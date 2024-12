Cinco meses después de las elecciones del 28 de julio, en las que la oposición liderada por Edmundo González y María Corina Machado obtuvo una victoria aplastante frente a Nicolás Maduro, la situación en Venezuela sigue empeorando para los que se niegan a reconocer otro resultado que no sea el de la victoria clara de la oposición.

Y mientras en el país se siguen violando los derechos humanos y siguen las detenciones arbitrarias de políticos y opositores, España sigue manteniendo una posición de indiferencia y equidistancia, que es de complicidad clara con Maduro. Muy especialmente en el caso de Zapatero, que este mismo martes defendía que Nicolás Maduro es un demócrata porque había "ganado muchas elecciones" y considera debatible el resultado de las pasadas elecciones de julio: "La última (elección)… está ahí el debate", señaló en un programa de televisión haciendo gala de un cinismo difícilmente superable.

En las últimas horas han sido detenidos otros dos líderes políticos opositores: el alcalde de Cabimas, Nabil Maalouf, que fue detenido en la tarde del martes 10 de diciembre en su propia residencia del municipio en el estado Zulia por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, adscritos a la DIE (Dirección de Inteligencia Especial). Se desconocen aún los motivos de la detención y, al parecer, Maaluf ha sido trasladado a la sede de la DIE en El Manzanillo del municipio de San Francisco.

También en la tarde del 10 de diciembre ha sido detenido en Caracas Jesús Armas, líder y activista político de la disidencia contra Nicolás Maduro.



Por todo lo anterior, el Partido Popular ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno de España solicite a la Corte Penal Internacional que dicte ya las órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y los demás responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela.

La PNL ha sido defendida en el Congreso por Cayetana Álvarez de Toledo y está prevista que se vote mañana jueves. La diputada popular, en un estilo brillante, inició su intervención con un "Yo acuso":

A continuación enumera casos concretos de detenciones arbitrarias y torturas, incluso a menores de edad.

Acusa la popular a gobiernos de la zona, como la Colombia de Petro y el Brasil de Lula, por su complicidad con el sátrapa venezolano. Pero no sólo de la región. Cayetana Álvarez de Toledo acusa también a los gobiernos europeos e, incluso, al Vaticano:

Por supuesto, al Gobierno español, que está teniendo un papel más que vergonzoso:

"Yo acuso al Gobierno de España. No sólo ha ignorado la decisión de esta Cámara, que el pasado 11 de septiembre —hace hoy 3 meses— le instó a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. (Sí, señorías, tuvimos la inteligencia de ser decentes). No sólo ha despreciado la verdad recogida en las actas y la voluntad soberana de un pueblo hermano. Es que encima nos toma por idiotas. Dijo el señor Albares el otro día: ‘He visto alusiones en la prensa, pero Edmundo González no me ha pedido directamente que lo reconozca como presidente’".