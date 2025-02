La UCO señala a la empresaria que entregó 90.000 euros al PSOE por beneficiarse de un fraude fiscal de 49 millones

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha señalado a la empresaria Carmen Pano que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE en la calle Ferraz por beneficiarse de un fraude fiscal de 49 millones de euros en el marco de la trama Hidrocarburos.

Este martes, Carmen Pano está citada para declarar como testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que instruye la trama Koldo. El magistrado también escuchará a su hija, Leonor González Pano. Todo ello después de que la Sala de lo Penal instasen al magistrado Ismael Moreno a tomar declaración a ambas.

Un informe de la UCO de 19 páginas que forma parte del sumario de la trama Hidrocarburos, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que "María del Carmen Pano ejerció un relevante papel de supervisión, control y gestión de las gestiones, actividades y acuerdos que llegaran y de las que pudieran responsabilizar a la empresa HAVE GOT TIME SL, administrada por su hija Leonor María González Pano".

"María del Carmen Pano se habría beneficiado con la comisión de delitos contra la Hacienda Pública generados e imputados a HAVE GOT TIME SL, cuantificado por AEAT en 49.213.613,36 euros. De igual forma, su apoderamiento en la empresa COMBUSTIBLES LUCINALA SL, administrada por Carlos del Castillo Recio, quien pudiera desarrollar funciones de testaferro para la familia Pano, la habría facultado para gestionar, coordinar y supervisar las funciones de esta empresa como parte de la estructura canalizadora de fondos y operativas asociadas al blanqueo de capitales, como las asociadas al desvío de fondos obtenidos ilícitamente, en este caso a Portugal y República Dominicana", añade.

"Las informaciones recabadas mediante el análisis preliminar de los dispositivos intervenidos evidenciarían la participación activa y directa de María del Carmen Pano, en facilitar y colaborar con los líderes de la organización en la consecución del título de operadora de hidrocarburos, primero mediante el intento de adquisición de METAWAY COMBUSTIBLES SL, y consiguiendo el título, finalmente con VILLAFUEL SL", apunta la UCO.

"Durante el transcurso de la investigación, se ha podido observar como María del Carmen Pano habría facilitado el control velado de los líderes no solo sobre la mercantil HAVE GOT TIME SL, sino también sobre la sociedad COMBUSTIBLES LUCINALA SL, mercantil de la que ha sido apoderada solidaria desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 23 1de mayo de 2022", subraya.

"María del Carmen Pano ha sido pieza fundamental en el control directo y operativo y la toma de decisiones, en primera instancia, de las mercantiles HAVE GOT TIME SL y COMBUSTIBLES LUCINALA SL y encontrándose únicamente bajo las directrices de los líderes de la organización Víctor de Aldama y Claudio Rivas", concluye.

Tal y como publico LD, el que fuera jefe de Gabinete de la exministra de Industria, Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, se reunió con Carmen Pano y Claudio Rivas en un encuentro organizado por Víctor de Aldama en enero de 2021 en el propio Ministerio de Industria para "agilizar y dinamizar" la obtención de la licencia de operador de la empresa Villafuel S.L., y que esta "se concediera más rápido".

Así entregó los 90.000 euros en Ferraz

Según la propia declaración de la empresaria Carmen Pano ante la UCO, "a mitad de octubre de 2020 entregó 45.000 euros a Víctor de Aldama en su despacho de Alfonso XII. Dado que en esos momentos no se encontraba en el despacho su entonces mano derecha y secretaria Piedad, ni el chófer de Víctor, Abeiro, Víctor de Aldama le pidió (a Carmen Pano) que llevara a donde él la dijera los 45.000 dado que no podía abandonar el despacho".

"Dado que aceptó hacerlo, Víctor de Aldama le indicó que debía llevarlo a la sede del PSOE en la calle Ferraz, que tras identificarse indicara que era Carmen Pano y que venía de parte de Víctor de Aldama y le entregara el dinero que empaquetó en una bolsa de plástico que introdujo en una de papel" añadió. A finales de octubre de ese mismo año volvió a hacer una entrega de 45.000 euros.