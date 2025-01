Este martes ha trascendido la derrota de la presentadora de La Hora de la 1 Silvia Intxaurrondo en su batalla contra El Mundo, después de que el diario de Unidad Editorial publicara la renovación de su contrato en RTVE por 537.000 euros el mismo día en que la periodista entrevistó a Alberto Núñez Feijóo con un tono especialmente agresivo.

Según el fallo del que se hace eco El Mundo, la juez señala que no ha lugar a la rectificación que exigió Inxaurrondo por vía judicial y decide condenarla en costas. La reacción de Inxaurrondo ha sido sorprendente: según su versión, lo que avala la sentencia es que la noticia se rectificó y por tanto, la noticia inicialmente publicada era falsa, como ella proclamó en su día también a través de las redes sociales.

‼️ El Mundo miente de nuevo.

Sólo una información falsa necesita ser rectificada y completada y corregida y aclarada.

Hace más de nueve meses presenté una demanda contra El Mundo por publicar una información falsa sobre mí. Tardó siete meses en ser admitida.

La semana pasada, el… pic.twitter.com/1aR0Ry2JX4 — Silvia Intxaurrondo (@SIntxaurrondo) January 14, 2025

"El Mundo miente de nuevo", dice Intxaurrondo publicando un extracto de la sentencia que se hace eco de las informaciones complementarias que fueron publicadas en el diario tras las protestas de la periodista y en las que el periódico se reafirmaba en el importe del jugoso contrato de Intxaurrondo con la cadena pública y también en la fecha de negociación del contrato.

"Sólo una información falsa necesita ser rectificada y completada y corregida y aclarada", dice Intxaurrondo que sostiene que la juez habla de que El Mundo "rectificó voluntariamente" la información, obviando que en dicha información el diario insistía, aportando más datos, en lo publicado inicialmente. Para la periodista, no obstante, esta afirmación de la juez es el motivo por el que "no procede una nueva rectificación". No habla, no obstante, de que deberá pagar las costas.

"Resumiendo: la jueza, no yo, afirma que El Mundo ha "rectificado", "completando", "CORREGIDA" y "aclarada" su información a lo largo de 4 días y por ello no admite lo que ella considera una "nueva rectificación". Lejos de avergonzarse, El Mundo pretende vender como triunfo lo que en realidad no es más que la evidencia de su mala praxis ya habitual", asegura Intxaurrondo, que finaliza su respuesta con un corazón y un "feliz día".