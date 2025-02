DyJ denuncia que una exposición del Parlamento de Navarra exalta a ETA y humilla a las víctimas del terrorismo

La asociación Dignidad y Justicia ha denunciado este lunes que el Parlamento de Navarra está siendo el escenario de una exposición sobre la historia del sindicato batasuno LAB en la que se humilla a las víctimas del terrorismo y en la que se exalta la actividad criminal de ETA. Una muestra que se puede ver en la institución desde el pasado 4 de febrero y que ha contado con el beneplácito del PSOE en la Cámara autonómica.

"La exhibición muestra en concreto carteles a favor de los presos de ETA y proclamas con burlas explícitas a figuras como la ex presidenta de Navarra, Yolanda Barcina; el ex secretario del PSN, Roberto Jiménez; la ex delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba y el expresidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarria; todos ellos amenazados por ETA", han explicado desde la asociación de víctimas.

En esta línea, han recordado que "el que fuera secretario general del sindicato LAB durante más de una década, Rafael Díez Usabiaga, fue condenado a seis años de prisión por pertenecer a la banda terrorista ETA en el caso Bateragune", al tiempo que han incidido en "los vínculos que históricamente ha tenido este sindicato con KAS, la organización que controlaba el aparato político de ETA".

"Dirigentes de LAB, de hecho, podrían haber señalado a empresarios y directivos de compañías para que fueran extorsionados, secuestrados o asesinados. Más que un sindicato de trabajadores, LAB fue durante muchos años un sindicato vinculado a KAS-ETA y su máximo representante, Díez Usabiaga, llegó a ser incluso parlamentario por Herri Batasuna", han proseguido desde la asociación de víctimas.

La asociación presidida por Daniel Portero ha calificado de "vergonzoso" que el Parlamento navarro presidido por el Partido Socialista, "que acumula tantas víctimas en sus filas", haya decidido acoger esta muestra en paralelo a la celebración del décimo aniversario del Día de la Memoria de los Desplazados Forzosos por ETA que tuvo lugar el pasado martes en la misma cámara foral.