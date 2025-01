Olona: "Falta una tercera pata para atraer un voto que nunca volverá al PP y que no se siente representado por Vox"

Macarena Olona, abogada del Estado, exdiputada de Vox y excandidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por Vox y a la presidencia del Gobierno por la plataforma Caminando Juntos en las Elecciones Generales de 2023 ha vuelto tres años después al programa Es la Mañana de Federico de esRadio para analizar la situación política de España y destacar uno de los grandes problemas del bloque del centro derecha: la desunión.

En este sentido, Olona ha comentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "entendió a la perfección" que "la política en España no va de partidos sino de bloques: el progresista y de izquierdas y el conservador de centro derecha". Ha dicho que "los números tienen que salir" y que Sánchez lo que hizo fue, "a parte de no tener ninguna línea roja", crear "un producto de marketing, el Podemos rosa con Yolanda Díaz, para destruir Podemos". Con Sumar, Sánchez tuvo un partido a su izquierda más dócil y la vicepresidenta Díaz "se encargó sin escrúpulos de aniquilar a todos los dirigentes de Podemos para que los números estuviesen garantizados".

La exdiputada ha apuntado que "la derecha no ha hecho este ejercicio y los números no salen. ¿De qué nos sirve que el PP incremente a escaños si no son capaces de llegar a acuerdos con el resto de partidos? Así no se puede gobernar y ni volver a la senda del sentido común y la democracia". Sánchez eso lo comprendió bien y para "alcanzar el poder y mantenerse ha decidido pactar con una serie de partidos que su denominación común es el odio a España" para que luego "un prófugo de la Justicia controle España desde Waterloo".

Olona cree que "actualmente la política española se define teniendo en cuenta que tienen más actividad los periodistas de tribunales que los los parlamentarios. Con esto está todo dicho". En este sentido, ha remarcado que en España "se están produciendo unos ataques sin precedentes a la independencia del Poder Judicial" y ha recordado que "tentaciones el Poder Ejecutivo las ha tenido siempre".

Piensa la exdiputada que "lo que es más grave" es que "con mayorías absolutas no se ha puesto coto por parte de ninguno de los grandes partidos que han tenido responsabilidades de Gobierno". "Con tal de acceder y mantenerse en el poder el Gobierno de la nación está traspasando líneas inimaginables que comportan un deterioro y un descrédito de las instituciones que merma directamente nuestra democracia", ha explicado.

La "ineludible dimisión" de Álvaro García Ortiz

Sobre la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está imputado por revelación de secretos por filtrar presuntamente datos privados del novio de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha comentado que "una cosa es la legalidad y otra la ética pública".

García Ortiz se enfrenta esta semana a "dos hitos judiciales muy importantes". El primero "el Tribunal Supremo va a deliberar sobre el recurso que por parte de una asociación de fiscales ha interpuesto para impugnar el nombramiento del fiscal general del Estado por parte de Dolores Delgado considerando que su nombramiento es ilegal".

El segundo será mañana cuando Álvaro García Ortiz "va a comparecer finalmente para declarar como investigado ante el Tribunal Supremo" por el presunto delito de revelación de secretos. "Legalmente no tiene obligación de dimitir, pero desde el punto de vista desde la ética pública sería ineludible su dimisión si se comportase con arreglo a unos estándares mínimos éticos" porque "el daño y el descrédito que está comportando para la institución del Ministerio Público es extraordinario".

Un tercer partido en la derecha

Macarena Olona ha dicho que "hay muchos votantes tanto de derechas como de izquierdas que ven en mí una derecha social" y cree que "el problema lo veo claramente en el bloque de la derecha. No dan los números ni hay puentes de consenso ni entendimiento y falta una tercera pata a esas dos patas del centro derecha, PP y Vox, para atraer un voto que nunca volverá al PP, que no se siente representado por Vox y que, sin embargo, es necesario. Singularmente desde la desaparición de Cs".

Pegar más fuerte al PP que al PSOE

Refiriéndose a las dificultades que encuentran los partidos de derecha para pactar, Olona ha dicho que "aquel partido que siga teniendo ensoñaciones de una mayoría absoluta está profundamente equivocado": "No puedes comportarte o relacionarte políticamente como si vivieras en una caja. Vox tiene un suelo que nunca va a desaparecer. Espero que así sea: sólo Vox levanta banderas que son necesarias en España". La exdiputada ha señalado que "dentro de Vox, hay distintas líneas, distintas formas de proceder" y ha recordado la relación parlamentariaque ella e Iván Espinosa de los Monteros tenían con el PP, "en beneficio de España", "como bloque de oposición". "Desviar los objetivos, pegándole más fuerte al PP que al PSOE, para mí y para Iván era impensable", ha añadido.

La excandidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía ha reconocido que tuvo la oportunidad "de volver a la escena política en las últimas elecciones europeas", si bien "decidí no dar un paso al frente porque no estoy dispuesta a poner mis competencias para destruir mi nación". Volvería a la política "con Feijóo, con Santiago o con Iván"… pero ante notario, "para firmar diez medidas mínimas para que yo, como ministra de Interior, pudiera implementar". Entre estas, estaría "que nuestros funcionarios de prisiones sean agentes de autoridad, que nuestros agentes de seguridad privada tenga una protección adecuada", o "que se reforme nuestro sistema legal para que exista una protección jurídica que no haga, como existe en la actualidad, que nuestros agentes tengan más miedo al de la toga que al cementerio".

Vox, ¿agencia de colocación?

En el turno de preguntas de los oyentes, Olona ha dicho que "el problema de raíz es que un 90% de nuestros políticos no manda sobre su hambre, y si no mandas sobre tu hambre, no mandas sobre tus principios": "Esta es la partitocracia. ¿Los números? Las últimas encuestas que conocí me daban 24 escaños en Andalucía, así que he aprendido a desconfiar de los números". Según la exdiputada, la ciudadanía debería "recordar que somos los pagadores y que tenemos derecho a que nos gobiernen los mejores".

A la pregunta, basada en unas declaraciones pretéritas de Ortega Smith, de si Vox es una agencia de colocación, Olona ha respondido que "Vox tiene vetada a esta casa, a diferencia de otras etapas", que espera "que eso cambie" y que "esa pregunta hay que hacérsela a Vox": "Cuando uno defiende su verdad porque está convencido de ella, no tiene por qué esconderse". "Espero que con valentía se pueda contestar y con transparencia", ha añadido.

Finalmente, se ha referido a la gestión de la catástrofe de Valencia: "Lo que ha pasado es de prisiones. Sin colores políticos. Lo dice alguien que suplió su frustración buscando alojamiento a 500 agentes".