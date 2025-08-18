Uno de cada tres barceloneses sufrió algún delito en 2024, el peor dato en una década

Los resultados de la Encuesta de Victimización de 2025 publicados por el Ayuntamiento de Barcelona, una operación estadística que recoge las experiencias delictivas vividas por la ciudadanía durante el año anterior. Por primera vez, el estudio incorpora el ámbito de la ciberdelincuencia, lo que ha elevado el índice de victimización total al 35 %, la cifra más alta registrada en la serie histórica reciente.

El trabajo de campo se realizó entre el 17 de febrero y el 19 de marzo de 2025 con una muestra de 4.000 personas empadronadas en Barcelona mayores de 16 años, distribuidas equitativamente entre los diez distritos de la ciudad. Los datos recogen tanto la dimensión objetiva de la seguridad —delitos sufridos— como la subjetiva, es decir, la percepción de inseguridad.

El impacto de la ciberdelincuencia dispara los datos

El índice de victimización tradicional, sin tener en cuenta los delitos digitales, fue del 28,6 %, lo que ya supone un repunte respecto al 25,4 % de 2023. Sin embargo, al sumar los hechos relacionados con fraudes digitales, suplantaciones de identidad y accesos indebidos a cuentas o dispositivos, el dato asciende al 35 %.

Este nuevo ámbito, introducido por primera vez en 2024, afecta al 13,1 % de los encuestados, y es la segunda categoría delictiva más frecuente, solo por detrás de los delitos contra la seguridad personal. Según el cuestionario oficial:

"La ciberdelincuencia incluye fraudes económicos o compras fraudulentas a través de internet, suplantaciones de identidad, accesos no autorizados al correo electrónico o redes sociales, o a la cámara o micrófono del dispositivo."

Comparativa con los años anteriores

En términos generales, el índice de victimización había permanecido por debajo del 27 % desde 2020. La serie evoluciona así:

2020 : 24,9 %

2021 : 25,5 %

2022 : 26,2 %

2023 : 25,4 %

2024 (sin ciberdelincuencia) : 28,6 %

2024 (con ciberdelincuencia): 35 %

También se incrementó la victimización consumada, que pasó del 22 % en 2023 al 29,6 % en 2024, y se mantuvo el 15,8 % de delitos no consumados.

Seguridad personal, principal ámbito delictivo

El 22,1 % de la ciudadanía sufrió algún tipo de delito relacionado con la seguridad personal, como hurtos, robos con violencia, amenazas o agresiones. Le siguen la ciberdelincuencia (13,1 %), delitos vinculados al vehículo (7,1 %) y al domicilio (4 %). Otros ámbitos, como la segunda residencia (1,3 %) y los negocios (0,9 %), presentan cifras estables.

En términos de frecuencia, el índice de hechos delictivos —es decir, la cantidad total de hechos reportados por cada 100 personas entrevistadas— alcanzó los 88,6 en 2024, frente a los 68,4 de 2023 y 56,4 de 2022.

Percepción ciudadana: más inseguridad en la ciudad

La encuesta también revela un deterioro en la percepción de seguridad. Un 38,7 % considera que Barcelona es una ciudad poco o nada segura, frente al 36,6 % del año anterior. Este porcentaje crece hasta el 48,4 % entre las mujeres, según el informe.

"La percepción de la inseguridad es mayor entre las mujeres, las personas mayores, los residentes en Ciutat Vella y quienes han sido víctimas de algún hecho delictivo."

El distrito con peor percepción es Ciutat Vella, con un 62,7 % de valoración negativa, mientras que Sarriá-San Gervasio presenta la mejor percepción, con solo un 17,5 %.

Aumenta la multivictimización, sobre todo en mujeres

La ratio de multivictimización alcanzó los 2,5 hechos por persona víctima, el valor más alto de los últimos cinco años. Este índice refleja la acumulación de delitos sufridos por una misma persona. Las mujeres reportaron una mayor concentración de hechos:

"El porcentaje de mujeres víctimas (32,8 %) continúa siendo superior al de los hombres (27,2 %)."

Confianza en la policía y en la respuesta institucional

El estudio también pregunta por la valoración de los cuerpos policiales. Un 63,4 % de los encuestados valora positivamente el trabajo de la Guardia Urbana, mientras que el 72,3 % lo hace con los Mossos d’Esquadra. Ambas cifras mejoran respecto a años anteriores.

La confianza en que se denunciará un delito sigue siendo limitada: solo un 30,1 % de los delitos sufridos se denuncian, aunque se constata una leve mejora respecto a 2023 (28,6 %).