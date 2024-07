Los extraños informes de los concursos que ganó Barrabés: su empresa se usó como baremo de los competidores

La acusación contra Begoña Gómez acaba de denunciar una inexplicable característica de los concursos públicos que ganó Carlos Barrabés —el empresario amigo de la mujer del presidente Pedro Sánchez que recibió cartas de recomendación de Begoña Gómez para mejorar su posición en los concursos públicos—. Y es que, en los concursos analizados judicialmente resulta que todas las ofertas de los competidores de Barrabés eran comparadas con la empresa de Barrabés. Por supuesto, para mostrar que eran peores que la de Barrabés. Es decir, se produjo una lluvia de párrafos en los que, en vez de evaluar las bondades o maldades de cada oferta se comparaban con una en concreto y siempre para mostrar que eran peores que la oferta de Barrabés. Para colmo, la oferta de Barrabés se analizó en la posición 18 con lo que resulta llamativo que se pudiesen comparar las ofertas previas con una que, en teoría, aún no había sido analizada.

Un informe de la acusación de Manos Limpias contra Begoña Gómez ha señalado que, "cuando analizamos el informe de valoración de los criterios de valoración no sujetos a fórmulas, de cualquiera de los tres expedientes "resulta, "como poco, del todo vergonzante. Todo son loas a la oferta de la UTE de Barrabés", explican los expertos de Manos Limpios.

Connivencia en las ofertas técnicas

"Observamos unas evidencias que nos llevan a sospechar que las ofertas técnicas de Barrabés pudieran haber sido confeccionadas, en connivencia", señala Manos Limpias.

"Empezaremos por señalar que se presentaron 18 ofertas, en el orden más abajo expuesto, resultando que la UTE Innova Next-The Valley ocupó el orden No 18 en la presentación, lo que teóricamente significa que debería ser evaluada en último lugar. Recordemos también que de las 18 empresas, serán eliminadas hasta 10", detalla el sindicato acusador. Y surge el hecho inexplicable, según Manos Limpias: "Según va evaluando el técnico a las diferentes ofertas, empezando por la primera, Academia Técnica Universitaria SL, reparamos que las va comparando con la de la UTE de Barrabés, cuando entendemos que tal UTE aún no debería haber sido evaluada, por lo que difícilmente podía compararla con el resto de ofertas".

Segundo hecho inexplicable: "Referir también que esa comparación no siempre está al final de la valoración de la oferta que se trate, ya que algunas veces lo está en medio de la valoración, dándonos a entender que el técnico conoce de memoria la oferta de la UTE de Barrabés –quizás por formar parte de su redacción—, por lo que se atreve a compararla con el resto de ellas".

Y lo cierto es que los párrafos son delatores. Sólo a modo de ejemplo: "Academia Técnica (Puntuación: 0,5)... La ausencia de detalles operativos y métricas hacen que la información proporcionada en la propuesta resulte muy limitada e incompleta a efectos de comparar su valor respecto de otras propuestas, como la de la UTE The Valley-Barrabés que, por el contrario, hacen referencia a todos los aspectos valorables en este criterio, por lo que resultan detalladas, objetivadas y desarrolladas de manera conveniente".

Otro ejemplo: "Acción Laboral (Puntuación: 1,75)... Por lo anterior, el licitador aporta una propuesta insuficiente para el Plan de difusión y captación ya que la información proporcionada no hace referencia a todos los aspectos valorables de este criterio y es incompleta, en comparación con la propuesta de la UTE The Valley-Barrabés que, por el contrario, describe de manera muy detallada las medidas de difusión del programa, las referidas a maximizar la participación y las medidas para adecuar los perfiles a la formación y demuestra la prestación de un servicio de alta calidad".

Y unos más de los innumerables ejemplos que ha recopilado Manos Limpias: "Altia (Puntuación: 7)... pero sin alcanzar el nivel de detalle y calidad de la UTE The Valley Barrabés, cuya oferta recoge en términos exhaustivos, completos, detallados e innovadores la información susceptible de valoración en este criterio"; o "Cas Training (Puntuación: 2,5)... Si bien contiene descripciones basadas en la enumeración de recursos y descripción teórica de los mismos, no aporta suficientes métricas, ni detalles operativos que permitan interpretar el valor relativo de la propuesta respecto de otras para este criterio de valoración, como la de Everis o la de la UTE The Valley-Barrabés"; o "DXC (Puntuación: 4,5)... ni alcanza la calidad y el detalle de la oferta de la UTE The VAlley-Barrabés, que si aborda en detalle y con propuestas completas y de gran calidad la totalidad de los aspectos sujetos a valoración de este criterio".

Fórmula empleada en la calificación de las ofertas

Hay que recordar que Manos Limpios ya ha detectado más cuestiones extrañas en los concursos públicos ganados por Barrabés. Un informe técnico elaborado por esta acusación contra Begoña Gómez ha aportado datos nuevos de los concursos públicos logrados por las empresas de Carlos Barrabés, el aliado de Begoña Gómez, impulsor del máster de la mujer del presidente del Gobierno, beneficiado por las cartas de recomendación de Gómez y hasta dueño de la sede de la sociedad Wakalua que patrocinó el Africa Center de la mujer de Pedro Sánchez.

El informe, elaborado por Manos Limpias, incide en una cuestión que ya fue destacada por el informe de la UCO: la fórmula empleada en la calificación de las ofertas que realizaba una de las firma de Barrabés. Manos Limpias sostiene que la valoración de la UCO no se ha percatado de una cuestión clave y el sindicato acusador ha elaborado un cálculo sobre esa misma fórmula para probar que las notas de los competidores de Barrabés fueron rebajadas con respecto a la nota que les correspondía.