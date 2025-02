Un pueblo de Albacete quiere que su pino sea 'Árbol Europeo del Año'

El pequeño pueblo de Abengibre (Albacete) cuenta ya este 2025 con el Árbol del Año en España y busca que lo sea a nivel europeo. De hecho, hace semanas el pino ‘Juan Molinera’, que tiene más de 400 años, recibió el reconocimiento gracias al voto de miles de personas. Para lograr que este pino sea el Árbol Europeo 2025 hay que votar hasta este 24 de febrero en la web ‘Tree of the year’ y en apenas un par de pasos tienes el voto registrado.

Pero, ¿por qué este árbol y no otro? Porque este piñonero debe su fama a la majestuosidad que le otorgan sus 19 metros de altura, y a sus 400 años de historia. Recordemos que el ‘Juan Molinera’ se enfrenta a árboles difíciles de batir como el Heart of the Dalkowskie Hills (Polonia), Ginkgo Biloba (Países Bajos) o el The Skipinnish Oak (Estados Unidos).

Un pino de 400 años en España

El pino ‘Juan Molinera’ fue plantado hace casi 400 años para dar cobijo y descanso a los jornaleros de las huertas del entorno, por ello, este pino guarda la historia y los recuerdos de más de una decena de generaciones de abengibreños: juegos infantiles, meriendas, fiestas populares, confidencias compartiendo sus dulces piñones. Como símbolos de su fortaleza, muestra con orgullo las duras pruebas a las que le ha sometido el tiempo. Ha sobrevivido a inundaciones, nevadas e incluso fue alcanzado por un rayo a mediados del siglo pasado.

¿Por qué se llama pino de ‘Juan Molinera’? Porque estaba situado en las tierras que pertenecían a este abengibreño, pero es anterior a él. Recordemos que tiene más de 400 años. Y, ¿dónde se sitúa? A menos de un kilómetro del casco urbano, al salir de un sendero de agua y vegetación, sorprende a la vista el ‘pino de Juan Molinera’, que hay que mirar desde la base, para ver, como insisten sus vecinos, que no hay brazo que lo abarque ni hombre que no se sienta pequeño bajo su copa de 20 metros de diámetro