"Con los derechos de la gente no se juega". Bajo dicha proclama, Comisiones Obreras y UGT hacían un llamamiento hasta en 46 ciudades españolas para protestar contra los "intereses partidistas" que consideran que movieron a PP, Vox y Junts a rechazar la semana pasada en el Congreso de los Diputados el decreto ómnibus. De poco ha servido el acuerdo final entre el Gobierno con Junts y el cambio de voto anunciado por el PP.

Los sindicatos querían salir a la calle, y así lo han hecho. Con escaso éxito en la mayoría de las ciudades, y dejando en evidencia que las protestas son más o menos importantes en función del tiempo. Por ejemplo, en Valladolid, la aparición de la lluvia ha menguado las ganas de los participantes. Allí la concentración ha durado apenas unos minutos.

✊🏻Con nuestros derechos no se juega. ⛔️Bloquearon medidas esenciales y pusieron en riesgo el escudo social. Pero la clase trabajadora no nos conformamos ni nos quedamos en silencio. 📅¡Este domingo te esperamos en las calles para exigir que lo social se respete y se garantice!… pic.twitter.com/gyuuL4SI1b — COMISIONES OBRERAS (@CCOO) February 2, 2025

Pinchazo también en Santander, donde la manifestación sindical "De la Gente" ha contado con apenas 50 personas. En Barcelona, ojo al dato, la Guardia Urbana ha contabilizado unas 300 personas. La concentración, que se ha celebrado en la plaza de la Universidad, ha tenido el apoyo de diversas organizaciones a favor de derechos sociales, y los congregados han llevado numerosas banderas de ambos sindicatos convocantes. En la Ciudad Condal, por cierto, no ha llovido. Ni en Sevilla, donde unas 250 personas han secundado la protesta.

En Madrid el poder de convocatoria se ha reducido en poco más de 500 personas. Por su parte, los sindicatos hablan de una asistencia de unas 5.000. Ha sido aquí donde los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han afeado la distancia que separa las preocupaciones de los ciudadanos de los intereses de los parlamentarios. El líder de UGT ha justificado la movilización asegurando que se trata de una "llamada de atención para todos los partidos".

Las organizaciones sindicales y movimientos sociales nos manifestamos por los derechos de la gente. Esta movilización es una llamada de atención para todos los partidos. Hoy denunciamos la antipolítica, y que negocien con los sindicatos las medidas sociales que necesita España. pic.twitter.com/Y0HJxKpJ1o — Pepe Álvarez (@SG_UGT) February 2, 2025

Más allá de ómnibus

Por pedir, que no quede. En su afán pedigüeño, las organizaciones sindicales "van a ir más allá" del decreto ómnibus, que no se ha negociado con ellos y no cubre "ni de lejos" las necesidades de los ciudadanos. Entre otras exigencias, los sindicatos van a exigir que el SMI quede exento de IRPF, así como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, una "reivindicación permanente" que, si no obtiene respuesta por parte del Gobierno, abocará a nuevas manifestaciones, ha asegurado Pepe Álvarez.

Desde CCOO, Unai Sordo ha destacado que la concentración cuenta con el apoyo de organizaciones de todo tipo y de toda España, después de un par de semanas en las que "ha estado en peligro un decreto ley" que renueva el escudo social.

PP cuestiona la postura de los sindicatos

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha reprochado a los sindicatos UGT y CCOO su repentina reactivación tras "siete años de letargo" y se ha preguntado si también protestarán por la pobreza infantil o el acceso a la vivienda.

"Hoy los sindicatos salen a movilizarse a las calles y lo hacen, no contra el Gobierno de España, contra la oposición. En la España de Pedro Sánchez parece que es normal que los sindicatos se manifiesten contra la oposición por defender a los pensionistas, por apoyar las ayudas a los afectados por la dana o por los usuarios del transporte. Sonaría chiste pero esto es lo normal en la España de Pedro Sánchez", ha afirmado desde Fuenlabrada.

Núñez ha respondido así a las manifestaciones convocadas contra el rechazo del PP, Vox y Junts al decreto ómnibus, acusando al presidente Pedro Sánchez de utilizar a los pensionistas y a los afectados por la dana como "rehenes". "Se les ha caído el relato y ya no saben muy bien cómo actuar", ha aseverado.

La dirigente popular ha instado a los sindicatos a movilizarse contra el Ejecutivo por cuestiones como la precariedad laboral o los presuntos escándalos en la universidad pública y la Diputación de Badajoz. Asimismo, asegura que es el "colmo" que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, pida protestas contra el PP en Andalucía.

Núñez ha defendido que su partido trabaja en soluciones como el Plan de Vivienda de Feijóo y la ley del suelo en el Senado, criticando posibles bloqueos parlamentarios.