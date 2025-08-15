ERC no da tregua ni con media España en llamas: "Si Sánchez no cumple con Cataluña no hay legislatura"

El vicesecretario de Comunicación de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y portavoz de guardia de ERC, Isaac Albert, ha asegurado que "si Sánchez cumple con Cataluña de una forma clara, PP y Vox no gobernarán el Estado español en los próximos meses. La legislatura tiene vida y habrá posibilidades de tener presupuestos. Si no cumple con Cataluña, no tendrá presupuestos y la legislatura se le complicará aún más".

En una entrevista con la agencia Efe, el dirigente republicano amenaza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con dejarlo caer si no se dan avances claros en la implantación del modelo de financiación singular que otorgará a la Generalidad la gestión y recaudación de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Como en el caso de los conciertos vasco y navarro, la Generalidad será también la que decida qué porcentaje de esos impuestos entrega al Estado por sus servicios.

El pacto entre ERC y los socialistas sobre la llamada financiación singular fue fruto de las negociaciones para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalidad, pero los republicanos han decidido trasladar la presión al Ejecutivo de Sánchez puesto que atribuyen a la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero maniobras tendentes a boicotear dicha financiación.

Según el portavoz del partido de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián, es Montero quien está poniendo trabas a la tramitación de las reformas legislativas en el Congreso que requiere la nueva financiación catalana. La teoría de ERC es que Montero ya está en modo candidata a la Junta de Andalucía y boicotear el acuerdo le da votos.

Además, Albert ha declarado que "cuando una ministra hace que este acuerdo no avance, sabiendo que esto tiene consecuencias claras en la actividad parlamentaria y en la estabilidad de la legislatura, es porque ella misma la da por finiquitada. Quien no cree en la legislatura en Madrid es la ministra Montero, no es ERC".

Volver a votar el apoyo a Illa

Por otra parte, un "colectivo" de ERC denominado "Primer d'Octubre" ha presentado un escrito en el que abogan por volver a votar sobre el apoyo a Salvador Illa y al PSC en Cataluña. Según avanza Europa Press, este grupo de militantes supuestamente críticos considera, en la misma línea que Albert, que si el Gobierno no cumple sus acuerdos con ERC es porque antes "prefiere que gobierne la ultraderecha".

Será difícil que la iniciativa prospere toda vez que decenas de dirigentes y afiliados de ERC se mantienen en los mismos cargos que ostentaban antes del acceso a la Generalidad de los socialistas.