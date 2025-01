Delcy ordenó vigilar al "psicópata" Leopoldo López en España y Aldama confirmó el seguimiento

Hasta ahora se sabía que Víctor de Aldama, el líder de la trama del PSOE y contacto de Begoña Gómez en Globalia, comunicó el 6 de noviembre de 2020 a la narcodictadora y vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el opositor venezolano Leopoldo López estaba bajo vigilancia del CNI y que sabía "que era una patata caliente".

La confirmación llevaba aparejado el conocimiento de José Luis Ábalos. Pero ahora se sabe que este pasaje tuvo un capítulo previo: la exigencia de Delcy de que el "psicópata" -como llamaba al opositor demócrata Leopoldo López- fuera anulado.

"Intermediación entre España y Venezuela"

Los informes y conversaciones capturadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han confirmado, como ha publicado Libertad Digital, que De Aldama realizó "habitualmente" labores de "intermediación entre España y Venezuela" y no sólo en materia económica, sino también política.

De hecho, Delcy Rodríguez y Aldama cruzaron infinidad de mensajes confirmando que uno de los temas recurrentes fue el posicionamiento de España y hasta de Josep Borrell con respecto a la oposición venezolana y el trato a los dictadores chavistas. Pasó en la etapa en la que el líder democrático de la oposición venezolana era Juan Guaidó. Y se repitió, entre octubre y noviembre de 2020, con la llegada del opositor venezolano Leopoldo López a Madrid huyendo del dictador Nicolás Maduro.

El control sobre Leopoldo López

Delcy Rodríguez exigió conocer qué pasos estaba dando el Ejecutivo de Pedro Sánchez con respecto el opositor. Es más llegó a dar órdenes sobre el trato a dispensar a López. Exigió no "apoyar en nada al psicópata", reclamó que el tema no fuera a más, que no "escalara". Y llegó a reclamar control del "psicópata", que era como llamaba Delcy al opositor democrático.

"Ok, así lo traslado, igualmente desayuno ahora con el jefe y le digo y vamos hablando, gracias por todo y besos", contestó Aldama en aquella ocasión. El jefe era Ábalos.

El CNI y la "patata caliente"

Y, tras las exigencias e insistencia de la narcodicatora, Aldama confirmó: "Le tiene en vigilancia el CNI, me dice, pero que cualquier cosa que creas necesaria lo hablamos, y agradecido, que ya sabía él que este era una patata caliente aquí". Las palabras hicieron referencias a conversaciones mantenidas con Ábalos, quien, por aquellas fechas, era el apoyo permanente de Pedro Sánchez.

"Vale Vic", respondió Delcy a Aldama.

Los mensajes y exigencias de la narcodictadura no fueron aislados. A los pocos días de aterrizar en Madrid Leopoldo López, Aldama confirmó a Delcy que la reunión de Sánchez con el opositor era en Ferraz, no en Moncloa, que era en calidad de secretario general del PSOE y no como presidente de España. Y que eso significaba que estaban siguiendo las peticiones de Delcy Rodríguez.

Delcy, pese a ello, no tuvo suficiente y afirmó que sólo esperaba que "el terrorista que hoy abrigan" no acabe "conspirando para derrocarlos o planificando un magnicidio".

Aldama confirmó su sentimiento y se comprometió a estar "muy pendiente" de ellos y de todo lo que ocurriera en este asunto.

Y lo debió estar, porque, lo cierto, es que la dictadura chavista ha tenido un trato preferente y ni España ni la UE han llegado a materializar nada definitivo para arrinconar a Maduro en Venezuela.