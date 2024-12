Arcadi Espada, a degüello contra Felipe VI, pide la dimisión del Rey

El Mundo

"Junts se alía con el PP tras el órdago de Puigdemont para suspender el impuesto del 7% a la electricidad". Temblando, está Sánchez.

Arcadi Espada vuelve a cargar contra el Rey. Últimamente le ha dado por ahí. Ya sabemos que a este catalán supremacista que es Arcadi le gusta que le hagan mucho caso o deja de respirar. "El primer responsable de que España estuviera increíblemente ausente de la ceremonia de reapertura de Notre-Dame es el Rey". También fue el principal responsable de lo de Paiporta, según Arcadi, que le dedicó un artículo defendiendo la huida de Sánchez y diciendo que se avergonzaba de Felipe, al que tachó de populista. Vamos, que se nos ha vuelto sanchista indepe Arcadi el listo.

"Desplazar esta responsabilidad al Gobierno, y concretamente al ministerio de Cultura, es injusto y puramente marginal". Claro que no, hombre, Urtasun pasaba por allí, estaba en el circo, y Sánchez está muy ocupado con las corruptelas de su familia. "Si Felipe VI debe estar pendiente del permiso de Pedro Sánchez para participar en una ceremonia como la de Notre-Dame, que dimita". ¿Qué tal si dimites tu, Arcadi? Últimamente da asco leerte. Háztelo mirar. "La insólita actitud de la Casa Real española subraya la irrelevancia de una nación que comete semejantes errores y el pésimo momento de sus instituciones". Las instituciones, que sepamos, dependen del Gobierno de turno. Pero a Arcadi, como a Sánchez y los indepes le molesta el Rey.

"Por si no fuera poco con su ausencia, la Casa Real ha añadido arrogancia a la torpeza". Vaya, de arrogancia sí que puede hablar Arcadi. De hecho es de lo único que puede dar lecciones. "¿Qué es esa explicación de que no tiene que dar explicaciones sobre los lugares a donde los Reyes no van? ¿Y esa otra de que nunca estuvo el viaje en su agenda? Naturalmente, Señor: ¡es de su agenda de lo que se quejan sus súbditos!". Anda, Arcadi se considera súbdito. No se vieron súbditos en el funeral de ayer, se vieron ciudadanos tristes. Pero de eso no entiende el Ser Supremo que encarna Arcadi.

A Bustos le preocupa más el golfo de Moncloa, como al resto de los españoles, por otra parte. "Debemos aceptar ya la posibilidad no de que Pedro resulte imputado sino de que el imputado ordene tumbar el suplicatorio dirigido al Congreso por primera vez en democracia. Debemos aceptar el éxito de un golpe a cámara lenta que ha hervido la rana y ha roto las reglas. Debemos aceptar que la delincuencia progresista es admisible y que un presidente con pujos de monarca feudal ha adquirido la condición de inviolable". Monarca feudal, ¿oyes Arcadi? No Felipe, Pedro Sánchez. Aunque Arcadi sólo tiene oídos para sí mismo.

"Cuando llegue -si llega- el suplicatorio del Supremo, Pedro desencadenará la campaña final contra la legitimidad de unos jueces fascistas. No le costará demasiado: la prensa que vive de él se sincronizará con su capricho; el partido que muere por él se partirá la camisa para enjugar las santas llagas del matrimonio Sánchez-Gómez; y los aliados plurinacionales (PNV incluido) consumarán la venganza largamente pospuesta contra el Estado unitario liberal. Francina contará 178 votos en contra del suplicatorio y la causa contra el presidente más golfo de la democracia decaerá sin remedio". Eso nos tememos los realistas.

"Ahora comprendemos que el plan siempre fue la impunidad. De eso trataban los cinco días de reflexión: de asumir la imputación no de ella sino de él y de reaccionar sondeando el grado cienciológico de sumisión que necesitaba para marchar resueltamente por la senda de la autocracia. Cuando vio a Marichús aporréandose el pecho y a Almodóvar llorando y hasta a Page en Ferraz coreando el no te vayas, supo que no encontraría resistencia. Le seguirían hasta el final hiciera lo que hiciera". Con Arcadi a la cabeza, que persigue al Rey en lugar de hacerlo con la dictadura de Sánchez. Luego se quejarán.

El País

"Pedro Sánchez confía en encauzar una compleja negociación de Presupuestos con Junts tras cerrar las carpetas pendientes". "El Gobierno descarta por completo una moción de confianza y seguirá incluso sin Cuentas". Y sin Parlamento, el dictador ya nos avisó con tiempo. Firma el siervo Cué, vamos a divertirnos un rato con el chihuahua sanchista. Cuenta que todo iba viento en popa con Junts. "Lo que se vive dentro de las negociaciones abiertas con Junts en distintos ministerios, hacen pensar a las fuentes del Gobierno consultadas que lo de Puigdemont es más un movimiento táctico, para reivindicar su fuerza y buscar protagonismo político, que una cuestión de fondo que ponga en riesgo la mayoría". Habría que se imbécil para pensar otra cosa. "En el Ejecutivo asumen que la negociación de Presupuestos será muy dura, y antes de empezarla habrá que hacer muchos gestos y cerrar varias carpetas con Junts, pero confían en que finalmente, como pasó con la investidura, se encontrará un acuerdo. Sobre todo porque creen que todos los partidos, no solo Junts, sino también los demás socios, ganan más negociando y haciendo política que tumbando los Presupuestos y buscando la caída del Ejecutivo, que abriría paso a un Gobierno del PP y Vox". Jaja, jaja, jaja, este lacayo sanchista de Cué siempre arranca una sonrisa. A Junts se la trae al pairo Vox o el PP, sencillamente saben que con tal de mantenerse en Moncloa, Sánchez vende a su madre, a su esposa y a sus hijas.

"Sánchez está listo para hacer concesiones y gestos políticos importantes" . ¡No nos digas, Cué! Juajuajua, emoticono descojonado con este lametones que se dice periodista. "Sánchez tampoco caerá si no hay Cuentas. Políticamente será mucho más difícil llevar adelante la legislatura sin ellas, pero el adelanto electoral está descartado incluso en ese escenario, aseguran en el entorno del presidente. El nuevo giro de Puigdemont, por tanto, no altera significativamente el panorama, según la visión del Gobierno. Lo interpretan más como un aviso, un listón alto para una negociación compleja, pero nada que indique que una legislatura a la que le quedan más de dos años y medio se haya acabado". Lamentablemente, el criado de Sánchez dice la verdad.

ABC

"Un desliz del PSOE abre la puerta a suspender un impuesto de 1.500 millones a las eléctricas". Ya harán un apaño, menudos son los sanchistas.

"La ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas de la DANA celebrado en la catedral de Valencia es una nueva manifestación, especialmente significativa, de la falta de empatía del presidente del Gobierno ante una tragedia que se llevó por delante más de doscientas vidas". La falta de empatía, no hace falta añadir más. Estamos gobernados por un psicópata. "Si más de doscientos muertos no justifican la presencia del presidente del Gobierno en el funeral al que asisten los Reyes, el problema que tiene Sánchez con la percepción de sus responsabilidades políticas es grave". Es patológico. Y más problemático que haya ciudadanos que voten a un psicópata más peligroso que Hannibal Lecter.

La Razón

"PSOE y Sumar frenan el ahorro de 1.100 millones para las familias y empresas pactado por PP y Junts al suprimir el impuesto eléctrico". Si es que son mala gente.

Jesús Rivases tiene otra teoría diferente a la de Arcadi sobre la ausencia de los Reyes en Notre Dame. "El Gobierno ha ofrecido unas explicaciones discutibles y la Zarzuela nunca habla de actos a los que no asisten los Reyes. La versión más oficial indica que hubo invitaciones, indelegables, para el Rey y la Reina y para el ministro Ernest Urtasun, que se excusó por un compromiso y esa tarde estuvo en el Circo Mundial. Algo no cuadra, porque en Notre Dame, hubo jefes de Estado y primeros ministros del mismo país. También hubo monarquías, como la británica, que enviaron al heredero, el príncipe Guillermo. Resulta, cuando menos extraño, que Macron no invitara a Pedro Sánchez, y si no lo hizo, España tiene un problema diplomático de envergadura. Hay teorías, incluso conspiranoicas, para explicar la ausencia española. Otras, apuntan que el Gobierno quiso mantenerse al margen de un acto religioso-católico. Ridículo, absurdo o infantil". Lo de Urtasun y el circo es de no creer.

"Hay más explicaciones y el elefante en la habitación del que nadie quiere hablar. Sánchez encajó mal que los Reyes se quedaran en Paiporta mientras él se retiraba tras ser todos abucheados y zarandeados. Cuentan que ni olvida ni perdona". Fijo que escondió la invitación a los Reyes. Del déspota zumbado se puede esperar cualquier burrada. Y ya sabemos todos que va a por el Rey. Aquí le esperamos muchos, descartado Arcadi, claro.