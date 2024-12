Aldama seguirá tirando de la manta en su declaración ante el Supremo: "Esto no ha hecho más que comenzar"

El empresario Víctor de Aldama seguirá tirando de la manta en su declaración como investigado de este lunes ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en el marco de la ‘trama Koldo’: "Esto no ha hecho más que comenzar".

El pasado jueves declaró de forma voluntaria el exministro de Transportes y exmano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el PSOE, José Luis Ábalos. Durante su extensa comparecencia de 3 horas, Ábalos echó balones fuera y negó cualquier tipo de responsabilidad en los hechos delictivos que se investigan. El exdirigente socialista señaló como máximo responsable de las gestiones del Ministerio con Aldama a su exasesor Koldo García.

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que "Aldama acudirá a su cita en el Supremo con el mismo ánimo de colaboración que mostró el pasado 21 de noviembre en su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno".

"Se espera que la comparecencia de Aldama en el Supremo sea mejor y más completa, aportando nuevos datos y profundizando en las líneas de investigación abiertas tras su primera aportación de evidencias en el Supremo a través del famoso escrito de 37 páginas presentado hace dos semanas", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "Aldama se ha preparado para aportar datos sobre Pedro Sánchez, Begoña Gómez, el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y la docena de ministros salpicados ya por la trama Koldo. No obstante, otra cosa es que el magistrado Leopoldo Puente deje conducir el interrogatorio por esos derroteros. No se descarta que el instructor sólo deje preguntar sobre Ábalos y Koldo García, que son a día de hoy el único objeto de investigación en el Supremo. En este supuesto, Aldama profundizará en los datos ya aportados y añadirá otros nuevos que no dejarán indiferente a nadie".

"Esto no ha hecho más que comenzar, sólo es el principio de una investigación que está todavía en fase embrionaria. La defensa de Aldama que lidera el penalista José Antonio Choclán remitió una copia del escrito de 37 páginas presentado en el Supremo al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Es en este tribunal donde toca que el juez Moreno, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) avancen en las nuevas líneas de investigación aportadas por Aldama", destacan.

"Al Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional le corresponde tirar del hilo sobre los datos aportados contra Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Santos Cerdán y ministros como Ángel Víctor Torres, María Jesús Montero o Fernando Grande-Marlaska. Cuando avance la instrucción y recaben indicios delictivos contra ellos, deberían dejar esa parte de la investigación en manos del Tribunal Supremo donde están aforados, al igual que ha sucedido con Ábalos", subrayan.

"Aún se debe solicitar al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que instruye el caso hidrocarburos, la entrega a Aldama de una copia de su teléfono móvil incautado en octubre donde guarda muchas de las pruebas anunciadas contra los citados Sánchez, Begoña Gómez, Santos Cerdán y los ministros señalados. Hasta que Pedraz acceda a dicha petición, en principio no se presentarán nuevos escritos aportando más evidencias por parte del empresario", concluyen.

¿Pacto entre Ábalos, Koldo y Sánchez?

Fuentes jurídicas consultadas por este diario no descartan "un posible pacto a tres bandas entre José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el presidente del Gobierno y líder del PSOE Pedro Sánchez". "El jueves, Ábalos no acusó a Sánchez de nada en ningún momento y por el contrario, responsabilizó de todas las gestiones de su Ministerio con Aldama a Koldo. Hasta el momento, sólo se ha investigado el patrimonio de Koldo y sus mensajes con Aldama, por tanto, todas las pruebas le señalan a él", afirman.

Cabe destacar que, tras la declaración de Ábalos, el propio Koldo afirmó en los medios estar de acuerdo con lo expresado por su exjefe en sede judicial. No obstante, tanto Ábalos como Koldo han negado cualquier tipo de pacto. Recordamos que este martes 17 de diciembre, será el propio Koldo el que tenga que comparecer como investigado ante el magistrado instructor del Supremo Leopoldo Puente por esta causa.