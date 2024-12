PP y PSOE aplauden el discurso del Rey y la izquierda radical lo desprecia

El discurso de Nochebuena con el que el rey Felipe VI reclamó serenidad ante la "atronadora" contienda política ha sido aplaudido por PSOE y Partido Popular, al tiempo que ha levantado críticas e insultos en la izquierda radical de Sumar y Podemos.

Los partidos reaccionaron en Nochebuena y durante este miércoles, día de Navidad, a las palabras del rey y a su advertencia de que la discordia no puede convertirse en un constante ruido de fondo que impida escuchar las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

Aplauso de PP y PSOE, silencio en Vox

El PSOE ha interpretado el discurso a su manera. En boca de su presidenta, Cristina Narbona, los socialistas se suman al llamamiento de frenar el ruido en el debate político. También coinciden en que el acceso a la vivienda es una prioridad, así como una recuperación "lo más rápida posible" tras la DANA.

También ha elogiado el discurso del monarca por hablar de un tratamiento de la inmigración basado en la dignidad, diferenciándose de discursos xenófobos.

Por su parte, el PP ha celebrado también la reivindicación del bien común hecha por el monarca y, en declaraciones de la secretaria general, Cuca Gamarra, ha elogiado la cercanía de un discurso que sienten como propio. Los populares han expresado además su vocación de contribuir a la concordia.

En la misma línea se han pronunciado los presidentes autonómicos del PP. Además, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha agradecido al rey su "cercanía y cariño con Valencia" y ha elogiado su "altura y humanidad".

Vox ha optado en cambio por no emitir reacción alguna al mensaje lanzado por el monarca, ni de su líder, Santiago Abascal, ni desde la cuenta oficial de la formación.

Sumar y Podemos: discurso "derechizado"

La izquierda radical, Sumar y Podemos, ha coincidido al acusar al monarca de hacer un discurso "derechizado". Le reprochan que haya denunciado la falta de coordinación al hacer frente a la DANA, pero no la "emergencia climática" o la "negligencia" de Mazón o que haya aludido a la migración como un problema.

También han afeado que el rey no haya aludido al "genocidio" de Israel en Palestina ni a la violencia sexual o que haya abordado el problema de la vivienda únicamente desde la perspectiva de la oferta y de la demanda y no denunciando el "rentismo" o la especulación.

"No todo el mundo intoxica a la esfera pública (...) un jefe de Estado al que no ha votado nadie no puede echar leña al fuego de quienes afirman que la política es un problema", ha afirmado la secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval.

Para la secretaria de Discurso, Acción Institucional y portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, Felipe VI dio un discurso de "máximo representante de la ultraderecha", con el que se asemeja a un diputado de Vox, representa cada vez a menos gente y acerca un horizonte republicano.