El vídeo de la juez acorralando a los cargos de Hacienda que exoneran al hermano de Sánchez: "¡Esto no es normal!"

Libertad Digital publica la declaración de los tres altos cargos de Hacienda ante la juez que investiga al hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, David Sánchez, por delitos contra la Administración y la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación

Los tres cargos de Hacienda comparecieron como peritos el pasado 8 de enero ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz Beatriz Biedma, después de que exonerasen a David Sánchez tras no realizar una investigación y remitir a la instructora un informe sin firmar y sin membrete de la Agencia Tributaria.

Los tres peritos de Hacienda eran cargos de libre designación y sorprendentemente nunca habían sido autores materiales de un informe similar. El documento que elaboraron los tres fue remitido en julio a la juez Biedma y concluía que era compatible la residencia de David Sánchez en Portugal con su puesto de alto cargo en la Diputación de Badajoz.

La primera en comparecer en sede judicial fue María Encarnación Cabezas, inspectora regional de Extremadura desde el 5 de septiembre de 2023. La juez Biedma visiblemente enfada preguntaba cómo era posible que le hubieran enviado el informe sobre el hermano del presidente del Gobierno sin firmar y sin membrete de Hacienda, cuando se les había encargado un informe pericial.

Cabezas contestaba que no era su "competencia" elaborar este tipo de informes, pero que se suelen mandar sin firmar y que al ser "complejo" se efectuó en un archivo de Word, en lugar de emplear el sistema habitual.

"¡En todos mis años de carrera, jamás he visto un informe pericial sin firmar. ¿Por qué no se pone membrete?!", insistía la juez Biedma, mientras la compareciente se excusaba en que "su delegada especial" le pidió "colaboración" para hacer el documento, pero que normalmente ella nunca los hace.

Posteriormente, ratificaba el contenido del informe y reconocía que no se había efectuado un "procedimiento de averiguación" o investigación, sino que en el informe se limitaban a contrastar la información fiscal de David Sánchez con su propia base de datos.

El segundo en comparecer era Emilio Hurtado, jefe de la de Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura. La instructora le preguntaba también por qué presentaron el informe sin firma, ni membrete. Hurtado contestaba que ellos entendieron que sólo era "una petición de información".

"¡En todos los años de carrera de magistrada, no he visto nunca un informe de la AEAT sin firma, ni membrete", espetaba nuevamente la instructora ante un balbuceante cargo de Hacienda que afirmaba que ellos "no tenían claro que fuera un peritaje" como tal.

"No suelo hacer informes, pero en este caso sí para interpretar el convenio de doble imposición" entre España y Portugal", sostenía.

"Lo que me llama la atención es ¿por qué en un informe que inicialmente no está firmado, luego se hacen responsables tres altos cargos del libre designación que son ustedes? ¡Esto no es normal! ¿No me dirá usted lo contrario?", sentenciaba Biedma, a lo que el cargo de Hacienda contestaba "nunca ha pasado".

"Se mandan siempre sin firmar"

Finalmente, llegaba el turno de Clara Isabel Santos, delegada Especial de la AEAT de Extremadura. Santos afirmaba que los informes "se mandan de forma telemática, siempre sin firmar. Nunca hemos tenido conflicto con este tipo de remisiones".

A preguntas de la magistrada, afirmaba que el informe "no lo tratamos como una pericial, porque no se nos solicitó" como tal. Después, destacaba que ella tampoco hacía nunca este tipo de informes, sino que los efectuaba la "Oficina de Comunicaciones" que está a su cargo. "Nunca habíamos tenido una petición como esta", apuntaba.

Al ser preguntada por la instructora por qué no se hizo una investigación a David Sánchez, ésta afirmaba que "el procedimiento de comprobación se realiza en base a perfiles de riesgo" y que "no existía un riesgo fiscal relevante" en el caso del hermano del presidente del Gobierno.