Koldo a Pardo de Vera: "Bonita, tú sigue diciéndole cosas al ministro que te tienes que llevar bien con él"

El exasesor ministerial, Koldo García, ‘recomendó’ a la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, que mantuviera informado al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos sobre determinadas adjudicaciones de obra pública: "Bonita, tú sigue diciéndole cosas al ministro que te tienes que llevar bien con él".

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha tomado declaración este lunes como investigados a la citada expresidenta de ADIF y al exdirector general de Carreteras Javier Herrero. Ambos han negado cualquier irregularidad o tener potestad en las licitaciones, a pesar de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) afirmó en su informe que ambos tuvieron un papel "determinante" en las adjudicaciones fraudulentas.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que la Fiscalía Anticorrupción ha interrogado a la expresidenta de ADIF sobre su relación con Koldo García y Pardo de Vera contestaba lo siguiente: "En mi última etapa como Presidenta ADIF, mi relación con Koldo si se había deteriorado, elevé el tono en el Ministerio en mi conversación con Koldo en relación con la empresa (Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y el ministro me dijo ‘Tranquila solo es que lo están pasando mal…’".

Posteriormente, el fiscal le preguntaba si había repartos en las licitaciones de obra pública: "Reparto en ningún caso. ADIF tuvo un caso de corrupción de Murcia y Los Regantes, y que han reforzado los procedimientos. Que lo que este señor me pudo haber dicho, me ha preguntado por alguna obra, la información de licitación es pública, tienen que tener autorización, la información la conseguía fácil. Si me preguntó por si se iba a licitar alguna obra, probablemente le haya dicho que las obras más complejas necesitan las compañías que puedan acometerlas, y le pude decir de las grandes".

Anticorrupción planteaba a Pardo de Vera si reprochó a Koldo su comportamiento y ésta era su respuesta: "Conoció a Koldo un par de meses después de tomar posesión porque llevaba la agenda, cuando empieza a derivar en preguntas inadecuadas le manifiesta que no son adecuadas la formas, que no lo ha visto en 5 ministros y que no es adecuado que una persona sin formación esté preguntando. Ábalos le contestaba que no lo sabía. Al poco le venía Koldo y le decía ‘Bonita’, con esas expresiones que las mujeres a veces tenemos que aguantar, ‘tu sigue diciéndole cosas al Ministro que te tienes que llevar bien con él’".

A continuación, le preguntaba sobre su relación con el empresario Víctor de Aldama: "Que lo conoció, que estaba en el hall del ministro con asiduidad, que no sabía cual era su papel, que nunca le habló de ninguna adjudicación. Que las pocas conversaciones que pudo tener con él le contaba que tenía club de fútbol, un restaurante, era una persona afable pero nada más".

Sobre la contratación de la prostituta de Ábalos, Jessica Rodríguez, en la empresa pública Ineco, Pardo de Vera señalaba que "el currículum le llegó a través de Koldo y que ella a su vez se lo derivó a Ineco por si hubiera alguna vacante, en lo que enmarcaba también en un procedimiento normal. No obstante, reconocía que no era habitual que se insistiera tanto en una contratación y que la utilizaron como correa de transmisión en todo el proceso de contratación. Precisaba que no supo quién era Rodríguez hasta que la avisaron de que en tres meses expiraría el contrato de la joven con Ineco y que en ese momento se enteró de qué relación la unía con Ábalos, lo que le generó una situación violenta.

Prohibición de salir del territorio nacional

Al término de la declaración como investigados de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y del ex director general de Carreteras, Javier Herrero, se celebraba una vistilla de medidas cautelares en la que la Fiscalía y las acusaciones populares solicitaban para ambos la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional.

Finalmente, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordaba la retirada del pasaporte para ambos. El instructor atribuía a los dos investigados los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

