La Guardia Civil tuvo que desplazarse este fin de semana hasta la localidad orensana de Amoeiro, donde en plena boda de la hija de Susana Rodríguez, primera teniente de alcalde socialista y diputada provincial del PSOE, se lanzaron fuegos artificiales sin permiso.

El estallido de los cohetes se produjo sobre las cuatro de la madrugada del sábado al domingo, a escasos kilómetros de varios de los 16 focos que continúan activos en la provincia, según informa ABC. La acción se produjo sin comunicación previa a Protección Civil ni autorización oficial, en un momento en que la provincia se sitúa en nivel 2 de emergencias por los incendios forestales.

La situación obligó a la Guardia Civil a desplazarse hasta el lugar a reprender a los recién casados por la imprudencia y advertir de los riesgos de una conducta que podría haber generado un nuevo foco en una de las zonas más castigadas por el fuego.

La dirigente socialista reconoce la imprudencia

La novia es hija de Susana Rodríguez, dirigente del PSOE en Amoeiro y en la Diputación Provincial. La socialista ha confirmado los hechos y ha admitido la imprudencia de los novios, aunque ha matizado que se trató de "una única caja" y que los artefactos "salían disparados hacia arriba" por lo que "no generaban un riesgo importante".

La Guardia Civil tuvo que acudir a la boda de la hija de una dirigente del PSOE de Orense por tirar fuegos artificiales en plena crisis de incendios. Ocurrió la madrugada del domingo en la localidad de Amoeiro, a escasos kilómetros de los graves incendios que arrasan Galicia. pic.twitter.com/jjk7WJYSXG — Roberto Lainez (@RobertoLai74153) August 17, 2025

Rodríguez ha asegurado además que no se encontraba en la finca en ese momento y que fue su marido quien reprendió a la pareja por la decisión. "Felices pero inconscientes", reconoció sobre la imprudencia de la pareja en conversación con ABC.

La provincia de Orense es la más afectada, con 16 incendios activos y temperaturas que rozan los 40 grados, un cóctel que convierte cualquier chispa en riesgo de desastre.