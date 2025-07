ERC desprecia a los andaluces para presionar a Illa

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, se ha presentado este miércoles en el parlamento autonómico para advertir a los socialistas catalanes y a los del resto de España de que su partido no negociará los presupuestos del año que viene ni en Barcelona ni en Madrid si no se concreta el concierto económico catalán.

Tras un par de días de dudas y comprobaciones, Junqueras cree que tanto el Gobierno como el Govern no han cumplido con lo acordado hace un año para investir como presidente de la Generalidad al socialista Salvador Illa. El dirigente separatista no está satisfecho con el documento suscrito entre los gobiernos socialistas de Madrid y Barcelona y aún menos con que la Generalidad haya admitido que es incapaz de asumir la gestión y recaudación del IRPF el próximo año tal como prometió a ERC.

Tanto ERC como Junts han aprovechado la sesión de control de este miércoles en la cámara catalana para cargar contra Illa y advertirle de la debilidad de su posición si no cumple con los compromisos adquiridos cuando fue nombrado president.

El portavoz de ERC, Josep Maria Jové, ha asegurado que en la bilateral del lunes se reescribió el acuerdo de investidura entre ERC y el PSC "para quedar bien con todo el mundo". Y acto seguido apuntó: "Usted no es el candidato de una comunidad autónoma como, por ejemplo, Andalucía; es el presidente de un país, de Cataluña y esa debería ser su única preocupación y su única prioridad".

Jové está pendiente de las prejudiciales sobre la amnistía presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Está acusado de malversación, desobediencia y otros delitos por su participación en el golpe de Estado. Como se recordará, la Guardia Civil se incautó de una libreta en la que Jové había apuntado los jalones de la asonada paso a paso.

Críticas de Junts

También el portavoz de Junts, Albert Batet, ha cargado contra Illa en estos términos: "Financiación singular, nada; concierto económico solidario, menos; traspaso integral de cercanías, nada; convención nacional para la resolución del conflicto político, nada; reconocimiento de las selecciones catalanas, nada. Tal y como ya se les ha dicho varias veces, presidente, son los campeones al hacer promesas y son los campeones al incumplirlas. Quizás algunos ya empiezan a darse cuenta. Usted ni cumple sus compromisos ni defiende los intereses de Cataluña frente a Madrid".

El presidente de la Generalidad ha tratado de aplacar las embestidas separatistas asegurando que se están cumpliendo los acuerdos de investidura y que en materia de financiación se está produciendo "un cambio de paradigma".

En respuesta a Jové dijo que queda trabajo por hacer pero que se ratifica en los acuerdos sobre financiación que firmó con ERC. "Me comprometo a cumplir lo acordado, que es que la hacienda catalana, de forma progresiva, recaude, haga el trabajo de recaudar todos los impuestos en Cataluña. Claro, que esto lo haremos con seguridad y bien hecho. Y que no es sencillo ya lo sabemos todos, los que queremos tener los pies en el suelo. Yo sé que su formación tiene los pies en el suelo. Ambición no nos falta. Cumpliremos los acuerdos", señaló el líder socialista catalán.