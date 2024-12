Puigdemont advierte por enésima vez a Sánchez de la pérdida de confianza

Arenga de Carles Puigdemont a sus bases con nuevos avisos y advertencias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la Generalidad, Salvador Illa, a quienes acusa de la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras el golpe de Estado y de tener "las manos sucias" por la represión contra el independentismo.

El Puigdemont más victimista ha comparecido en su canal de YouTube para denunciar una supuesta operación propagandística "impulsada por Salvador Illa y por el nacionalismo español" que consiste en pasar página de lo ocurrido en Cataluña en los últimos años, de las grandes movilizaciones independentistas. "Illa ignora de forma deliberada esa parte de la historia de nuestro país y a los catalanes que no piensan como él", ha señalado. También acusa al presidente catalán de "menospreciar" a los independentistas.

"Hay que recordarle a Illa –ha manifestado el líder de Junts– que Cataluña es una nación y que no vivirá con normalidad mientras sufra los efectos de su dependencia de España". También ha asegurado que los socialistas "pisotean el catalán de manera sistemática" y que "miles de personas son víctimas de una persecución infame, vergonzosa y antidemocrática por ser catalanes y querer la independencia de su país", una persecución que ha atribuido también a los socialistas.

Relato victimista

Según el relato del dirigente separatista, "Illa pretende hacer creer que el sufrimiento provocado con su 155 y con su persecución política y judicial no ha existido, que pasar tres o cuatro años en la cárcel por delitos inexistentes les hace mucha gracia a las personas que lo han sufrido, que no pasa nada por vivir en el exilio escarnecido cada día y sometido a estrategias de deshumanización, que los sufrimientos son justos y merecidos y aún gracias que a algunos se les aplica la amnistía".

En relación a la amnistía, Puigdemont ha señalado que Sánchez e Illa no la querían y "se la tuvimos que arrancar de unas manos aún sucias de la represión". Además, ha denunciado que ambos presidentes se creen que tiene un cheque en blanco y que Sánchez ya no puede dar por supuesto el apoyo de Junts. "No renovaremos la confianza en el presidente del Gobierno mientras persista tanto en Madrid como en Cataluña la estrategia que pretende hundir nuestro país en la decadencia social, económica, lingüística y nacional".