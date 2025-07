El audio de Koldo explotando contra Sánchez en un taxi: "Me llama el presidente y le mando a la mierda"

Libertad Digital publica una grabación intervenida por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) al que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, Koldo García, en la que explota contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez: "Me llama el presidente y le mando a la mierda".

El exasesor coge un taxi el 23 de noviembre de 2023 tras reunirse con Ábalos en las inmediaciones del Congreso de los Diputados para acudir a una supuesta reunión con el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, en la sede de la Dirección General en la calle Miguel Ángel de Madrid. LD ya desveló mensajes intercambiados entre el propio Koldo y el director general de la Policía que forman parte del sumario de la trama corrupta.

Durante el trayecto, Koldo hace una llamada a un amigo suyo de hace muchos años de nombre "Jose" con el que habría coincidido de escolta en el País Vasco. El exasesor de Ábalos se desahoga porque no ve a su familia y acaba de volver de un viaje a Ecuador: "Pues ahora estoy en el Congreso, que acabo de estar con el jefe tío y me voy a la Dirección General de la Policía corriendo. Me cago en la puta. Sí, he venido, ya he llegado a España. Salí ayer de Ecuador y ya no estoy. Espera tío, que me va a matar el señor taxista, como no le pongo al cacharro este. Vamos, voy con el culo pelado tío, tengo, me cago en la puta, una agonía. He llegado a las once de la mañana y no he salido de un lado a otro corriendo. Vamos tío, estoy, vamos, se me está yendo la vida colega, yo es que flipo. Sería importante ni que pollas, yo lo que me quiero es a mi casa, con mi mujer y mi hija. Por culo, toda la vida con las mismas cosas. No, es que como eres importante y España te necesita. Y mi mujer y mi hija, no te jode".

A continuación, afirma que si le llama el presidente del Gobierno Pedro Sánchez para hacerle un encargo le manda "a la mierda": "Sí, España cojones, he dado toda mi vida por España. Ahora voy a dedicarme a lo que me tengo que dedicar. No, no, la semana que viene me quedo en mi casa, con mi mujer y mi hija. No, no, no, yo no voy a ir a ninguna parte. Ya me puede llamar, me llama el presidente y le mando a la mierda. O sea, literal. No te jode, porque me manda el paro si quiere".

Después, se queja de haber estado esperando 6 horas en una sala para ser recibido por el recién investido presidente de Ecuador, Daniel Noboa: "Lo que pasa es que estoy agobiado tío, macho. Es que vengo de Ecuador, tío. Me tuvieron esperando en la sala de presidencia, tío, seis horas. Me cagüen los muertos del presidente. Digo, será usted presidente, pero es un hijo de puta. Tío. No, no, sí, no, sí. Muy bien y estoy muy contento. Y vamos, encantada vida y quien tal. Y luego ya estuve hablando con él. Teníamos una reunión de 20 minutos y nos quedamos una hora y 35 minutos hablando con él".

Koldo sigue relatando su sorprendente gira internacional que le llevará a reunirse con el presidente de Chile, Gabriel Boric o con miembros de la Presidencia en Argentina de Javier Milei: "Pero tío, que estoy, o sea, que adoro la tortilla patata. O sea. Sí, sí. Y tengo que ir a Madrid y me voy a Chile. Y tengo que pasar por Argentina, que en Argentina no sé a ver cómo me escondo. Porque me cago en Dios".

Posteriormente, invita a su amigo a comer a casa, se sigue quejando de su alta actividad y rememora sus tiempos como escolta en el País Vasco: "Bueno, pues bájate a casa, vienes a casa y te preparo un asadito allí. Te preparo yo un gorrín allí en el hornito y demás. Bueno, bueno, tú ya verás tú, vamos tío. O sea, digo, calienta que sales, porque aquí el colega se va. Yo me voy, me voy. O sea, se acabó. ¿Vale? Ya no puedo más. O sea, necesito... O sea, me la suda. O sea, ni quiero dinero, ni quiero fama, ni quiero nada. Solo quiero estar con mi gente. De verdad, no puedo más. Estoy agotado. Son muchos años ya. No lo sé, me la suda. Es todo subnormal. Menos mal, ¿te acuerdas tú? Además, José, que te lo quiero decir. Porque ahora, claro, como hablo con tanta gente importante ya me la suda. ¿Te acuerdas tú hace veinti... cuántos años? Veinte años. Cuando estábamos los dos de escolta en Bilbao. Veinte no, veinticinco años, ¿no? Que yo estaba en San Sebastián y demás. Menos mal que yo, con mi carácter y mi actitud esta... Tosco, como decir... Como buen vasco no, como buen nacido en la provincia del País Vasco. Dentro de España. Era tosco, era un tío demasiado directo, no sé qué, no sé cuánto. Pues si no llega a ser directo, ¿dónde coño acabo, hijo de puta? Y menos mal que eras tú mi jefe, hijo de la gran puta. Que sí, que muy mal hablado, muy tosco y demás. Pero bueno, con esta sinceridad, mirad...".

Koldo continúa su conversación y retoma una vez más su agenda internacional en Chile y Argentina. Finalmente se despide: "Estoy hasta los cojones, de verdad, no puedo más. El día cuatro me recibe el presidente Boric en Chile. Y queremos ir a la vicepresidenta en Argentina. Que es el día seis. Pero sí, sí, claro, joder, macho, no. Pero el que se está comiendo once horas de avión soy yo. Llevo dieciséis días sin ver a mi mujer y a mi hija. Dieciséis días, tío. Tengo una hija de tres años y medio y, vamos, va a cumplir dieciocho. Va a echar el primer polvo y voy a estar en, no sé, en Guinea-Ecuatorial. Si no, no me voy para casa como un tiro. Estoy ahora corriendo de un lado a otro a ver si me da para hablar con todos. Y me largo, me largo, me largo. Yo quiero dormir en mi casa. Vale, ok, venga, un beso".

Visita a Ortiz, tras reunirse con "el director"

Koldo hace una nueva llamada y habla con una mujer con la que repasa su agenda: "A las diecisiete horas tengo algo. Ah, no, pero eso lo voy a ver a las tres y media, eso no. Pues apúntame a Ortiz, ¿vale? Ortiz, Ortiz, Ortiz. Le veo un cuarto de hora, veinte minutos y me marcho corriendo a la vez. A las dos, Toño, a las dos. No, dos, dos y medio, dos y cuarto. Ahora, en cuanto termine con el director y voy a ver a Toño, ¿vale?".

Finalmente, el exasesor ministerial mantiene una última llamada antes de llegar a la Dirección General de la Policía: "Pues ahora me acerco yo, ¿vale? Termino con el director. Déjame veinte minutos y voy para allá, ¿vale? ¿Vale? Y picamos un momento allá algo tuyo, aunque sea un pincho de tortilla y ya está. Llevo sin comer tortilla o patata. No, pero es que estoy un poco loco últimamente. Vale, ahora te veo, hasta ahora".

