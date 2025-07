Sánchez también se benefició directamente de los prostíbulos de su suegro que financió las primarias de 2014 y 2017

La intervención del líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la tribuna del Congreso, en el pleno sobre corrupción del pasado 9 de julio, ha abierto la caja de los truenos en el PSOE sobre lo que era un secreto a voces desde hace al menos una década: los negocios de prostitución del suegro de Pedro Sánchez y sus hermanos.

Feijóo, en una intervención muy medida, puso el dedo en la llaga señalando la hipocresía y el cinismo de un partido y un secretario general que se declaran abolicionista de la prostitución, pero que se benefició de la misma durante una parte importante de su vida. En una intervención memorable espetó: "¿De qué prostíbulos ha vivido usted? Ha sido beneficiado a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución y ahora quiere ilegalizar su biografía. Allá usted, no se compare conmigo, no se lo acepto", dijo utilizando la expresión "a título lucrativo" porque la beneficiaria directa era su mujer, Begoña Gómez, la hija de Sabiniano.

Si la información que publica hoy Vozpopuli, que parece provenir del propio PSOE —"exdirigentes del partido que conocen cómo se costeó el regreso de Sánchez a Ferraz" que ahora hablan "sin rodeos del presunto origen del dinero con que fue pagada la 'reconquista' sanchista: negocios relacionados con las saunas y la prostitución", dice el medio—, se confirma, se podría afirmar que Pedro Sánchez no sólo fue partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución, como lo definió Feijóo en el Congreso, sino que obtuvo un beneficio directo de la explotación de mujeres y hombres para llegar a la Secretaría General del PSOE. Y por dos veces.

Según publica Vozpopuli "José Luis Ábalos aún conserva datos de los gastos de aquella campaña que él se encargó de organizar". Las fuentes socialistas consultadas hacen referencia a las dos primarias que ganó Pedro Sánchez: las de 2014, en las que derrotó a Eduardo Madina, y en las que, además de la presunta financiación de Sabiniano Gómez que desvela hoy este diario, los audios de la UCO han detectado amaño con las papeletas —"Mete las dos papeletas". "Ya está"—; y las de 2017, en las que venció a Susana Díaz frente a todo el aparato del partido.

Conviene destacar que en estas segundas primarias Sánchez, frente a sus rivales, no tenía ningún tipo de ingreso fijo, pues dejó de ser diputado en 2016, tras el convulso Comité Federal en el que fue defenestrado, y no volvió a ser diputado hasta mayo de 2019. Las diferentes vías de financiación e iniciativas que idearon para sacar adelante los gastos de las primarias eran claramente insuficientes para pagar los desplazamientos, la reserva de locales etc. La ingente cantidad de dinero que fluyó a su campaña, como él mismo contó en su Manual de Resistencia —con un crowdfunding que podría haber alcanzado al menos los 240.000 euros— quedó fuera de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, gracias a las maniobras de Santos Cerdán y Enriqueta Chicano.

A la luz de las informaciones de Vozpopuli, la intervención de Núñez Feijóo en el Congreso se quedó muy corta en cuanto a su reproche moral sobre el beneficio que obtuvo Pedro Sánchez de los negocios de prostitución de su suegro Sabiniano: no fue sólo partícipe a título lucrativo, sino que obtuvo un beneficio directo en forma de financiación de sus primarias.