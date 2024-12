Puigdemont se pone nervioso y lanza otro aviso a Sánchez: "No podemos seguir así"

Carles Puigdemont está empezando a perder la paciencia y los nervios. La ausencia de respuestas válidas por parte de Pedro Sánchez y sus emisarios, José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán, le está sacando de sus casillas. En una intervención telemática en el "consejo nacional" de Junts celebrado en Vila-seca (Tarragona), Puigdemont ha declarado que "no podemos seguir así" y ha instado a los dirigentes y militantes de su partido a prepararse "para asumir los costes políticos y personales de la decisión que acabemos adoptando".

La reunión celebrada ayer en Suiza no fue bien. Puigdemont está harto de los incumplimientos de Sánchez y también de que no presione a los jueces en el caso de su amnistía mientras sí lo hace cuando se trata de su familia y de sus colaboradores políticos. Se queja, además, de que el catalán todavía no es oficial en la Unión Europea, que no hay avances en materia de financiación, que la ejecución de la inversión presupuestaria en Cataluña es muy deficiente, que no hay acuerdo aún sobre la cesión de las competencias en inmigración...

La lista de agravios no para de crecer. Y la de reproches: "Nuestra experiencia con el PSOE no nos invita al optimismo", "las zanahorias que nos ponen delante ni nos engañan ni nos interesan", "no somos rehenes de nadie", "queremos hechos", "no podemos seguir así". Se trata del tercer aviso de la semana a Pedro Sánchez. El primero fue la proposición no de ley para que se debata sobre la conveniencia de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. El segundo, el "muevan el culo" de Míriam Nogueras en el Congreso. Y ahora esta nueva andanada tras una reunión en Suiza ayer totalmente infructuosa.

Puigdemont también se queja de que Salvador Illa no se ha reunido con él y sí con el resto de los expresidentes, incluidos Pujol y Torra. Trata de forzar un encuentro con Sánchez que el presidente ve con buenos ojos pero que todavía no ha agendado. Los tiempos de ambos dirigentes no coinciden. Puigdemont tiene prisa por cobrarse alguna de las piezas que pactó en el "Acuerdo de Bruselas" del 9 de noviembre de 2023 para la investidura de Sánchez y que todavía no se han concretado. Sánchez va demasiado lento, se quejan en Junts.