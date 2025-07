Las amenazas de muerte a Koldo: "En Brasil con 1.000 euros se vienen y los chicos te meten un tiro y te mato"

Libertad Digital publica dos nuevas grabaciones incautadas por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) al que fuera asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García. Dichos audios muestran las amenazas de muerte que recibió Koldo García de una mujer brasileña no identificada: "En Brasil con 1.000 euros se vienen y los chicos te meten un tiro y te mato".

Koldo García grabó durante años reuniones, encuentros y llamadas telefónicas a través de tres teléfonos móviles iPhone y una grabadora de marca Philips. A petición de la defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente, acordó trasladar a las partes una copia parcial de las grabaciones incautadas por la UCO. Se trata de 22.000 audios que ocupan 8 GB, no obstante, los investigadores se han incautado de un total de 10 terabytes de información.

En el primer audio que publica LD se puede escuchar a una mujer brasileña no identificada que amenaza de muerte a Koldo García con enviarle a sicarios brasileños para que le disparen. Al parecer, Koldo habría amenazado previamente a otra mujer:

El segundo audio es protagonizado por la misma mujer brasileña que asegura que Koldo a engañado a su hijo, a un tal José Luis, que podría corresponder con José Luis Ábalos y a una tal "Carolina", que podría tratarse de la exmujer del propio Ábalos:

A ver, pedazo pringado, desgraciado de mierda. Tú le has engañado a mi hijo, ¿vale? Tú le has engañado a mi hijo. Tú le has engañado a José Luis (¿José Luis Ábalos?), te has engañado a todos los quisquis. Pero conmigo te lo has buscado y bien, ¿vale? Te voy a joder vivo por haber jodido a mi hijo y haber jodido a Carolina (¿exmujer de Ábalos?). Ahora te vas a joder tú.