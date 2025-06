La Intervención del Estado detecta un "incumplimiento" en uno de los contratos de Barrabés apoyado por Begoña Gómez

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha remitido al juez Juan Carlos Peinado un informe en el que aprecia un posible "incumplimiento" en la valoración de un contrato público adjudicado por Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, al que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, recomendó por escrito.

La IGAE analiza en un informe de 144 páginas seis contratos públicos con Innova Next y en uno de ellos, justo el que no está investigando la Fiscalía Europea, por no haber sido sufragado con fondos comunitarios aprecia ciertas irregularidades a la hora de puntuar la oferta de Barrabés. Por tanto, este contrato puede ser investigado por el juez Peinado.

El ente público Red.es adjudicó el contrato por 2.149.200 euros sin IVA a la oferta presentada de manera conjunta por KPMG e Innova Next. Su propuesta obtuvo 9,67 puntos y la oferta que quedó en segundo lugar consiguió 9,18 puntos.

La IGAE considera que, pese a que los criterios de valoración daban un 60% de peso al precio sobre los criterios técnicos de carácter subjetivo, la realidad es que el peso de la oferta económica supuso sólo el 30% de la puntuación final, aumentando así la importancia de los puntos por criterios subjetivos.

El informe recuerda que cuando el precio no suponga el 50% del criterio de valoración, las condiciones técnicas del contrato deben ser evaluadas por un comité de expertos independientes, cosa que no ocurrió en este caso y que supuso un "incumplimiento".

La IGAE también objeta defectos menores que no revisten la calificación de irregularidad en otros contratos suscritos por la empresa de Barrabés con el Ayuntamiento de Madrid, tanto en la época de Manuela Carmena como en la de gobierno del PP.