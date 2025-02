S'ha Acabat denuncia el menosprecio a los periodistas no nacionalistas en Cataluña

Ni la quema de banderas de España ni los intentos de escrache de la izquierda separatista y antisistema han podido evitar la celebración de un acto de 'S’ha Acabat!', entidad estudiantil constitucionalista en Cataluña, sobre la libertad de prensa en Cataluña que ha contado con la participación de los periodistas Sergio Fidalgo, Xavier Rius y Albert Soler.

Se trataba de debatir sobre el sistema mediático catalán, la autocensura, el periodismo afecto a la causa separatista y el acoso contra los informadores no nacionalistas, asuntos de los que hablaron por extenso Rius, Fidalgo y Soler "moderados" por los miembros de 'S’ha Acabat!' Manel Mesa y Elio Oliva.

Xavier Rius subrayó que "con el PSC no se ha notado el cambio en TV3, los humoristas de siempre siguen con sus coñitas y con el 'puta España'". Rius, que durante dos décadas dirigió un digital en lengua catalana, también señaló que "yo vengo del independentismo, si me hubiera callado me habría ido mucho mejor, pero escogí ser periodista. Y durante el 'procés' había dos tipos de periodistas. Los que decíamos la verdad y el resto. Y en el resto todos eran independentistas".

Sergio Fidalgo, editor del digital El Catalán y una de las escasas voces que se alzaron contra la manipulación propagandística de los medios públicos y de los subvencionados durante el Procés puso como ejemplo del "periodismo" catalán a Mònica Terribas, exdirectora de TV3 y del matinal de Catalunya Ràdio, que durante el golpe de Estado llegó a pedir a los oyentes que llamaran a la emisora para dar en antena la situación de los coches de la Policía Nacional y la Guardia Civil que estaban en operaciones para intentar desmontar los preparativos del 1 de octubre.

La estrategia separatista

Por su parte, Albert Soler, periodista gerundense crítico con el Procés y particularmente con Carles Puigdemont, aludió a las dobleces del independentismo y su peculiar "modus operandi". "Nunca te dicen las cosas a la cara. Por ejemplo, mi libro no se expone en muchas librerías de Gerona, ni me invitan a firmar por Sant Jordi. Podrían decirme que 'no queremos tu libro porque no nos gustas', pero no lo hacen, se limitan a vetarte y a silenciarte", ha afirmado.

'S'ha Acabat!' ha denunciado en una nota que "el inicio del acto se vio entorpecido por la presencia de grupos de extrema izquierda que realizaron escraches en la entrada. A pesar de estas dificultades, la celebración del evento transcurrió con normalidad y sirvió para visibilizar la preocupante situación a la que se enfrentan los periodistas que defienden el pluralismo y la libertad de expresión en Cataluña".