diciembre de 2023, también como representante; y el 9 de septiembre de 2024, como titular.

Cuenta irregular

Sobre esta última cuenta, sin embargo, figura una fecha de cierre de la cuenta previa a la de apertura, lo que, una vez más suena al traspaso de una información con evidentes irregularidades y falsedades. Pero, sea como sea, se trataría de una cuenta que habría estado operativa durante ese mismo periodo.

Hay que recordar que el Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha remitido ya al titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid Juan Carlos Peinado la lista "incompleta" de 10 cuentas bancarias vinculadas a la esposa del presidente del Gobierno cuyo saldo total asciende a tan sólo 40,25 euros. El instructor ordenó el pasado mes de noviembre investigar las cuentas bancarias donde figure como titular la esposa de Pedro Sánchez.

El Punto Neutro Judicial es una red de servicios que ofrece a los órganos judiciales los datos necesarios en la tramitación judicial mediante accesos directos a aplicaciones y bases de datos del propio Consejo, de organismos de la Administración General del Estado y de otras instituciones con objeto de facilitar y reducir los tiempos de tramitación, de aumentar la seguridad, y de mejorar la satisfacción de los usuarios.

Hasta 10 cuentas bancarias

Esa información recoge una lista de hasta 10 cuentas bancarias abiertas entre 1996 y 2024 que Begoña Gómez posee en las entidades ING Direct, BBVA y Banco Santander como titular, autorizada o representante.

Lo sorprendente es que ocho de las diez cuentas bancarias muestran un saldo de cero euros, otra muestra un depósito de 15 céntimos y la última recoge un saldo de 40,10 euros. En total, el saldo asciende a 40,25 euros. El mismo documento tiene un epígrafe que reza lo siguiente "resultado de la respuesta: incompleta".

Pues bien, para colmo, tres de las cuentas creadas ya con Sánchez en el poder y con la trama operativa se encuentran vacías. Y la de los 40,10 euros es la contiene claros fallos en las fechas de registro de creación o cancelación de la cuenta.