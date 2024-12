El Rey defiende los valores del 78 frente a la "discordia" que "impide escuchar el auténtico pulso de la ciudadanía"

En su tradicional discurso de Navidad, su majestad el Rey Felipe VI ha dedicado la mayor parte de su mensaje a las víctimas de la Gota Fría que arrasó la comunidad Valenciana la fatídica noche del 29 de octubre. Cuando se desbordó el barranco de El Poyo, y se llevó por delante la vida de 215 personas y dejó afectadas de gravedad a cientos de miles de vecinos de la zona. Muchos de ellos, habiéndolo perdido todo.

Sobre la mesa, en el escritorio que le acompaña en este tradicional mensaje, el Rey mostraba una fotografía de las labores de recogida de lodo en los pueblos afectado por la pandemia.

Fotografía que ha mostrado el Rey en su tradicional discurso de Nochebuena

El Rey, que ha escrito una de las páginas más importantes de su reinado enfrentándose a la indignación de los vecinos de Paiporta dejando unas imágenes que pasarán a la historia, y que le han permitido ganarse el afecto no sólo de los que lo han perdido todo, sino de todos los españoles causando admiración allende nuestras fronteras, ha reivindicado igualmente el papel del Estado en las labores de rescate durante la propia riada y en las labores de limpieza y reconstrucción. En este sentido, como no podía ser de otra manera, también ha dedicado unas palabras a la abnegada labor de los voluntarios, tanto personas anónimas como empresas, que han sacado lo mejor de ellos mismos.

Se refería el Rey a " esa solidaridad en su sentido más puro y más apegado a lo concreto, la hemos reconocido día tras día en el trabajo ingente de voluntarios anónimos y de servidores públicos; y también hemos comprobado - y entendido- la frustración, el dolor, la impaciencia, las demandas de una coordinación mayor y más eficaz de las administraciones. Porque todas esas emociones - las que conmueven y reconfortan y las que duelen y apenan- surgen de una misma raíz: la conciencia del bien común, la expresión del bien común, o la exigencia del bien común."

Y añadía: "Por encima de las eventuales divergencias y desencuentros, prevalece en la sociedad española una idea nítida de lo que conviene, de lo que a todos beneficia y que, por eso, tenemos el interés y la responsabilidad de protegerlo y reforzarlo. Es algo que la Reina y yo hemos podido constatar y valorar aún más a lo largo de esta década de reinado. Es responsabilidad de todas las instituciones, de todas las Administraciones Públicas, que esa noción del bien común se siga reflejando con claridad en cualquier discurso o cualquier decisión política."

Un espacio público "no sólo reservado para unos pocos"

Avanzando en el discurso el monarca ha reivindicado el "consenso en torno a lo esencial" en la esfera de lo público y tratar de evitar esas distracciones que tratan de sacarnos de lo que a todos debe preocuparnos. Reclamaba, en este sentido, a nuestros responsables políticos y mediáticos no excluir de la vida política a nadie, y reclamaba la esfera de lo público como un espacio de todos, y no sólo reservado para unos pocos: "No para evitar la diversidad de opiniones", señalaba, sino "para impedir que esa diversidad derive en la negación de la existencia de un espacio compartido".

La inmigración

El problema de la inmigración en España ha sido uno de los capítulos destacados también en su discurso. Fijando muy bien las posiciones de la Corona y de lo que debería ser un enfoque sensato del problema. Recordaba el Rey que no es un fenómeno nuevo, sino una realidad cotidiana que ha sido necesaria para el desarrollo de distintas civilizaciones y pueblos. Y por lo tanto, un fenómeno que "sin la gestión adecuada" podría derivar "en tensiones que erosionen la cohesión social".

En este sentido, ha pedido responsabilidad a nuestros servidores públicos para que afronten este asunto con valentía y decisión. "La manera en la que seamos capaces de abordar la inmigración –que también precisa de una buena coordinación con nuestros socios europeos, así como con los países de origen y tránsito– dirá mucho en el futuro sobre nuestros principios y la calidad de nuestra democracia."

El acceso a la vivienda

El creciente problema de acceso a la vivienda, que comenzó cuando el Gobierno de Sánchez empezó a regularlo con leyes que restringían la oferta, ha sido otro del los capítulos destacados del discurso de este año. Ponía, de hecho, el énfasis en el problema de oferta que tenemos: "Las ciudades, en especial las grandes urbes, actúan como polos de crecimiento y generan una demanda que la oferta no alcanza a satisfacer."

Y para solucionarlo proponía: "Es importante, de nuevo, que todos los actores implicados reflexionen, se escuchen unos a otros, que se examinen las distintas opciones y que sea ese diálogo el que conduzca a soluciones que faciliten el acceso a la vivienda en condiciones asumibles".

Sin embargo, siendo un discurso que tradicionalmente pasa el filtro de Moncloa, no podía carecer de los clásicos recursos al cambio climático. Así, el Rey criticaba a aquellos que niegan "la universalidad de los derechos humanos o pone en duda el multilateralismo para afrontar los desafíos globales de nuestro tiempo, como son las crisis climáticas y medioambientales, las pandemias, la transición energética o el comercio y la escasez de los recursos naturales".

Rebajar el tono "atronador" de la contienda política

El monarca también ha pedido a nuestros políticos que rebajen el tono "atronador" de la contienda política para que ésta no impida "escuchar una demanda de serenidad clamorosa", por parte de la sociedad. Y un debate político que, sin embargo, considera legítimo y en el que se debe escuchar a todos. "Y no podemos permitir que la discordia se convierta en un constante ruido de fondo que impida escuchar el auténtico pulso de la ciudadanía", concluía.

Por supuesto, como es habitual, ha hecho una cerrada defensa de la Constitución de 1978 y el régimen de libertades que emanó de aquellas cortes y que tantos socios del Gobierno en su "mayoría de investidura" siguen empeñados en tumbar.

"Mucho por hacer" en materia de pobreza

Aunque ha incluido en su discurso una mención a la supuesta buena marcha de nuestra economía, sólo justificada por el disparatado y disparado gasto público, el Rey ha recordado que tenemos un reto fundamental en "materia de pobreza y exclusión social", y es que España lidera los ránkings de pobreza y personas en riesgo de exclusión social en la Unión Europea.

Por último, ha vuelto a tener un recuerdo para los afectados por la Gota Fría reconociendo la valía de tantos jóvenes que se han convertido en símbolo de la solidaridad y fortaleza de nuestra Nación atendiendo a los afectados desde el primer día. En este sentido, no ha desaprovechado la ocasión para dejar un recado y ha pedido que las ayudas lleguen cuanto antes, porque "cuanto antes lo consigamos, más reforzaremos nuestro sentido de comunidad, nuestro sentimiento de país".