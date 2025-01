¿Qué dicen las estadísticas? Los números con más posibilidades de ganar en el Niño 2025

La Lotería del Niño está envuelta de mucha magia y misticismo por tener lugar en el Día de Reyes. Participar en la Lotería del Niño para muchos es una manera de llevar un regalo más al hogar en un día tan especial.

En este artículo se muestra cuáles son los números que tienen más probabilidad de salir y qué premios pueden llegar a tocar. Para elegir un número influyen varios factores, entre los que se encuentran las matemáticas, la estadística y, por supuesto, la superstición.

Las matemáticas de la Lotería

Desgraciadamente, las matemáticas desvelan que no hay un número mejor que otro al tratarse de un juego de puro azar. Sin embargo, sí que existen más probabilidades de que tu número sea premiado de alguna manera en comparación con la Lotería de Navidad. Esto se debe a que, aunque el premio del Niño es menor, los premios están mucho más repartidos.

En el Sorteo de Navidad las posibilidades de salir premiado son del 5,3 por ciento, mientras que en este sorteo las probabilidades son del 7,82 por ciento. No obstante, no todo son ventajas, ya que el primer premio no es de 400 mil euros, como en la Lotería de Navidad, sino que es de 200 mil euros. Además, si analizamos las probabilidades de conseguir el primer premio, en ambos sorteos es del 0,0001 por ciento.

Los números más premiados

A pesar de ser un juego de azar, si quieres comprar un número de Lotería puedes ayudarte de los resultados de los años anteriores para hacerte una idea de cuáles son los números que más han sido premiados.

Según la web de quinielas Eduardo Losilla, se puede observar cuáles son las terminaciones más repetidas en los últimos años, basándose en los datos de Loterías y Apuestas del Estado. Este sorteo se comenzó a realizar de manera oficial en el año 1941 y, desde entonces, nunca se ha repetido un primer premio. Sin embargo, no existe certeza absoluta sobre el año en que realmente se inició el sorteo. Algunas fuentes lo sitúan en 1877, mientras que otras apuntan a 1908.

Para este análisis emplearemos los resultados de la Lotería comprendidos entre la cifra oficial del sorteo (1941) y la actualidad. En este período, la última cifra más premiada a lo largo de la historia del sorteo es con diferencia el número 0 con un total de 14 apariciones.

Por otro lado, si te preocupan los datos más actuales, desde el año 2008 la terminación más repetida es la del número 4 que ha salido en este período un total de 4 veces.

En resumen, no existe un número con más probabilidades de ganar pero si estás indeciso para elegir un número puedes guiarte por la estadística y por la intuición.