Masiva manifestación en Almaraz en defensa de la central nuclear con alcaldes y representantes de todos los partidos

Hoy no era un sábado cualquiera en la localidad extremeña de Almaraz. El 18 de enero quedaba marcado en el calendario como una fecha clave para todos aquellos que se oponen al cierre de la central nuclear. La manifestación, que tenía su punto de concentración en el Ayuntamiento de Almaraz, estaba programada para las 10 de la mañana. Sin embargo, minutos antes del inicio ya se veía que el acto reuniría a una gran multitud, no solo de ciudadanos locales, sino también de representantes políticos de diferentes instituciones.

A pesar del frío y de la niebla, la plaza del Ayuntamiento comenzó a llenarse rápidamente. Los manifestantes, que portaban chalecos reflectantes con el lema "Sí a Almaraz, sí al futuro", alzaban también pancartas que rezaban: "Almaraz no se cierra. Más energía, más empleo, más futuro".

Masiva manifestación en Almaraz en defensa de la central nuclear pic.twitter.com/130YRdhwv5 — Libertad Digital (@libertaddigital) January 18, 2025

Aunque la manifestación comenzó con algunos minutos de retraso, alrededor de las 10:30, la marcha dio inicio encabezada por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien llevaba una gran pancarta con el lema principal. La presidenta estuvo acompañada de varios alcaldes de localidades cercanas a la central nuclear, como el alcalde de Almaraz, el de Navalmoral de la Mata, el alcalde de Saucedilla y el Belvís de Monroy, entre otros. También participó Mercedes Morán, consejera de Agricultura de Extremadura.

Alrededor de las 11 de la mañana, los asistentes llegaron a las puertas de la Central Nuclear de Almaraz, unidos bajo el grito de: "Almaraz no se cierra". En su intervención, Eugenio Trebejo, alcalde de Toril y presidente de la Mancomunidad Campo Arañuelo, agradeció la masiva participación y recordó la concentración de hace un mes, en la que alcaldes de diferentes partidos políticos alzaron la voz contra el cierre de la central. "La central nuclear es el principal motor de la comunidad socioeconómica del Campo Arañuelo. Su cierre tendría efectos devastadores: empobrecimiento, pérdida de calidad de vida y, lo más grave, la temida despoblación de nuestros municipios", destacó.

Trebejo también subrayó la seguridad y fiabilidad de la planta, citando su máximo ranking en la Asociación Mundial de Operadores Nucleares. "No podemos resignarnos a un futuro de incertidumbre con el cierre de la central. Pedimos a las administraciones competentes que dialoguen y lleguen a un acuerdo para garantizar su continuidad más allá de 2028. No podemos perder una de las mayores industrias de Extremadura", y concluyó con firmeza: "Almaraz somos todos. Central Nuclear de Almaraz no se cierra".

"La energía nuclear ha sido responsable de aproximadamente el 20% de la generación eléctrica nacional en los últimos años, con un 7% de esa cifra proveniente de la Central Nuclear de Almaraz, que ha mantenido una disponibilidad operativa superior al 90%. Las centrales nucleares han demostrado ser una fuente de energía segura, eficiente y libre de emisiones de CO2", señaló Borja Romero, presidente del Comité de Empresa que respalda la continuidad de la central.

Al escenario también subió una joven para defender el futuro de las nuevas generaciones, subrayando la importancia de mantener la planta en funcionamiento para garantizar el empleo y el desarrollo económico. El alcalde de Almaraz, agradecido, dirigió unas palabras a las miles de personas que habían llenado la Nacional-V, destacando la solidaridad de la comunidad y el apoyo de las instituciones presentes. Asimismo, aprovechó el momento enviar unas palabras: "Hoy empieza el combate, y pido al Gobierno de la nación que rectifique, pues es de valientes reconocer los errores". "Decir sí a Almaraz, es decir sí al futuro", concluyó

Para cerrar el acto, el presidente de la "Plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro" tomó el micrófono. A tan solo cinco minutos de la una de la tarde, la manifestación llegó a su fin, dejando claro el firme compromiso de los asistentes con la continuidad de la central nuclear.

La presidenta de la Junta de Extremadura

En sus declaraciones a los medios de comunicación, María Guardiola comenzó expresando su agradecimiento: "Muchísimas gracias por estar aquí. Por dar visibilidad a esta jornada histórica de reivindicación y de dignidad, no solo para el pueblo extremeño, sino para todo el pueblo español".

La presidenta de la Junta de Extremadura continuó destacando la importancia de la manifestación: "Gracias a las miles de personas que han venido hoy aquí, sin importar colores ni la influencia de los diferentes signos políticos. Estamos todos unidos para intentar frenar un despropósito como lo es el cierre de la central nuclear de Almaraz".

Guardiola subrayó que este no es un asunto local, sino que tiene repercusiones a nivel nacional: "Se empieza por nuestra región, pero es un tema que atañe a todo el país, es una cuestión de soberanía energética de España".

Finalmente, lanzó un mensaje y reafirmó el compromiso del Gobierno de Extremadura: "Quiero clamar a la sociedad española a que se una a nosotros, a que se ponga del lado de Extremadura para evitar el cierre de la central nuclear de Almaraz. Desde el Gobierno de Extremadura, vamos a llegar hasta el final y haremos todo lo que sea necesario para evitarlo, porque estamos cansados de que las decisiones sobre nuestra región se tomen desde los despachos de Madrid".

Amplio apoyo institucional

La manifestación contó con Miguel Ángel Morales (PSOE), presidente de la Diputación de Cáceres y José María Figaredo e Ignacio Hoces, diputados de VOX. Además, participaron multitud de instituciones de la sociedad civil, como, entre otras, la Cámara de Comercio de Cáceres, el Colegio Oficial de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres (COGITIC), el Consejo de Estudiantes de la Escuela de Ingenieros Industriales de Badajoz, el Club Sénior de Extremadura.

Además, Arjabor (Asociación para el desarrollo de comarca Campo Arañuelo y su entorno), el Círculo Empresarial Moralo, la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX), Pensando Extremadura, la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar y el Comité de Empresa de las Centrales Nucleares Almaraz-Trillo y la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC).