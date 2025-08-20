A pesar del incremento de delitos sufridos por la ciudadanía, la gran mayoría no se denuncia. Así lo revela la Encuesta de Victimización de Barcelona 2025, publicada por el Ayuntamiento, que muestra que solo el 30,1 % de los delitos sufridos durante 2024 fueron denunciados ante las autoridades. Esta cifra, aunque algo superior al 28,6 % del año anterior, continúa reflejando una brecha importante entre los hechos vividos y los registrados oficialmente.

El dato contrasta con el aumento del índice de victimización, que se elevó al 35 % tras incluir la ciberdelincuencia. Esto significa que más de uno de cada tres barceloneses fue víctima de algún delito durante el año pasado, pero menos de uno de cada tres denunció.

Ciberdelincuencia: baja denuncia y alta incidencia

Una de las causas del aumento de la criminalidad percibida es la incorporación de la ciberdelincuencia como categoría independiente. Este ámbito afectó al 13,1 % de los encuestados y se situó como el segundo tipo de delito más habitual en Barcelona. Sin embargo, este tipo de hechos presenta una de las tasas de denuncia más bajas, según reconoce el propio informe.

Los fraudes digitales, suplantaciones de identidad o accesos no autorizados a dispositivos son difíciles de detectar y, a menudo, no se denuncian por desconocimiento de los canales adecuados o porque las víctimas consideran que no obtendrán respuesta.

"La ciberdelincuencia incluye fraudes económicos o compras fraudulentas a través de internet, suplantaciones de identidad, accesos no autorizados al correo electrónico o redes sociales, o a la cámara o micrófono del dispositivo."

Razones para no denunciar

El informe de la encuesta recoge también las principales razones por las que las víctimas deciden no acudir a la policía. Entre ellas destacan:

Falta de confianza en la utilidad de la denuncia

Minimización del hecho ("no era importante")

No haber identificado al autor

Tramitaciones complejas o poco accesibles

Este fenómeno se acentúa especialmente entre los jóvenes y en los delitos sin violencia directa. La encuesta señala que la brecha entre delitos sufridos y denunciados es más alta en mujeres y en los distritos más afectados por pequeños hurtos y ciberdelincuencia, como Ciutat Vella o el Eixample.

Contraste con la valoración policial

A pesar de la baja denuncia, la ciudadanía mantiene una valoración positiva de los cuerpos policiales. El 72,3 % aprueba el trabajo de los Mossos de Esquadra, y el 63,4 % el de la Guardia Urbana de Barcelona. Estas cifras mejoran levemente respecto a años anteriores y podrían indicar que el problema no radica tanto en la imagen institucional, sino en la utilidad percibida de la denuncia individual.

Además, el informe subraya que la percepción de inseguridad aumenta con la experiencia directa, de modo que quienes han sufrido delitos y no los denuncian pueden acumular sensación de impunidad, lo que afecta a su confianza en el sistema y al bienestar en el entorno urbano.