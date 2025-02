Anticorrupción tumba la tesis de Ábalos: confirma que los negocios de Aldama y Koldo los "avaló" el nº2 de Sánchez

José Luis Ábalos ha llegado a calificar ante el juez de poco menos que accidentales sus encuentros con Víctor de Aldama. Que se producían porque el despacho de Koldo García Izaguirre estaba junto al suyo. Pues bien, la Fiscalía Anticorrupción no cree en absoluto esa versión. Es más, la ha tumbado ya por escrito y con referencia directa a los informes de la UCO elaborados previamente en las declaraciones del propio Víctor de Aldama.

"Sobre la presencia de Víctor de Aldama en el Ministerio hay numerosos testimonios. Isabel Pardo de Vera Posada, que fuera Presidenta de ADIF, dijo que se encontró con él en numerosas ocasionas, cuando iba a su despacho semanal con el Ministro", ha señalado Anticorrupción de forma oficial y en sede judicial.

"En el informe de auditoría se recoge que el Oficial Mayor del Ministerio dijo que las visitas de Víctor de Aldama eran a nivel Ministro, y Ana Balbás Giménez dijo que era frecuente ver el coche de Víctor de Aldama entrar por la zona reservada a los altos cargos y dejarlo allí aparcado", añaden los informes de la Fiscalía.

Aval de Ábalos en los contratos

"Todo lo anterior ha de llevar, necesariamente, a la conclusión de que todas las actuaciones realizadas por Koldo García Izaguirre en el Ministerio para la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión se desarrollara con éxito, estaba avalada por el ministro, José Luis Ábalos Meco" defiende la Fiscalía Anticorrupción.

Es más "en el informe policial se indica que los servicios prestados por José Luis Ábalos Meco a Víctor de Aldama fueron retribuidos por éste. Así, en primer lugar, se cita la compra una vivienda que, inmediatamente después de las adjudicaciones públicas investigadas, habría sido seleccionada en primer lugar por José Luis Ábalos y adquirida por Víctor de Aldama a través de terceros, siendo el primero de ellos el usuario final de la misma", añade Anticorrupción.

Y, para colmo, "la compra de este inmueble, ubicado en La Línea de la Concepción (Cádiz) en la urbanización La Alcaidesa, que ha sido referido en este escrito policial como "la casa de La Alcaidesa" o similar, estaría directamente vinculada a los hechos investigados", insiste Anticorrupción.

Ábalos ante la Justicia

Las tesis de la Fiscalía Anticorrupción se encuentran en poder de la Justicia desde hace meses. Y, pese a ello, Ábalos insistió en sus declaraciones ante el juez en una versión que, no es que no encaje con las últimas aportaciones de Víctor de Aldama. Es que no encajan con los datos previos constatados por la policía judicial (la UCO a raíz de las diligencias encargadas por el juez Ismael Moreno).

Hay que recordar que Ábalos ha declarado recientemente ante el Tribunal Supremo. El exministro de Transportes y exdirigente del PSOE, José Luis Ábalos, eludió cualquier responsabilidad presuntamente delictiva en su declaración ante el Tribunal. Ábalos llegó incluso a responsabilizar al que fuera su asesor, Koldo García Izaguirre, de gestionar los enchufes en empresas públicas de su propia exnovia, Jésica Rodríguez.

Ábalos compareció de forma voluntaria y, durante cerca de 3 horas, el exministro respondió al magistrado Leopoldo Puente, al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a su abogado, a las defensas del empresario Víctor de Aldama y Koldo García Izaguirre, así como al letrado del PP en representación de las acusaciones populares.

El resto de acusaciones populares personadas fueron expulsadas por el juez antes de comenzar la declaración del exministro de Transportes, creando una gran polémica a las puertas del Alto Tribunal. Pese a ello, la declaración de Ábalos choca frontalmente con la versión de Anticorrupción.