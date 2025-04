El delirante contrato de Jessica en Tragsa: "Gestión presupuestaria, control de expedientes y soporte técnico en ADIF"

La prostituta del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, fue enchufada en la empresa pública Tragsatec con el supuesto encargo de realizar un "servicio de asistencia para el apoyo a la gestión presupuestaria, control sistemático de expedientes administrativos y soporte técnico en ADIF Alta Velocidad para el periodo 2019-2021".

Tragsatec es una de las empresas que forman el Grupo Tragsa, holding de empresas públicas adheridas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda" que dirige María Jesús Montero.

El contrato de 6 páginas suscrito por ADIF y Tragsatec con Jessica Rodríguez el 16 de mayo de 2019, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que "la propuesta de los trabajos fue aprobada por la Presidenta de ADIF Alta Velocidad, con fecha 8 de mayo de 2019, previo el Informe de Análisis de Documentación Presentada, elaborado sobre la oferta presentada por TRAGSATEC, con un presupuesto de un millón ciento noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro euros con dos céntimos {1.194.344,02 €), IVA no incluido, y un plazo de ejecución de los trabajos de veinticuatro {24) meses".

Cabe destacar que Jessica Rodríguez logró la plaza en Tragsatec pese a que se presentaron más de 900 candidatos poniendo de manifiesto en su CV su "experiencia" adquirida previamente en la otra empresa pública en la que estuvo enchufada para cobrar sin trabajar, Ineco. Jessica fue la segunda con la mayor puntuación obtenida y se le adjudicó el puesto. Los requisitos exigidos eran "al menos un año de experiencia en tramitación de expedientes o tareas de administración en empresas públicas" y "al menos un año de experiencia previa como administrativa en sector ferroviario". En esas fechas, aún seguía cursando sus estudios de odontología.

Las cláusulas del contrato apuntaban que "corresponde exclusivamente a TRAGSATEC, la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos, en su caso, por las Bases Técnicas, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del encargo, sin perjuicio de la verificación por parte de ADIF-AV del cumplimiento de aquellos requisitos. Asimismo procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no altera r el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a ADIF-AV".

En su declaración del pasado mes de febrero como testigo en el Tribunal Supremo en el marco de la trama Koldo, Jessica Rodríguez reconoció su ‘enchufe’ en las empresas públicas Ineco y Tragsatec y que cobró durante tres años aunque no desarrolló ningún trabajo:

En ese momento de mi carrera no tenía todas las asignaturas que debía tener y el Sr. Ábalos me dijo que era bueno que trabajase mientras estudiaba. Le di mi CV, se lo mandé por WhatsApp y a finales de febrero me llamaron por teléfono diciéndome que tenía que echar mi CV en una web. Me imagino que por encargo del Sr. Ábalos sí, porque yo no había echado el CV en ningún sitio. Luego me llamaron para ir a hacer una entrevista a los días con un señor, no recuerdo su nombre. La entrevista fue muy sencilla, para conocerme. Era para ser auxiliar administrativo. Yo tenía un grado superior, y estaba estudiando la carrera y tenía conocimientos de Office, que era lo único que necesitaban.

En Ineco, Yo fui a recoger un portátil que necesitaba para el trabajo, hice un curso de riesgos laborales, y me dijeron que tenía que estar a la espera de que Joseba (el hermano de Koldo) me dijese…. Era auxiliar administrativa del Sr. Joseba. Yo le pregunté alguna vez si necesitaba algo, pero nada. Estuve dos años y cobraba el SMI, unos 1.060 euros. En Tragsatec, he intentado recordarlo, y no lo recuerdo. No sé si se me cambió de un contrato a otro, yo sé que no hice ninguna entrevista. Ganaba lo mismo.