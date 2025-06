Los audios de la UCO: Koldo y Ábalos se repartían dinero del petróleo venezolano a cambio del apoyo de Pedro Sánchez

Los audios del último informe de la UCO, el mismo que aborda el presunto cobro de comisiones ilegales por Santos Cerdán y el resto de compañeros de la cúpula socialista, desvela otros negocios más que voluminosos. Libertad Digital ha tenido acceso a estos audio y uno de ellos revela cómo se repartían el dinero del petróleo de la narcodictadura venezolana José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre a cambio de la postura adoptada por Pedro Sánchez con respecto a Guaidó y la misma Venezuela.

Esta es la transcripción de ese audio:

"K: Guaidó, vale, Guaidó, está sumamente agradecido ¿vale? sabiendo que estás tú esforzándote y haciendo todo lo demás. Y se han puesto en contacto con Gonzalo ¿vale?, para que una empresa petrolera, que está supervisada por Estados Unidos, porque le han quitado el control en Estados Unidos a Maduro, y han puesto a gente de Guaidó ¿vale? Y el intermediario va a ser él. Eso durante tres años, ¿vale?, eh, es uno, uno al mes.

A: (Murmura algo ininteligible).

K: Están de intermediarios, lo que hacen esos céntimos y demás, entonces él no hace nada, simplemente ha sido el intermediario entre Venezuela y aquí. Gracias ti, que tú les has recibido ¿vale?, y que tú les has dado pie para que puedan ser reconocidos por el Gobierno de España, porque piensan que lo has hecho tú todo, dicen que no saben cómo agradecértelo, entonces,

Gonzalo es el intermediario. Sí, sí, es el Gonzalo…"

Acto seguido se describe el precio:

"K: No hay nada que hacer, ya está hecho. Sí hay que conseguir que se pueda llamar, a ver si tú puedes hacer, que hable Guaidó con el presidente nuestro, con Pedro. Solamente, le quiere dar las gracias porque tiene a 200.000 españoles en Venezuela, que están con las mismas necesidades urgentes que los venezolanos, porque están totalmente tirados. Entonces, a

ver si tú puedes conseguir que hablé con Guaidó por teléfono, para ver qué pueden hacer, qué tipo de ayuda puede mandar desde España para esos 200.000 españoles".

Y el premio era notable:

"K: Vale, escúchame, hay dos empresas ¿vale? que están llevándose desde de Venezuela. Como va todo de puta madre, generan uno ¿vale? al mes, y tú estás ahí. Y ahora te digo, eso aparte, ya está hecho, ya está trabajado y ya está listo. En agradecimiento por todo lo que se ha hecho, lo está llevando Gonzalo, y Gonzalo me lo ha dicho a mí, esto me da, ¿vale? Digo vale.

¿Y esto qué hago? Digo, esto te lo dirá quién te lo tenga que decir, tú tienes la mitad tú, y la mitad él, ya está, se acabó. Y en cuanto se firme, eso es tuyo, ¿qué hago? Porque eres tú.

A: En cuanto firme ¿qué?

K: En cuanto firme con la petrolera, de uno ¿vale?, la mitad es tuyo, al mes.

A: Firma ¿qué?

K: Un contrato para suministrar ¿vale?, un petrolero, todos los meses

llevando, eh, bruto ¿vale? Que es un petróleo, que es para refinar gasoil.

A: (Interrumpe) Esos detalles a mí (ininteligible) me la sudan (ininteligible)

K: Ah, vale, ese contrato se lo van a firmar ya, este mes, para suministrar la empresa Sypco (fonético) ¿vale? a una empresa de Venezuela".

