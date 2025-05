Perelló da un ultimátum a los vocales izquierdistas del CGPJ para pactar las presidencias del Supremo

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha dado un ultimátum a los vocales izquierdistas para pactar con el bloque conservador las presidencias de la Sala Penal (Sala Segunda) y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sala Tercera) del Tribunal Supremo.

Este miércoles, el CGPJ celebra un Pleno en el que se deberían aprobar las nuevas presidencias del Alto Tribunal. Los vocales conservadores apuestan por los magistrados izquierdistas independientes Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas para presidir la Sala Segunda y Tercera, respectivamente. Martínez Arrieta se jubila en dos años y Lucas en algo más de un año. Por su parte, el bloque izquierdista del CGPJ sigue poniendo encima de la mesa los nombres de la magistradas izquierdistas favoritas del Gobierno de Pedro Sánchez y del presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, Ana Ferrer y Pilar Teso.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Isabel Perelló ha dado un ultimátum al bloque izquierdista para que pacte con los conservadores ya dos nombres para las presidencias. Todo ello, con el objetivo de dar estabilidad e institucionalidad al Supremo.. Los vocales conservadores ya han cedido al apostar por los magistrados izquierdistas Martínez Arrieta y Lucas".

"La presidenta del Poder Judicial ha hablado personalmente con varios vocales izquierdistas y estos le dan largas, sin decir un no rotundo. Los vocales conservadores han intentado negociar hasta el último momento, pero los izquierdistas no están por la labor. Aunque es difícil lograr un acuerdo, no se pueden descartar sorpresas de última hora y que algunos vocales izquierdistas acaben apoyando la propuesta de los conservadores para desatascar estos nombramientos", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "uno de los mayores responsables de que no se logre un acuerdo en el CGPJ para nombrar las presidencias del Supremo es el ministro de Justicia Félix Bolaños. Desde que Perelló fue elegida presidenta del Poder Judicial, Bolaños se la tiene jurada. Sabe que Perelló ha apostado mucho personalmente para lograr un acuerdo en la renovación de las presidencias de Sala del Supremo y quiere boicotearla para que fracase su mandato y dejarla en evidencia. A última hora de este martes no se había logrado ningún avance en la negociación".

Recordamos que la Sala Segunda y la Sala Tercera del Supremo son claves en el panorama judicial y político de España. En la Sala Penal del Alto Tribunal se investiga actualmente la parte de la trama Koldo que afecta a los aforados y el caso del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. En esta Sala terminarían también los casos de corrupción que afectan a la esposa y al hermano de Pedro Sánchez, Begoña Gómez y David Sánchez.

Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo es responsable de todas aquellas normas que no tengan rango de Ley como los decretos, los reglamentos de las leyes, los nombramientos de la Fiscalía o las sanciones de organismos como la CNMV.

"Arrieta a la Segunda y Teso a la Tercera"

Tal y como publicó este diario, en las últimas semanas se ha trasladado un mensaje por distintas vías, incluso políticas, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para desbloquear los nombramientos de las presidencias de Sala del Supremo: "El magistrado Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a cambio de que Pilar Teso presida la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal".

No obstante, los vocales conservadores del CGPJ se mantienen firmes en su postura inicial de no permitir que las magistradas favoritas de la Moncloa, Pilar Teso y Ana Ferrer, presidan jamás la Sala Tercera y la Sala Segunda, respectivamente.

